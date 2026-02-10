ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من فبراير 2026؛ في يوم عاصف شهد انتهاء "تمرد" الأسطورة، والكشف عن أسباب غضبه من زميله السابق، وقرارات فنية جريئة قبل المعترك الآسيوي.
أخبار النصر اليوم | استقالة "السكيت" تدشن الزلزال الإداري.. ورحيل الرئيس قد يكون الثمن!
نهاية "الإضراب".. رونالدو يعود والضحية قد تكون "الرئيس"!
أسدل الستار أخيراً على أزمة كريستيانو رونالدو، حيث عاد "صاروخ ماديرا" للتدريبات بعد فترة انقطاع، ونشر صورة عبر حسابه معلقاً: "عقلية النصر"، معلناً فتح صفحة جديدة.
ووفقاً لصحيفة "أبولا" والتقارير المحلية، رضخت إدارة النصر لضغوط القائد، وقامت بسداد كافة الرواتب المتأخرة للعاملين والموظفين بالنادي (أحد شروط رونالدو لإنهاء الاحتجاج).
لكن العاصفة لم تهدأ إدارياً، حيث تشير المصادر إلى أن الرئيس عبد الله الماجد قد يكون الضحية القادمة ويتم الإطاحة به، مع إعادة الصلاحيات الكاملة للرئيس التنفيذي جويدو فينجا والمدير الرياضي، لضمان استمرار الدون وعدم فسخ عقده بنهاية الموسم.
رسمياً.. أولى الضحايا: استقالة "السكيت" من منصبه
بدأ مسلسل التغييرات الإدارية مبكراً، حيث قدم محمد السكيت، الأمين العام لمجلس إدارة شركة النادي والمدير التنفيذي للحوكمة والالتزام، استقالته رسمياً من منصبه.
ووفقاً لصحيفة "الرياضية"، برر السكيت استقالته بـ"ظروف شخصية"، لكن المصادر تؤكد أنها الخطوة الأولى ضمن حزمة تغييرات واسعة لاحتواء الغضب الداخلي.
كواليس نارية: رسالة بنزيما "الساخرة" التي أشعلت الفتيل
كشفت صحيفة "ديلي تليجراف" عن السر الحقيقي وراء انفجار غضب رونالدو؛ وهو "الاستفزاز" الذي تعرض له من زميله السابق كريم بنزيما.
بعد انتقال بنزيما للهلال وتسجيله "هاتريك" في أول ظهور، أرسل المهاجم الفرنسي رسالة نصية لرونالدو يمازحه فيها قائلاً: "لن أحصل على زيادة في الراتب فحسب، بل سأفوز باللقب مرة أخرى".
هذه الرسالة، تزامنت مع فشل النصر في إبرام صفقات كبرى مقارنة بالهلال.
مذبحة فنية.. جيسوس يستبعد 7 نجوم من رحلة تركمانستان
فجر المدرب جورجي جيسوس مفاجأة مدوية قبل مواجهة "أركاداغ" غداً في دوري أبطال آسيا 2، بقراره إراحة "العمود الفقري" للفريق.
وضمت قائمة المستبعدين 7 أسماء ثقيلة: (كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، مارسيلو بروزوفيتش، محمد سيماكان، مارتينيز، وجواو فيليكس).
وبرر جيسوس قراره بالرغبة في "التدوير" وتخفيف الأحمال، مراهناً على البدلاء للعودة بنتيجة إيجابية من ملعب "عشق آباد" الأولمبي وتسهيل مهمة الإياب في الرياض.
"باب الحارة".. الفتح يستقبل عودة الدون بسخرية "لطيفة"
تفاعل نادي الفتح مع أنباء عودة رونالدو للمشاركة بداية من لقاء الفريقين السبت المقبل، بطريقة طريفة عبر "تيك توك".
ونشر الحساب الرسمي للفتح مقطع فيديو من المسلسل الشهير "باب الحارة"، يتساءل فيه: "وين كنت وكيف رجعت؟"، في إشارة لغياب رونالدو عن مباراتي الرياض والاتحاد وعودته أمامهم، وهو ما لاقى تفاعلاً واسعاً من الجماهير.
صحفي وهمي وصفحة جماهيرية | حقيقة تصريحات توني كروس ضد الدوري السعودي.. هل قال الألماني: لولا رونالدو لما شاهده أحد؟
مباراة النصر القادمة (بداية المشوار الإقصائي)
يحل العالمي ضيفاً ثقيلاً -رغم الغيابات- على بطل تركمانستان في ذهاب دور الـ16.
الخصم: أركاداغ (تركمانستان).
البطولة: دوري أبطال آسيا 2 (ذهاب دور الـ16).
الموعد: غداً الأربعاء 11 فبراير.
التوقيت: 04:45 عصراً بتوقيت مكة المكرمة.
الملعب: ملعب عشق آباد الأولمبي.