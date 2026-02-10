كشفت صحيفة "ديلي تليجراف" عن السر الحقيقي وراء انفجار غضب رونالدو؛ وهو "الاستفزاز" الذي تعرض له من زميله السابق كريم بنزيما.

بعد انتقال بنزيما للهلال وتسجيله "هاتريك" في أول ظهور، أرسل المهاجم الفرنسي رسالة نصية لرونالدو يمازحه فيها قائلاً: "لن أحصل على زيادة في الراتب فحسب، بل سأفوز باللقب مرة أخرى".

هذه الرسالة، تزامنت مع فشل النصر في إبرام صفقات كبرى مقارنة بالهلال.