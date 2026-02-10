صحفي وهمي وصفحة جماهيرية | حقيقة تصريحات توني كروس ضد الدوري السعودي.. هل قال الألماني: لولا رونالدو لما شاهده أحد؟

ضجت الأوساط الرياضية في الساعات الماضية بخبر انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي ووصل إلى كبرى الصحف العالمية.

زعم هذا الخبر أن النجم الألماني توني كروس قد شن هجومًا لاذعًا على منظومة كرة القدم السعودية دفاعًا عن زميله السابق كريستيانو رونالدو.

وادعت التقارير المنتشرة أن كروس صرح بأن الدوري السعودي كان مجهولًا تمامًا قبل وصول رونالدو وأن المسؤولين هناك يفتقرون للاحترام الكافي للرجل الذي وضعهم على خريطة العالم الكروية.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل نسبت المصادر لكروس قوله إن رحيل رونالدو سيعني نهاية الاهتمام العالمي بهذا الدوري للأبد.

انتشرت هذه الادعاءات بالاستناد إلى الحلقة الأحدث من المدونة الصوتية الذي يقدمه كروس رفقة شقيقه فيليكس في حلقة التاسع من فبراير.