Goal.com
مباشر
GOAL ONLY Ronaldo Kroos GFXGoal AR
علي رفعت

صحفي وهمي وصفحة جماهيرية | حقيقة تصريحات توني كروس ضد الدوري السعودي.. هل قال الألماني: لولا رونالدو لما شاهده أحد؟

عاصفة إعلامية على تصريح جدلي!

ضجت الأوساط الرياضية في الساعات الماضية بخبر انتشر كالنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي ووصل إلى كبرى الصحف العالمية. 

زعم هذا الخبر أن النجم الألماني توني كروس قد شن هجومًا لاذعًا على منظومة كرة القدم السعودية دفاعًا عن زميله السابق كريستيانو رونالدو.

وادعت التقارير المنتشرة أن كروس صرح بأن الدوري السعودي كان مجهولًا تمامًا قبل وصول رونالدو وأن المسؤولين هناك يفتقرون للاحترام الكافي للرجل الذي وضعهم على خريطة العالم الكروية.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل نسبت المصادر لكروس قوله إن رحيل رونالدو سيعني نهاية الاهتمام العالمي بهذا الدوري للأبد.

انتشرت هذه الادعاءات بالاستناد إلى الحلقة الأحدث من المدونة الصوتية الذي يقدمه كروس رفقة شقيقه فيليكس في حلقة التاسع من فبراير.

  • toni-kroos-cristiano-ronaldo(C)Getty Images

    الاستماع إلى المصدر الألماني وتفنيد الأكاذيب

    بدأت رحلة البحث عن الحقيقة بالعودة المباشرة إلى التسجيل الصوتي الأصلي لتلك الحلقة المنشورة في التاسع من فبراير والتي حملت عنوانا فكاهيًا هو "انزل بنطالك أنا أهتف".

    في بداية تحقيقنا ولأنني غير مُلم بالألمانية استعنت بأحد نماذج الذكاء الاصطناعي للاستماع عني والترجمة، تطلب الأمر مراجعة دقيقة معه ومطولة لكل دقيقة في هذا التسجيل للتأكد من مدى صحة ما نُقل عن النجم الألماني، كانت المفاجأة الأولى هي الخلو التام للحلقة من أي ذكر لاسم كريستيانو رونالدو أو الحديث عن واقع الكرة في المملكة العربية السعودية.

    استغرق الشقيقان توني وفيليكس وقتًا طويلًا في بداية الحلقة للحديث عن تجربة شخصية طريفة مر بها توني عند ذهابه لمصفف الشعر في مدينة مدريد الإسبانية حيث روى بأسلوب ساخر المواقف المحرجة التي تعرض لها هناك وتخوفه من لفت الأنظار بصفته شخصية مشهورة، ولم يخرج الحديث في هذا الجزء عن كواليس الحياة اليومية للنجم الألماني بعيدًا عن الملاعب.
    يمكن لمن يعرف الألمانية منكم الاستماع للحلقة من هنا

    • إعلان

  • حقيقة الحديث في التوقيت المزعوم

    لزيادة التأكد قام أحد الأصدقاء بنفس الخطوات سعيًا للحقيقة، وادعى نموذج ذكاء اصطناعي آخر أن التصريحات موجودة بالفعل في الحلقة وإنها في الدقيقة الـ 24 و15 ثانية، لكن عند الانتقال لفحص الدقيقة المزعومة اتضح زيف الادعاء تمامًا. 

    اتضح لي لاحقًا أن هذا النوع من النماذج مصمم ليوافقك تمامًا على ما تطلبه منه، حتى إن كان هذا على حساب الدقة والصدق في بعض الأحيان.

    قمت بفحص أكثر دقة على نطاق زمني أقل من زمن الحلقة كاملًا فاتضح أنه في هذا التوقيت من حلقة التاسع من فبراير كان النقاش يدور حول نادي مانشستر سيتي وتحديدًا كيف أن تشكيلة الفريق الأساسية لم تعد ثابتة كما كانت في المواسم الماضية. 

    استعرض توني وفيليكس بيانات سوق الانتقالات لآخر ثلاث سنوات وأشارا إلى أسماء كبرى كانت عناصر دائمة في تشكيلة جوارديولا مثل جوندوجان وكيفين دي بروينه وبيرناردو سيلفا. 

    ركز توني كروس في حديثه على الدور المحوري الذي يلعبه الإسباني رودري حاليًا كمحرك أساسي لخط الوسط في ظل هذه التغييرات المستمرة. 

    إذن فالحقيقة هي أن الدقيقة المذكورة كانت مخصصة بالكامل للكرة الإنجليزية ولا صلة لها بالكرة الآسيوية من قريب أو بعيد.

    مع بداية رحلة البحث كنت على يقين أن الكلمات لن تكون موجودة في الحلقة، ببساطة لأن أول انتشار لتلك التصريحات كان عبر حسابات تخص محبي البرتغالي كريستيانو رونالدو على موقع "إكس" قبل حتى صدور الحلقة بساعات، مع ذلك عدت إلى الحلقة التي سبقتها في الثاني من فبراير التي تزامنت مع بداية أزمة البرتغالي، وكانت النتيجة متطابقة تمامًا في الزيف والكذب!

  • cristiano-ronaldo(C)Getty Images

    برايان نصر.. خرافة الشخصية الوهمية لتبرير التزييف

    في مرحلة لاحقة وعندما تمت مواجهة نموذج الذكاء الاصطناعي المذكور سلفًا بحقيقة عدم وجود التصريحات في المدونة الصوتية بهذه التفاصيل ظهرت محاولة جديدة لتمرير الكذبة عبر ادعاء مختلف ينسبها لمقابلة خاصة أجراها توني كروس مع محرر يدعى برايان نصر من شبكة فوت ميركاتو الفرنسية.

    بالبحث المهني والتقصي في سجلات العاملين في الشبكة الفرنسية المذكورة وفي أوساط الصحافة الرياضية العالمية ثبت عدم وجود أي صحفي يحمل هذا الاسم، لكن اتضح أن بعض المواقع الإخبارية أيضًا نسبت الخبر لهذا الشخص الوهمي!

    يتضح جليا أن اسم برايان نصر هو اسم وهمي تمت صياغته بعناية عبر دمج اسم غربي شائع مع اسم نادي النصر السعودي لخلق انطباع بالواقعية وتبرير صدور التصريح في تاريخ سابق لنشر البودكاست.

    هذه الطريقة في اختراع المصادر هي أسلوب يعتمده بعض المروجين للأخبار الزائفة لإغلاق باب الشك عند اكتشاف عدم صحة المصدر الأول.

  • بيت القصيد والنتائج النهائية للتحقيق

    تؤكد نتائج هذا التحقيق أن التصريحات المنسوبة لتوني كروس هي محض افتراء وتأليف لا أساس له من الصحة في الواقع.

    لقد وقعت العديد من المواقع والمنصات الرياضية في فخ النقل العشوائي عن حسابات جماهيرية تهدف فقط لزيادة التفاعل عبر استغلال أسماء كبرى مثل رونالدو وكروس، ودمج شخصية كروس الصدامية مع وقائع حالية لجذب التفاعل والإعجابات.

     تبرز هذه الواقعة خطورة الاعتماد على الاقتباسات المترجمة والمجتزأة دون العودة للمادة الصوتية الأصلية.

    في النهاية، المسؤولية تقع على عاتق المتابع والناقل في عصر التكنولوجيا للتحقق من المصادر وتجنب الانجراف خلف موجات التضليل التي تستهدف إثارة الجدل في الوسط الرياضي العالمي.

دوري أبطال آسيا 2
أركاداج crest
أركاداج
أركاداج
النصر crest
النصر
النصر
0