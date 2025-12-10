أخبار النصر اليوم | موعد المباراة الودية أمام الوحدة، وخطوة تصعيدية من مانشستر يونايتد بشأن صفقة رونالدو

أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
النصر يُواجه الوحدة وديًا
يخوض النصر عند السادسة والنصف، بتوقيت السعودية، من مساء اليوم مواجهة ودية أمام الوحدة الإماراتي في ختام معسكره التدريبي المقام في الإمارات.
النصر استغل فرصة توقف النشاط المحلي في السعودية بسبب مشاركة المنتخب الوطني في كأس العرب وتوجه إلى أبو ظبي لإقامة معسكر قصير للاعبين المتاحين.
الفريق سيخوض المباراة الودية مساء اليوم ثم يتجه للعاصمة السعودية الرياض.
مغربل يحسم الجدل حول اختيارات اللاعبين الأجانب في دوري روشن
حسم عمر مغربل، رئيس رابطة الدوري السعودي لكرة القدم، الجدل حول آلية اختيار اللاعبين الأجانب لأندية دوري روشن السعودي.
وأوضح مغربل خلال مداخلته في منتدى كرة القدم العالمي أن الدوري السعودي أصبح محط أنظار العالم مؤخرًا، مشيرًا إلى أنه أصبح خيارًا مهنيًا حقيقيًا للعديد من اللاعبين حول العالم.
وأضاف خلال الجلسة الحوارية، التي عقدت اليوم في منتدى الكرة العالمي بعنوان النموذج السعودي: بناء دوريات مستدامة من خلال التطوير والحوكمة والخصخصة، "التحول الكبير الذي شهدته سمعة وشعبية الدوري السعودي مؤخرًا هو انعكاس لتقدم ملموس في معايير الاحتراف وقوة المنافسة في الدوري".
تابع "الدوري السعودي أصبح وجهة مفضلة لعدد كبير من اللاعبين حول العالم، والذين يجدونه وجهة قادرة على تطوير مسيرتهم".
وأتم حول اختيار اللاعبين الأجانب "الرابطة لا تتدخل أبدًا في اختيار اللاعبين الأجانب، بل تعمل على تمكين الأندية عبر أطر حوكمة واضحة تساعدها على اتخاذ القرارات الفنية التي تخدم احتياجاتها".
النصر يُنهي العلاقة مع محمد السكيت
كشف الإعلامي المقرب من البيت النصراوي، عبد العزيز العصيمي، إنهاء شركة نادي النصر للعلاقة التعاقدية مع محمد السكيت، الرئيس التنفيذي السابق للحوكمة والمخاطر والالتزام.
السكيت كان مثار جدل كبير خلال فترة عمله مع النصر، حيث اتهم بتشجيع الهلال وحمله البعض مسؤولية التخلي عن علي لاجامي.
رونالدو ومورينيو معًا من جديد!
قد يكون كريستيانو رونالدو، في حال مدد مسيرته الدولية إلى ما بعد كأس العالم 2026، على موعد مع لم شمل مع جوزيه مورينيو. ويرجع ذلك إلى أن "الاستثنائي" يُعتبر خيارًا مضمونًا ليكون المدير الفني القادم للمنتخب البرتغالي. يتواجد مورينيو حاليًا مع بنفيكا، في وقت يتم فيه تقديم تفسير لمعاناته الأخيرة على صعيد التتويج بالألقاب.
النجم السعودي يخطف الأنظار في كأس العرب فيفا 2025
الرئيس السابق للنصر كشف كواليس الاتفاق مع النجم البرتغالي
بعض الأصوات السعودية تعالت رفضًا للتعاقد مع محمد صلاح..
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الأول بارك بالرياض.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
15- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.