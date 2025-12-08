أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | تحديد موعد انضمام النجعي والجابر للتدريبات الجماعية، وكأس العرب وسيلة النصراويين لإسعاد رونالدو!
تحديد موعد عودة عبدالملك الجابر للعب
كشف الصحفي علي العنزي عن موعد عودة عبدالملك الجابر للتدريبات الجماعية مع النصر.
الجابر كان قد انضم للنصر بداية الموسم الجاري لكنه لم يلعب معه أي دقيقة نتيجة إصابته في الركبة مع انطلاق المعسكر الإعدادي الصيفي للفريق، وقد خضع لعملية جراحية في غضروف الركبة أبعدته عن اللعب حتى الآن.
العنزي أوضح أن الجهاز الطبي للنصر حدد يوم 20 ديسمبر الجاري موعدًا لعودة اللاعب السعودي للتدريبات الجماعية مع الفريق.
سامي النجعي يُعزز وسط النصر بعد انتهاء التوقف
أكد الصحفي النصراوي علي العنزي أن سامي النجعي، نجم وسط النصر، سينضم إلى التدريبات الجماعية بعد أسبوعين تقريبًا.
لاعب الوسط السعودي كان قد تعرض لإصابة في الرباط الصليبي خلال مواجهة الرائد في أولى جولات دوري روشن السعودي الموسم الماضي ليغيب عن الموسم كاملًا وما مضى من الموسم الجاري.
العنزي أوضح أن الجهاز الطبي للنصر حدد يوم 20 ديسمبر الجاري موعدًا لانضمام النجعي للتدريبات الجماعية، مما سيُعزز وسط الفريق قبل استئناف النشاط المحلي عقب انتهاء كأس العرب.
كأس العرب وسيلة النصراويين لإسعاد كريستيانو رونالدو!
كأس العرب تُقام حاليًا في قطر
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية آخرها التغلب على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في ملعب الأول بارك بالرياض.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
14- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.
15- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.