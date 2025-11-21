أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | جيسوس يستعرض بقوته الداعمة لرينارد .. ويتلقى رسالة تحدٍ من داخل الهلال!
جيسوس يفتخر بتفوق لاعبي النصر في منتخب السعودية
أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، أن عدد لاعبي الفريق المنضمين إلى صفوف المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ارتفع هذا الموسم مقارنة بالماضي، مشيرًا إلى أن النصر بات يملك حضورًا أكبر في قائمة الأخضر.
وقال جيسوس في مؤتمر صحفي عقده المدرب، قبل 24 ساعة من مواجهة الخليج المقررة غدٍ السبت على ملعب الأول بارك، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي: "في الموسم الماضي كان يذهب من النصر أربعة لاعبين مقابل 12 من الهلال، أما اليوم فهناك ستة من النصر وخمسة من الهلال".
وأوضح جيسوس أن اكتمال المجموعة لم يحدث سوى ليومين فقط بعد فترة توقف امتدت 15 يومًا بسبب ارتباط اللاعبين الدوليين، معتبرًا أن هذا الأمر طبيعي بالنسبة للأندية الكبرى التي تضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الدوليين، لكنه أشار إلى أن الغياب أثر على رتم الفريق وعاداته.
- Getty Images Sport
جيسوس يتحدث بحذر عن مواجهة الخليج
وصف المدرب المواجهة المقبلة أمام الخليج بالصعبة أمام فريق يحتل المركز السادس ويمتلك رابع أقوى خط هجوم في الدوري، مبرزًا خطورة لاعبين مثل اليوناني كونستانتينوس فورتونيس والنرويجي جوشوا كينج الذي سبق أن أشرف على تدريبه في فنربخشة، مضيفًا: "الخليج فريق محترم، يسجل كثيرًا، ولديه عناصر مميزة، لكننا سنجهز للمباراة بما هو متاح".
وشدد جيسوس على أن النصر لن يغير أسلوبه الدفاعي والهجومي الذي يعمل عليه منذ أشهر، مؤكدًا أن الفريق يسعى لمواصلة سلسلة انتصاراته وتحقيق الفوز التاسع على التوالي بعد أن حقق ثمانية انتصارات كاملة منذ بداية الدوري.
وكشف المدرب البرتغالي، أن الثنائي أيمن يحيى وكينجسلي كومان عاد إلى التدريبات الجماعية، وسيتم تقييم جاهزيتهما خلال الحصص المقبلة قبل اتخاذ القرار بشأن مشاركتهما.
وفي ختام حديثه، وجه جيسوس رسالة إلى جماهير النصر مطالبًا بتحويل ملعب الأول بارك إلى نقطة قوة من خلال الحضور المكثف والمساندة، قائلاً: "نريد أن يكون ملعبنا حصنًا للفريق، حضور الجماهير ودعمهم هو مفتاح الفوز".
سافيتش يرفع راية التحدي ضد جيسوس!
أبدى الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لاعب الهلال، حماسه الكبير لمواجهة مدربه السابق البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الحالي للنصر، مؤكدًا أن اللقاء المرتقب بين الفريقين سيكون صعبًا ومليئًا بالتحديات، لكنه ينتظره بفارغ الصبر.
وقال سافيتش في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد": "أنتظر مواجهة جيسوس مع النصر بفارغ الصبر، ستكون مباراة قوية وصعبة، لكننا في الهلال سنقاتل من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهيرنا".
سافيتش شدد على أن النصر يُعد المنافس المباشر للهلال في دوري روشن السعودي، وأن الفريق الأزرق يستعد دائمًا لمواجهته من أجل الحفاظ على الصدارة، مضيفًا: "النصر فريق قوي، والمباراة أمامه دائمًا تحمل طابعًا خاصًا، لكننا نثق بقدرتنا على التفوق".
يُذكر أن جيسوس سبق أن أشرف على تدريب سافيتش خلال الفترة الماضية مع الهلال، قبل أن تتم إقالته في مايو الماضي عقب خسارة الفريق أمام أهلي جدة بنتيجة 1-3 في نصف نهائي دوري أبطال آسيا. هذه الخلفية تمنح المواجهة المقبلة بعدًا خاصًا، حيث يسعى اللاعب لإثبات نفسه أمام مدرب يعرف إمكاناته جيدًا.
- Getty/GOAL
هدية ذهبية من ترامب إلى رونالدو .. وماني يثير الجدل!
كواليس كريستيانو داخل "البيت الأبيض"
قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "هدية مذهلة" إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، خلال زيارته إلى "البيت الأبيض".. التفاصيل هنا
تفاصيل مثيرة من حياة ساديو ماني
تحدث النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر، عن تفاصيل مثيرة في حياته الشخصية؛ إلى جانب كواليس انتقاله إلى المملكة العربية السعودية، صيف عام 2023.
وكشف ماني عن أنه أعطى العائلة فرصة لمدة عام واحد فقط، ليستكمل فيها دراسته إرضاءً لهم، قبل أن ينفذ تهديداته بالهروب مجددًا؛ قائلًا: "هذه المرة قاموا بدعمي.. وبدأت مسيرتي الحقيقية".
- Getty
النصر يتحرك بشكل موسع في الميركاتو
جيسوس يفتح باب النصر أمام نجم الهلال "المتمرد"
بحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فإن المهاجم السعودي، عبد الله الحمدان، رفض تجديد عقده الحالي مع الهلال، بالمميزات الحالية التي يحصل عليها.
أوضحت الصحيفة السعودية، أن جورج جيسوس، يرحب بانضمام الحمدان صاحب الـ 26 عامًا، خاصة وأن اللاعب كان دائم الحصول على إشادة المدرب البرتغالي، في فترته مع الموج الأزرق، ووصفه بالتكتيكي وذي القدرات البدنية القوية.
النصر يسعى لتأمين راغد النجار بعقد جديد
دخل نادي النصر في مفاوضات جادة مع حارس مرماه راغد النجار، من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول، بعدما أصبح على رادار الأندية الكبرى في دوري روشن.. التفاصيل هنا
- Social gfx/ Goal Arabia
وليد الفراج يتحدث عن النصر والجدل التحكيمي
ركلة جزاء الفيحاء تطارد النصر
أثار الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد" حالة من الجدل، بعدما تحدث عن ارتباط اسم النصر في الموسم الحالي كثيرًا بالجدل التحكيمي، ملمحًا إلى أن "العالمي" تمت مجاملته بالحصول على ركلة جزاء غير صحيحة أمام الفيحاء، على سبيل المثال.. التفاصيل هنا
تبادل الاتهامات بين ضيوف وليد الفراج بشأن مجاملات النصر والهلال!
أشعل الإعلامي السعودي وليد الفراج، مقدم برنامج "أكشن مع وليد" المواجهة بين ضيفيه، عبد العزيز الزلال وهاني الداود، عندما فتح نقاشًا حول الجدل التحكيمي الذي يصاحب مباريات النصر والهلال خلال الموسم الحالي من دوري روشن السعودي .. التفاصيل هنا