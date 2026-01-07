أخبار الأهلي اليوم | يايسله يحصل على هدية "مميزة" .. ومركز التحكيم يصدم القادسية في قضية كأس السوبر!

بدأ النادي الأهلي موسمه الرياضي 2025-2026 بانطلاقة قوية، بعدما تُوّج بلقب كأس السوبر السعودي، ليؤكد مكانته كأحد أقطاب كرة القدم في المملكة.
على صعيد دوري روشن السعودي، عانى الفريق من تقلبات في الأداء، حيث خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها 7 انتصارات، مقابل 4 تعادلات وهزيمة وحيدة، ما يعكس تذبذب النتائج رغم قوة التشكيلة.
قاريًا، قدم الأهلي مباريات مثيرة في دوري أبطال آسيا "النخبة"، حيث بدأ الموسم بفوز مذهل على ناساف كارشي الأوزباكي بنتيجة 4-2، بعد أن كان متأخرًا بهدفين. لكنه تعثر في الجولة الثانية بتعادل إيجابي 2-2 أمام الدحيل القطري، قبل أن يحقق انتصارات مهمة أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.
وفي الجولة الخامسة، تعرض الفريق للهزيمة 0-1 أمام الشارقة الإماراتي، لكنه عاد بقوة في الجولة السادسة بفوز كبير على الشرطة العراقي بنتيجة 5-0، ليؤكد قوته على المستوى القاري.
أما في المسابقات المحلية الأخرى، فقد وصل الأهلي إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، فيما خسر لقب كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال" بعد الهزيمة أمام بيراميدز المصري 1-3.
إحصائيات الأهلي في الموسم الحالي:
عدد المباريات: 24
الانتصارات: 16
التعادلات: 5
الهزائم: 3
الأهداف المسجلة: 59
الأهداف المستقبلة: 28