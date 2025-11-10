أخبار الأهلي اليوم | محاولات من أندية كبرى لخطف نجم الراقي .. و"مشجعان" وراء حادثة بنر ديربي جدة المسيء

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة النادي الأهلي تسعى لاستغلال فترة التوقف في شهر نوفمبر الجاري، لخوض مباراة تجريبية أمام الأهلي المصري.

أشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين الناديين بدأت بالفعل منذ أيام، وتسير بشكل إيجابي، على أن تقام المباراة على أحد الملاعب الرئيسة في مدينة جدة.

التواصل بدأ من قبل أمير توفيق؛ الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في قلعة الكؤوس، مع مسؤولي النادي المصري، حيث تربطه بهم علاقة جيدة منذ أن كان يتولى منصب مدير التعاقدات ثم المدير التنفيذي لشركة القلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن الأهلي كان قد توج بطلًا لكأس السوبر المصري أمس الأحد، بعد الفوز أمام الزمالك بثنائية نظيفة، في نهائي أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي الإماراتية.