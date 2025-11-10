أخبار الأهلي اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | محاولات من أندية كبرى لخطف نجم الراقي .. و"مشجعان" وراء حادثة بنر ديربي جدة المسيء
الأهلي يسعى لمباراة ودية أمام الأهلي المصري
أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن إدارة النادي الأهلي تسعى لاستغلال فترة التوقف في شهر نوفمبر الجاري، لخوض مباراة تجريبية أمام الأهلي المصري.
أشارت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين الناديين بدأت بالفعل منذ أيام، وتسير بشكل إيجابي، على أن تقام المباراة على أحد الملاعب الرئيسة في مدينة جدة.
التواصل بدأ من قبل أمير توفيق؛ الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في قلعة الكؤوس، مع مسؤولي النادي المصري، حيث تربطه بهم علاقة جيدة منذ أن كان يتولى منصب مدير التعاقدات ثم المدير التنفيذي لشركة القلعة الحمراء.
جدير بالذكر أن الأهلي كان قد توج بطلًا لكأس السوبر المصري أمس الأحد، بعد الفوز أمام الزمالك بثنائية نظيفة، في نهائي أقيم على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي الإماراتية.
الأهلي يصعد قضية "بنر" ديربي جدة .. و"مشجعان" وراء الحادثة
شهد ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد، الذي أقيم أول أمس السبت، ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، رفع جماهير الراقي بنر يحمل عبارات مسيئة لناديهم، في واقعة فاجأت الجميع، بمن فيهم حاملي البنر، إذ تم إدخاله لمدرجاتهم في حادث غامض، لم يتم الكشف عن ملابساته بشكل رسمي حتى الآن.
عطفًا على هذا الحادث، أكدت صحيفة "المدينة" أن الأهلي رفع خطابًا رسميًا للجهات المختصة المعنية لفتح تحقيق شامل حول آلية دخول البنر، مطالبًا بمحاسبة المقصرين من أفراد التنظيم داخل الملعب.
وشددت قلعة الكؤوس في خطابها على أن ما حدث يعد تجاوزًا واضحًا للأنظمة ويغذي التعصب الرياضي.
مصادر صحيفة "المدينة" أكدت كذلك أن كاميرات الملعب كشفت عن مشجعين ارتدوا قميص الأهلي، وبعد رفع البنر انسحبا من المكان، واتجها نحو مدرج الاتحاد، مع تغيير قمصانهم من الراقي إلى العميد.
محاولات لخطف نجم الأهلي في الميركاتو
آخرها "نجم مطلوب لنادٍ جماهيري" .. متحدث الأهلي السابق يوجه تحذيرًا للإدارة بعد العودة أمام الاتحاد!
وجه فيصل زيد، المتحدث الرسمي السابق بالنادي الأهلي، رسالة تحذير إلى منسوبي الراقي، بعدم الانشغال بالأمور الخارجية التي قد تبعد الفريق الأول لكرة القدم، خارج الملعب، بعد نجاحه في حصد لقبي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.
ونجح الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، في قيادة الفريق الجدّاوي لحصد ثنائية النخبة الآسيوية والسوبر في هونج كونج، خلال "ثلاثة" أشهر، فيما عانى الراقي من تذبذب النتائج، منذ بداية موسم 2025-2026.
وقال فيصل زيد، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، "نصيحة لمسيري الأهلي، لا تترك أحدًا يخرجك خارج الملعب، إثارة قضية فراس البريكان، وجدولة الدوري، ووضع مباراة الهلال قبل مواجهة بيراميدز، وأخبار متداولة بأن نجمًا حاليًا في الأهلي، قد يكون تحت أنظار نادٍ جماهيري في الفترة المُقبلة، بعد اعتزال نجم دولي كبير بعد كأس العالم 2026".
غضب الأهلي من أحداث الرياض
اجلبوا حكامًا على قدر الأموال التي ندفعها! .. الأهلي يقرر التصعيد رسميًا ضد "أزمة" مباراة الرياض
على غرار النصر والاتحاد، كان الأهلي بطلًا لموقعة أثارت ضجة كبيرة، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والتي كان عنوانها الأبرز "جولة القرارات التحكيمية الجدلية".
إدارة الأهلي قررت التحرك رسميًا، إزاء القرارات التحكيمية التي صاحبت مباراة الرياض، والتي انتهت بتعادل الراقي (1-1)، وشهدت طرد متوسط الميدان زياد الجهني.
وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل السلبي، قرر الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، احتساب ركلة جزاء للأهلي، نفذها إيفان توني بنجاح في الدقيقة 90+1، إلا أن فرحة جماهير الراقي لم تستمر طويلًا، بعدما احتسب الحكم جزائية أخرى للرياض، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR"، إثر لمسة يد، ليسجل توزي هدف التعادل في الدقيقة 90+11.
وتوترت الأجواء بشكل أكبر، بعدما قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه زياد الجهني، في الدقيقة 90+12، إثر التدخل العنيف في منتصف الملعب، فيما قابلت الجماهير الأهلاوية، قرار الحكم بصافرات الاستهجان، بسبب قراراته الجدلية.
مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026
بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.
أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في أربع، خلال أول 8 جولات.
وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.
لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة في الجولة الثالثة برباعية نظيفة.
وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".