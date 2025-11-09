Al Ahli SFC v Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

اجلبوا حكامًا على قدر الأموال التي ندفعها! .. الأهلي يقرر التصعيد رسميًا ضد "أزمة" مباراة الرياض

متحدث الأهلي: لننقل مباراتنا إلى اليونان!

على غرار النصر والاتحاد، كان الأهلي بطلًا لموقعة أثارت ضجة كبيرة، في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي، والتي كان عنوانها الأبرز "جولة القرارات التحكيمية الجدلية".

إدارة الأهلي قررت التحرك رسميًا، إزاء القرارات التحكيمية التي صاحبت مباراة الرياض، والتي انتهت بتعادل الراقي (1-1)، وشهدت طرد متوسط الميدان زياد الجهني.

  • ماذا حدث في مباراة الأهلي والرياض؟

    وبينما كانت المباراة تسير نحو التعادل السلبي، قرر الحكم السلوفيني رادي أوبرينوفيتش، احتساب ركلة جزاء للأهلي، نفذها إيفان توني بنجاح في الدقيقة 90+1، إلا أن فرحة جماهير الراقي لم تستمر طويلًا، بعدما احتسب الحكم جزائية أخرى للرياض، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "VAR"، إثر لمسة يد، ليسجل توزي هدف التعادل في الدقيقة 90+11.

    وتوترت الأجواء بشكل أكبر، بعدما قرر الحكم إشهار البطاقة الحمراء في وجه زياد الجهني، في الدقيقة 90+12، إثر التدخل العنيف في منتصف الملعب، فيما قابلت الجماهير الأهلاوية، قرار الحكم بصافرات الاستهجان، بسبب قراراته الجدلية.

    الأهلي يقرر التصعيد

    وأفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة شركة الأهلي، قدمت خطابًا رسميًا إلى لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، لتسجيل احتجاج على الأخطاء التحكيمية في مباراة الرياض، حيث ذكر النادي بأن الحكم أوبرينوفيتش، ارتكب أخطاءً مؤثرة، أثرت بدورها على سير المباراة ونتيجتها النهائية.

    وبحسب خطاب الأهلي، فإن الإدارة رصدت عددًا من الحالات التحكيمية ضد الفريق، خلال المباريات السابقة، بشكل تفصيلي، كدليل رسمي من أجل مطالبة اللجنة باستقطاب حكام "نخبة"، لمبارياته المُقبلة.

    وأبدت الإدارة الأهلاوية اعتراضها على دفع مبالغ كبيرة إلى لجنة الحكام، من أجل استقطاب حكام أجانب لا يرقون لمستوى مباريات الراقي، مع المطالبة بضرورة إيجاد حلول للمشكلات التحكيمية التي تقابل الفريق.

  • متحدث الأهلي يهاجم لجنة الحكام

    وكان ماجد الفهمي، المتحدث الرسمي للنادي الأهلي، قد انتقد لجنة الحكام برسالة شديدة اللهجة، عقب مباراة الرياض، بقوله "لا يوجد أكثر من هذا الاستفزاز التحكيمي، لا يمكننا تحمل هذا، خاطبنا لجنة الحكام، وبعد أن جلست معهم عرفت الوضع الآن".

    واستطرد "بعد احتساب ركلة جزاء على المدافع إيبانيز، أنتظر التعليقات، هل كان هناك تكبير للجسد، أم اليدين في وضعهما الطبيعي؟ في كل موسم يكون هناك إحصائيات بالبرامج، نجد الأهلي فيها متصدرًا في التضرر التحكيمي، ونتحمل سوء النتائج، وتفاوتها، ولا نتحمل أكثر من التحكيم"

    وتابع الفهمي "لا ندعى المظلومية، وخاطبنا في البداية، وتعمدنا أن نتريث في عدم إصدار بيان، حتى نجلس مع التحكيم، وهذه هي النتيجة في النهاية".

    ووصف متحدث الأهلي، ركلة الجزاء التي أقرها الحكم للرياض، بأنها لا تحتسب إلا في اليونان، وعلى الراقي أن ينقل مباراته في اليونان، مضيفًا "ركلة الجزاء التي لم تحتسب لجالينو، اللجنة ترى أنها جزائية والجميع اتفق على ذلك، وقررنا أن يكون كل الحكام لمبارياتنا أجانب، ولكن بهذا السوء، لا يوجد حكم سينفع معنا، سواءً محليًا أم أجنبيًا".

  • تحرك رسمي منتظر

    وأشارت "الرياضية" في وقت سابق، إلى انعقاد اجتماع لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، خلال يومي 16 و17 نوفمبر، في مدينة الدمام، من أجل مناقشة جميع القرارات التحكيمية التي شهدت جدلًا كبيرًا، ومنها مباراة الأهلي والرياض.

    وتأتي أيضًا على طاولة لجنة الحكام، القرارات الجدلية، التي وقعت في مباراتي الاتحاد ضد الخليج، والنصر ضد الفيحاء، من أجل تحديد مدى "شرعية"، ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد الهويش، للنصر، في الوقت بدل الضائع، وكذلك طرد لاعب الاتحاد فابينيو تفاريس.

    الأهلي يعود في الديربي

    وتمكن الأهلي من العودة لمسار الانتصارات، بفوز ثمين في ديربي جدة، أمام الاتحاد، في قمة الجولة الثامنة، بهدف نظيف حمل توقيع رياض محرز في الدقيقة 55.

    وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 16 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول دوري روشن، بينما تجمد رصيد الاتحاد، حامل اللقب، عند 11 نقطة، في المركز الثامن.

    واستهل الأهلي مشواره في موسم 2025-2026، بدعوة للمشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي في هونج كونج، بعد انسحاب الهلال، إلا أن الراقي حقق المفاجأة، بالتتويج باللقب، بعد فوزه على القادسية في نصف النهائي، بنتيجة (5-1)، ثم فوزه على النصر في المباراة النهائية، بركلات الترجيح، بعد التعادل (2-2) في الوقت الأصلي.

    وبعد تتويجه بالسوبر، لا يزال الأهلي منافسًا في ثلاث جبهات، بين دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، إلا أن كتيبة يايسله فشلت في التتويج بلقب كأس القارات الثلاث، بعد خسارة النهائي أمام بيراميدز المصري (1-2)، ضمن بطولة كأس الإنتركونتينينتال 2025.

    وبعد ختام ثامن جولات دوري روشن، تشهد الكرة السعودية، فترة توقف دولي، في إطار استعداد المنتخب السعودي لخوض مباراتين تجريبيتين أمام كوت ديفوار والجزائر، في إطار التحضير للمشاركة في كأس العرب "فيفا قطر 2025"، والتي تنطلق في ديسمبر المُقبل.

    وقبل ختام نوفمبر، يخوض الأهلي مباراتين أمام القادسية؛ الأولى في 21 نوفمبر، في الجولة التاسعة من دوري روشن، والثانية في 28 نوفمبر، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وبين المواجهتين، يلعب الأهلي مباراة الشارقة الإماراتي، في 24 نوفمبر، على ملعب الإنماء، في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.

