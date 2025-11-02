أخبار الأهلي اليوم | سب نجم الراقي بسبب النصر .. تحديد موعد مواجهة القادسية في كأس الملك وعودة جالينو

جرح الأموات وأكاذيب لا علاقة لها بكرة القدم .. "جزائية" النصر والفيحاء تفتح ملف الجمهور المسكوت عنه في الدوري السعودي!

الجمهور هو رقم (1) دائمًا بالنسبة لأي فريق، وهو كذلك بالنسبة للدوريات بشكل عام، إما أن يقودك للخروج بصورة جمالية أو أن يغوص بك في وحل، تترفع كرة القدم عنه!

والحالة الأخيرة هي تلك التي يعيشها "قطاع" من الوسط الرياضي السعودي حاليًا، رغم أنها تتعلق بنقاش عادٍ ضمن صميم الساحرة المستديرة وداخل مستطيلها الأخضر..

الحديث هنا عن ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم السعودي محمد الهويش لصالح النصر أمام الفيحاء، أمس السبت، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي قادت العالمي للفوز بثنائية مقابل هدف وحيد.



