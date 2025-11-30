Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | مانشستر يونايتد ينقض على خلاف فالفيردي في ريال مدريد .. ومانويل نوير يثير الشكوك حول اعتزاله
باريس سان جيرمان يخطط لحماية موهبته من هجمات أوروبا
مع تألقه اللافت للنظر، يسعى مسؤولو باريس سان جيرمان للحفاظ على الجناح الأيمن الشاب ديزيري دوي لأطول فترة ممكنة في النادي.
عقد صاحب الـ20 عامًا الحالي يبقيه داخل النادي العاصمي حتى نهاية يونيو من عام 2029، لكن رغم ذلك، وبحسب الصحفي نيكولا شيرا فإن مسؤولي باريس يخططون لتمديده لمدة موسم آخر، على أن ينتهي بنهاية يونيو 2030 مع تحسين راتبه.
- Getty Images Sport
سيميوني يوضح موقفه من رحيل سورلوث
قبل كل سوق انتقالات في السنوات الأخيرة، لا بد من الحديث عن النرويجي أليكساندر سورلوث؛ مهاجم أتلتيكو مدريد.
في صيف 2025، ارتبط اسم اللاعب بناديي الهلال السعودي ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، فهل يمكن أن يرحل في يناير 2026؟
في هذا الشأن، أوضح دييجو سيميوني؛ المدير الفني للفريق المدريدي في تصريحاته للصحفيين: "سورلوث مهم جدًا بالنسبة لنا، لديه ما لا يقدمه أي لاعب آخر، نحن بحاجة إليه وهو في هذا المستوى، وأعتقد أنه سعيد أيضًا معنا".
مانشستر يونايتد ينقض على خلاف فالفيردي في ريال مدريد
بعدما تحدثت التقارير خلال الفترة الماضية عن عدم رضا النجم الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي عن طريقة إدارة المدرب تشابي ألونسو لريال مدريد، تزعم صحيفة "ميرور" أن مانشستر يونايتد يريد استغلال تلك الحالة.
الصحيفة الإنجليزية أوضحت أن مانشستر يونايتد وضع فالفيردي كهدفًا مفاجئًا له، بعدما علم بتفكيره في الرحيل عن النادي الملكي ما لم تتحسن علاقته بتشابي.
وأشارت "ميرور" إلى أن روبن أموريم؛ المدير الفني للشياطين الحمر، من أشد المعجبين بفالفيردي، ويرغب في ضمه بشدة، لكن في المقابل، حدد ريال مدريد 100 مليون جنيه إسترليني سعرًا له، إذا ما أراد أي نادٍ شراء عقده.
- Getty Images Sport
مانويل نوير يثير الشكوك حول اعتزاله
تحدث النجم الألماني مانويل نوير؛ حارس مرمى بايرن ميونخ، عن عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2025-2026 مع البافاري، مثيرًا بعض الشكوك حول بقائه في الملاعب لمدة أطول.
صاحب الـ39 عامًا قال خلال تصريحاته لشبكة "سكاي": "العامل الحاسم في مصير توقيعي لعقد جديد من عدمه هو ما أشعر به، سنرى في النصف الثاني من الموسم الجاري ما سيحدث".
وأضاف: "بحلول مارس 2026 سأبدأ التفكير في مصير الموسم المقبل، حيث ستكون هناك فرصة لذلك خلال فترة التوقف الدولي".
- AFP
ميلان يرغب في تمديد عقد مودريتش
بعدما تحدثت التقارير الصحفية خلال الأسابيع الماضية عن تفكير ميلان في تمديد عقد النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش، خرج تصريحًا رسميًا من النادي يؤكد ذلك.
إيلي تاري؛ المدير الرياضي للروسونيري، قال في تصريحات صحفية: "نأمل أن يقرر مودريتش البقاء معنا. هناك بند في عقده يتيح لنا التمديد لموسم آخر".
جدير بالذكر أن عقد الكرواتي الحالي مع النادي الإيطالي ينتهي بنهاية يونيو 2026، بعدما كان قد انضم له في صفقة انتقال حر في الميركاتو الصيفي 2025، عقب نهاية عقده مع ريال مدريد.
مانشستر سيتي يحدد "أهم أولوياته" في صيف 2026
أوضحت شبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر سيتي وضع إليوت أندرسون؛ لاعب وسط نوتنجهام فورست، على رأس أولوياته في الميركاتو الصيفي 2026.
المصدر ذاته أكد أن مسؤولي السيتي يسعون لضمان تفوقهم على منافسيهم في سباق التعاقد مع أندرسون، في ظل اهتمام مانشستر يونايتد، تشيلسي وليفربول بالتعاقد معه.
جدير بالذكر أن لاعب الوسط الإنجليزي مرتبط بعقد مع نوتنجهام ممتد حتى صيف 2029، فيما تصل قيمته قرابة الـ100 مليون جنيه إسترليني.
إنتر يزاحم يوفنتوس على موهبة أتالانتا
يزداد الصراع على ماركو باليسترا ظهير أيمن أتالانتا المعار حاليًا لكالياري يومًا تلو الآخر، فبعدما كان الأمر مقتصرًا على يوفنتوس وميلان في يوليو الماضي، انضم لهما أعضاء جدد.
وفقًا للصحفي نيكولا شيرا فإن إنتر ونابولي أرسلا كشافيهما في الأسابيع الماضية، لمراقبة أداء صاحب الـ20 عامًا.
باليسترا كان قد تلقى عرضًا في صيف 2025 من أحد الأندية الفرنسية مقابل 18 مليون يورو، وفضل وقتها الخروج على سبيل الإعارة نحو كالياري.
هل يرحل مينيان؟ .. المدير الرياضي لميلان يوضح
لا يزال الحارس الفرنسي مايك مينيان يثير الجدل مع اقتراب دخوله الفترة الحرة في عقده مع ميلان في يناير المقبل، دون جديد في ملف التجديد لمدة أخرى.
التقارير تحدثت خلال الفترة الماضية عن توقف المفاوضات بين الطرفين، وسط ترقب من يوفنتوس، الذي يرغب في ضم الحارس.
لكن من جانبه، أوضح إيلي تاري؛ المدير الرياضي للروسونيري: "فتحنا خط تفاوض جديد مع مينيان في الصيف، نحن نتحدث بهدوء، لكننا اتفقنا على أن نبذل حاليًا قصارى جهدنا، ونتحدث لاحقًا عن أمر العقد".
"هو يعرف ما يريده بالضبط" .. رئيس بايرن ميونخ يُعلق على مستقبل هاري كين وسط اهتمام برشلونة
أصدر المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، ماكس إيبرل، تحديثًا غامضًا حول مستقبل الإنجليزي هاري كين، قائلاً إن المهاجم "يعرف بالضبط ما يريد" وسط تكهنات تربطه بانتقال مالي ضخم إلى العملاق الإسباني برشلونة.
بينما يواصل كين تألقه مع بايرن ميونخ، تستمر التكهنات حول مستقبله في النادي. ويمكن للمهاجم، الذي ينتهي عقده الحالي في عام 2027، أن يفعّل بندًا في عقده قبل نهاية يناير يسمح له بالرحيل الصيف المقبل مقابل 56.7 مليون جنيه إسترليني (65 مليون يورو/76 مليون دولار).
وبينما يعتقد رئيس بايرن ميونخ إيبرل أن هناك فرصة كبيرة لتمديد كين إقامته في ألمانيا، إلا أنه أذكى التكهنات حول مستقبل المهاجم بتصريحاته الأخيرة حول الموقف. (طالع التفاصيل)
- Getty Images Sport
"بذلنا ما في وسعنا لإعادتك إلى البيت ونأسف على ذلك" .. رئيس بنفيكا يهاجم جواو فيليكس بعد حديثه عن جدية النصر!
علّق رئيس النادي روي كوستا على التصريحات الأخيرة للنجم البرتغالي الدولي جواو فيليكس، والتي ألقى فيها باللوم على إدارة النادي لعدم عودته إلى بيته القديم في ملعب "دا لوز"، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
تحدث جواو فيليكس، عن كواليس تحوّل صفقته من نادي طفولته بنفيكا، إلى فريق النصر خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2025"، حيث وقع للعالمي بعقدٍ حتى 30 يونيو 2027.
واعترف جواو فيليكس، بأنه كان يريد الانتقال إلى نادي بنفيكا بالفعل، خلال الميركاتو الصيفي الماضي؛ مثلما كان الحال في السنوات الثلاث الأخيرة، لكن النادي البرتغالي لم يكن جادًا في التعاقد معه، بحسب مزاعمه، وهو ما لم يعجب رئيس بنفيكا. (طالع التفاصيل)
بعد ربط اسمه بالنصر وبرشلونة .. وكيل إديرسون يحدد سعرُا مغريًا لتحريره من أتالانتا!
في ليلة تألق أتالانتا أمام آينتراخت فرانكفورت ضمن دوري أبطال أوروبا، كان للاعبه البرازيلي إديرسون بصمة واضحة بعدما وقع على الهدف الثاني لفريقه في استاد "دويتشه بانك"، مستثمرًا تمريرة رائعة من زميله لوكمان.
أداء اللاعب البرازيلي عكس حالة انتعاش جديدة يعيشها منذ وصول المدرب رافاييل بالادينو، ليعيد إلى الأذهان المستويات التي قدمها في فترات سابقة.
لكن خلف هذا التألق، برز جدل خارج الملعب بعدما كشف وكيله كوري، في تصريحات لبرنامج "لا كادينا سير"، عن إمكانية رحيل إديرسون عن بيرجامو، ملمحًا إلى أن سيناريو الانتقال قد يصبح واقعًا بالفعل مع حلول شهر يناير المقبل. (طالع التفاصيل)
