أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يحدد "خليفة رودري"، مدافع برشلونة السابق على رادار ليفربول .. وشرطان ليورجن كلوب لقيادة ريال مدريد
تياجو سيلفا إلى بورتو
أعلن نادي بورتو رسميًا تعاقده مع النجم البرازيلي تياجو سيلفا؛ لاعب فلومينينسي، ليكون بوابته للعودة لأوروبا من جديد، بعد عام ونصف في البرازيل.
ويمتد عقد سيلفا مع النادي البرتغالي لنهاية الموسم الجاري، مع وضع بند إمكانية التمديد حتى نهاية موسم 2026-2027.
فيورنتينا يقترب من خطف المدير الرياضي لتوتنهام
يسعى فيورنتينا لإعادة بناء النادي من جديد بخطة طويلة الأمد، لذا وضع عينيه على فابيو باراتيتشي؛ المدير الرياضي لتوتنهام.
ووفقًا للصحفي الشهير فابريتسيو رومانو فإن باراتيتشي منفتح بالفعل على اتخاذ خطوة العودة إلى إيطاليا، وقيادة مشروع فيورنتينا، لكن المفاوضات لا تزال جارية بين الطرفين.
ميلان يتحرك للتعاقد مع مدافع دورتموند
بينما يرغب بوروسيا دورتموند في تمديد عقد مدافعه الألماني نيكلاس زوله، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري 2025-2026، يرفض اللاعب تلك الخطوة، ويخطط للرحيل.
بحسب الصحفي الشهير نيكولا شيرا فإن ميلان بدأ بالفعل تحركاته للتعاقد مع زوله، حيث اجتمع مع المحامي الخاص به فرانشيسكو رومانو.
ومن ناحيته، أكد شيرا أن زوله منفتح على خطوة اللعب في الدوري الإيطالي، بشرط توقيع ميلان عقد معه حتى عام 2028 على الأقل.
مانشستر سيتي يضع عينه على "خليفة رودري"
يبحث مانشستر سيتي عن إيجاد اللاعب المناسب لخلافة نجم الوسط الإسباني رودري سواء لكثرة إصابته مؤخرًا أو لاحتمالية رحيله في ظل اهتمام بعض الأندية الإسبانية به.
وفي هذا الشأن، أكد موقع "TEAMtalk" أن مسؤولي السيتي يرون في أليكساندر بافلوفيتش؛ لاعب بايرن ميونخ، الخليفة المناسب لرودري.
المصدر ذاته أوضح أن مانشستر سيتي وتشيلسي كلاهما يريد اللاعب، رغم أنه لا توجد أي مؤشرات على رغبته في الرحيل عن البافاري أو عن إمكانية استغناء النادي عنه.
ورغم أن نيكو جونزاليس يعوض غياب رودري في كتيبة بيب جوارديولا إلا النادي يريد خليفة للإسباني على المدى الطويل.
في الوقت ذاته، أكد "TEAMtalk" اهتمام تشيلسي ببافلوفيتش، حيث يرغب في ضم لاعب وسط جديد في عام 2026، ويرى أن الصربي لاعب واعد وخيار مناسب في هذا الوقت.
مدافع برشلونة السابق على رادار ليفربول
بعدما فشل في التعاقد مع المدافع مارك جيهي من كريستال بالاس في صيف 2025، حدد ليفربول مدافعًا جديدًا للسعي لضمه في الفترة المقبلة.
بحسب " Anfield Index" فإن الاختيار وقع على أوسكار مينجويزا؛ مدافع برشلونة السابق وسيلتا فيجو الحالي، خاصةً وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ما يعني إمكانية ضمه في صفقة انتقال حر، لتجنب النفقات الضخمة التي صرفت في صيف 2025.
وعد بيريز ليورجن كلوب
وسط الغموض المحيل بمستقبل المدرب تشابي ألونسو مع ريال مدريد، تتحدث التقارير عن خلفائه المحتملين، ويترأسهم الألماني يورجن كلوب.
بحسب "ديفينسا سنترال" فإنه رغم رفض كلوب قيادة الميرينجي في الوقت الحالي إلا أنه يفكر بالفعل في الموافقة بنهاية الموسم الجاري.
وأشار المصدر ذاته إلى أن كلوب حدد طلبين لفلورينتينو بيريز؛ رئيس النادي الملكي، لتنفيذها في الميركاتو الصيفي 2026 ألا وهما ضرورة التعاقد مع قلب دفاع من طراز رفيع وكذلك لاعب وسط.
وأوضح "ديفينسا سنترال" أن أوباميكانو ومارك جيهي هما الثنائي المطروح للدفاع، فيما لم يحدد اسم بعينه لتدعيم الوسط، لكن ربما يدخل أي من كيس سميث، آدم وارتون أو أنجيلو ستيلر ضمن الحسابات.
وبحسب المصدر نفسه فإن بيريز مستعد لتنفيذ طلبات كلوب حال موافقته على خلافة تشابي ألونسو.
