أخبار الانتقالات | ليفربول يستقر على معوض إيزاك في باريس سان جيرمان وعودة ستيرلينج إلى الصورة

ليفربول يستهدف راموش
قال موقع "كوت أوفسايد" إن إدارة ليفربول تستهدف التعاقد مع بديل في مركز رأس الحربة في انتقالات يناير لتعويض أليكساندر إيزاك الذي يتوقع غيابه لمدة قد تصل إلى 4 أشهر بعد إصابته وخضوعه للجراحة على مستوى الركبة.
وذكر التقرير أن المرشح الأبرز في الوقت الراهن هو مهاجم باريس سان جيرمان جونسالو راموش، وأن النادي الإنجليزي سيعرض استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم.
ولا يشارك البرتغالي الذي دفع بي إس جي قرابة 70 مليون يورو لضمه من بنفيكا عقب مونديال 2022 بصفة أساسية مع ناديه، في ظل تفضيل مدربه لويس إنريكي الثلاثي خفيتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبيلي، وديزيري دوي.
خيلا سيغادر لاتسيو وريال يستفيد
أفادت "إل ميساجيرو" بأن لاتسيو حتى الآن لم يقدم لماريو خيلا عرضًا من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في 2027، ما قد يفتح الباب لرحيله في الصيف القادم.
ويحظى اللاعب باهتمام من الرباعي إنتر وميلان، بالإضافة إلى بورنموث وتشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز بحسب عدة مصادر مطلعة.
ويملك ريال مدريد نسبة 50% من أي عملية بيع مستقبلية للاعب بحسب التقارير التي أشارت إلى وصول قيمة المدافع الإسباني السوقية إلى قرابة 25 مليون يورو.
تشيلسي يتحرك للتخلص من ستيرلينج
ناقشت "أتلتيك" مصير اللاعبين المبعدين من صفوف الفريق الأول في تشيلسي، وعلى رأسهم النجم رحيم ستيرلينج، في ظل سعي تشيلسي للتخلص منهم في يناير لإفساح المجال لتدعيم خط دفاعه.
وأوضح التقرير أن راتب اللاعب البالغ 300 ألف جنيه استرليني في الأسبوع يصعب مسألة بيعه، خصوصًا وأن عقده ممتد لعام ونصف بعد مع البلوز، ورفض اللاعب أي إعارة خارج إنجلترا بسبب ارتباطه بعائلته في لندن.
وتضم قائمة اللاعبين الذين يسعى تشيلسي للتخلص منهم أيضًا أكسيل ديساسي الذي ارتبط بعروض من فرنسا وميلان مؤخرًا، بالإضافة إلى فيليب يورنجنسن وتيريك جورج
