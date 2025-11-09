AFP
أخبار الانتقالات | الاستعانة بفان خال لإقناع تشافي بمنصب جديد .. غضب جوارديولا بسبب هالاند وصراع ليفربول على لاعب جلطة سراي
روبن أموريم يتحدث عن ميركاتو مانشستر يونايتد
الجميع في مانشستر يونايتد ينتظر سوق الانتقالات الشتوي 2026 بفارغ الصبر في ظل تذبذب نتائج الفريق بشكل كبير، حيث يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2025-2026 حاليًا حاصدًا 18 نقطة فقط مع مرور 11 جولة من الموسم.
من جانبه، تحدث المدير الفني روبن أموريم عن هذا الجانب عقب التعادل مع توتنهام بثنائية لكل منهما ضمن الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي قائلًا: "علينا محاولة تحسين الفريق ومحاولة إصلاح ما حدث، علينا التحقق من كل شيء، وفهم ما حدث مع بنيامين شيشكو"، في إشارة إلى معاناته من إصابة مقلقة في الركبة.
بالحديث عن شيشكو فقد فشل في التأقلم بعد مع طريقة لعب الشياطين الحمر بعد التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي قادمًا من لايبزيج مقابل 76.5 مليون يورو وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2030.
آرسنال يقترب من تجديد عقد ساكا
أكد صحفي الانتقالات الشهير نيكولا شيرا أن إدارة نادي آرسنال اقتربت كثيرًا من تجديد عقد الجناح الأيمن بوكايو ساكا حتى عام 2030.
وأوضح شيرا أن ساكا تفصله خطوة واحدة فقط عن توقيع العقد الجديد مع الجانرز، والذي سيشهد زيادة مالية كبيرة في راتبه.
جدير بالذكر أن عقد صاحب الـ24 عامًا مع آرسنال ينتهي بنهاية يونيو 2027، ويسعى مسؤولو النادي للحفاظ عليه كونه أحد الركائز الأساسية في الفريق.
الاستعانة بلويس فان خال لإقناع تشافي بمنصب جديد
مع كون المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز حرًا حاليًا، وفي المقابل، أقال نادي أياكس الهولندي مدربه جون هيتينجا بالسقوط أمام جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا، فإن مسؤولي الأخير يبحثون إمكانية التعاقد مع الأول خلال الأيام القليلة المقبلة.
بحسب موقع "Voetbal International" فإن تشافي يبحث عن مشروع جديد بالفعل يضمن له العمل على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن طموحه هو قيادة أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يصعب مهمة أياكس في التعاقد معه.
لكن أكد المصدر ذاته، أن مسؤولي أياكس قد يستعينون بلويس فان خال؛ المدير الفني الأسبق لبرشلونة والذي منح تشافي فرصة المشاركة لأول مرة بقميص البرسا خلال فترة قيادته للفريق، لإقناع الإسباني بخلافة هيتينجا مستغلين العلاقة الجيدة بين الثنائي.
خلاف جوارديولا مع مانشستر سيتي بسبب هالاند
أكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" أن الإسباني بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي، يشعر بالغضب من إدارة ناديه على خلفية الشرط الجزائي في عقد المهاجم النرويجي إرلينج هالاند.
هالاند مرصود من قبل ريال مدريد الذي يرغب في ضمه حال رحيل البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي يواجه بعض العراقيل بالفعل في تجديد عقده.
على الجانب الآخر، رغم تجديد عقد النرويجي مع مانشستر سيتي حتى عام 2034 إلا أن الشرط الجزائي في عقده يمنح ريال مدريد فرصة ضمه، خاصةً وأن اللاعب لديه الرغبة في اتخاذ تلك الخطوة بغض النظر عن توقيت الصفقة.
كل هذا دفع بيب للشعور بالغضب تجاه تصرفات إدارة النادي الإنجليزي.
صراع جديد على فيكتور أوسيمين
بعد معركة الميركاتو الصيفي الماضي بين الهلال وجلطة سراي على المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، والذي فاز به النادي التركي في الأخير، يبدو أن معركة جديدة على اللاعب نفسه ستبدأ.
بحسب صحيفة "فاناتيك" فإن كبار أندية أوروبا وضعوا أعينهم من جديد على أوسيمين، حيث يرغب كل من ليفربول، برشلونة، باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد وتشيلسي في ضمه.
بخلاف ذلك، أكد المصدر ذاته أن الأندية السعودية ستحاول مع جديد مع النيجيري بعد فشل الهلال في إقناعه بخطوة اللعب في دوري روشن، حيث ستصله عروض بقيمة 50 مليون دولار سنويًا.
تعليق رسمي حول إمكانية رحيل كاسيميرو
أقل من شهرين تقريبًا ويدخل لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو الفترة الحرة في عقده مع مانشستر يونايتد، ما يمنحه حق التوقيع لأي نادٍ جديد على أن ينضم له مجانًا في سوق الانتقالات الصيفي 2026.
وبحسب عديد التقارير فإن أندية دوري روشن السعودي وعلى رأسها النصر بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ترغب في ضم البرازيلي بالفعل.
في هذا الشأن، أوضح روبن أموريم، المدير الفني لمانشستر يونايتد: "هدفي هو الاستمرار في الاعتماد على كاسيميرو مع هاري ماجواير، كلاهما ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، لا أعرف ما سيحدث، لكن دعونا نركز على الموسم حاليًا".
ليس نيكو باز .. نجم كومو يتمنى العودة إلى ريال مدريد والتدرب تحت قيادة تشابي ألونسو
يرغب جاكوبو رامون، لاعب ريال مدريد السابق في فئة الشباب، في العودة إلى نادي طفولته يوماً ما بعد لقائه الأول مع "أسطورة كرة القدم" تشابي ألونسو.
غادر رامون مدريد في الصيف للانضمام إلى كومو من أجل التطور تحت إشراف سيسك فابريجاس، لكن اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً مصمم على تحسين مستواه لأنه يريد الوصول إلى "مستوى ريال مدريد" والعودة إلى سانتياجو برنابيو يوماً ما. (طالع التفاصيل)
خوليان ألفاريز : هناك الكثير من الحديث عن برشلونة وهذا موعد تحديد مصيري مع أتلتيكو!
قال خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد، إنه سيقيم وضعه مع النادي الإسباني وسط أنباء ارتباطه بالانتقال إلى صفوف برشلونة، كاشفًا عن اهتمام باريس سان جيرمان القوي بضمه في 2024.
ألفاريز قرر مغادرة مانشستر سيتي في صيف 2024، بسبب تهميشه مع المدرب بيب جوارديولا في ظل تواجد النرويجي إرلينج هالاند، لينضم إلى أتلتيكو في صفقة يصل مجموعها 95 مليون يورو.
البعض تعجب من دفع النادي المدريدي لهذا المبلغ، ولكن ألفاريز رد في الملعب، ليكون من أهم العناصر في أتلتيكو منذ انضمامه للفريق، بل أصبح أحد صفوة المهاجمين في العالم بشكل عام.
الطفرة التي شهدتها مسيرة ألفاريز أدت إلى ظهور تكهنات جديدة حول مستقبله، وأحاديث مستمرة تخص اهتمام برشلونة بضمه تعويضًا للرحيل المتوقع لروبرت ليفاندوفسكي بنهاية هذا الموسم.
اللاعب خرج في مقابلة مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، ليكشف عن موقفه من تلك الأقاويل، كما تحدث عن كواليس اهتمام باريس بضمه قبل انتقاله لأتلتيكو وتجدد هذه الرغبة في الأسابيع الأخيرة. (طالع التفاصيل)
صفقة شبه مستحيلة فهل تحدث؟ باريس يزعج برشلونة من جديد ويستهدف نجم دفاعه في يناير
باريس سان جيرمان، الذي عانى بالفعل من سلسلة من الإصابات في خط الدفاع، ينشط خلف الكواليس لتعزيز صفوفه. الشتاء يقترب، ومسؤولو النادي الباريسي يدركون أن التوازن الدفاعي للنادي على المحك.
لويس إنريكي يطالب بتعزيزات، ولويس كامبوس يستكشف السوق، وناصر الخليفي يحلم بضم لاعب كبير لملء الفراغ الكبير في الجانب الأيمن. لكن الهدف المقصود مثير للدهشة، لأنه يبدو بعيد المنال في هذه المرحلة من الموسم. (طالع التفاصيل)
تألق أمام الأهلي والهلال رغم الخسارة .. قرار جديد من الاتحاد حول "مستقبل" دانيلو بيريرا
أثبت البرتغالي دانيلو بيريرا، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بأنه ركيزة أساسية وأحد نقاط قوة العميد، رغم النتائج المتذبذبة التي يمرً بها منذ بداية موسم 2025-2026، ولعل آخرها هو الخسارة في ديربي الأهلي.
ويواصل الاتحاد، الابتعاد في سباق دوري روشن، الذي يحمل لقبه في موسم 2024-2025، بعد تعثره للمباراة الخامسة على التوالي، بالخسارة أمام الأهلي بنتيجة (0-1)، على ملعب الإنماء، بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في قمة الجولة الثامنة.
ورغم ذلك، إلا أن دانيلو بيريرا، لا يزال محافظًا على مستوياته الجيدة، التي يبدو أنها دفعت الإدارة الاتحادية لاتخاذ قرار جديد، يتعلق بمستقبله مع الفريق في المرحلة المُقبلة. (طالع التفاصيل)
