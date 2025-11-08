أخبار الانتقالات | ليفربول يحدد موعد التحرك لضم سيمينو وتوتنهام يتواصل مع نجم الأهلي لضمه في يناير

ذكر "تيم توك" أن توتنهام جاد في مفاوضاته من أجل إعادة نجم الأهلي إيفان توني لإنجلترا، وأن مدربه توماس فرانك تواصل مع المهاجم الإنجليزي بخصوص استطلاع رأيه بخصوص العودة في انتقالات يناير من بوابة سبيرز.

وكان حساب "indykaila News" على منصة "إكس" قد قال إن نادي تشيلسي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع إيفان توني مهاجم الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح الحساب أن وكيل أعمال إيفان توني اجتمع بالفعل مع مسؤولي نادي تشيلسي من أجل بحث إمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي من بوابة البلوز.

ومن جانبه، أبدى توني اهتمامًا بالعودة إلى الدوري الإنجليزي مجددًا، عن طريق صفقة إعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم يتم الكشف عن المزيد بشأن تلك المفاوضات، حيث من المتوقع أن يُحسم الأمر خلال الشهرين المقبلين، قبل فتح باب الانتقالات الشتوي في إنجلترا والسعودية.