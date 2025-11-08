Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | ليفربول يحدد موعد التحرك لضم سيمينو وتوتنهام يتواصل مع نجم الأهلي لضمه في يناير
توتنهام يتواصل مع توني
ذكر "تيم توك" أن توتنهام جاد في مفاوضاته من أجل إعادة نجم الأهلي إيفان توني لإنجلترا، وأن مدربه توماس فرانك تواصل مع المهاجم الإنجليزي بخصوص استطلاع رأيه بخصوص العودة في انتقالات يناير من بوابة سبيرز.
وكان حساب "indykaila News" على منصة "إكس" قد قال إن نادي تشيلسي الإنجليزي يستهدف التعاقد مع إيفان توني مهاجم الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأوضح الحساب أن وكيل أعمال إيفان توني اجتمع بالفعل مع مسؤولي نادي تشيلسي من أجل بحث إمكانية عودته إلى الدوري الإنجليزي من بوابة البلوز.
ومن جانبه، أبدى توني اهتمامًا بالعودة إلى الدوري الإنجليزي مجددًا، عن طريق صفقة إعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
ولم يتم الكشف عن المزيد بشأن تلك المفاوضات، حيث من المتوقع أن يُحسم الأمر خلال الشهرين المقبلين، قبل فتح باب الانتقالات الشتوي في إنجلترا والسعودية.
ليفربول يحدد موعد التحرك لضم سيمينو
استبعد "فابريزيو رومانو" فرضية أن يتحرك ليفربول خلال الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل ضم نجم بورنموث الغاني أنتوان سيمينو، وذلك بعد الشائعات بخصوص تحرك الفريق لضمه في يناير القادم.
وأضاف الصحفي الإيطالي المختص بالانتقالات بأن ليفربول مهتم بالدولي الغاني وعلى الأرجح سيقوم بتحركاته لضم الجناح الذي يقدر ثمنه في حدود 80 مليون يورو في انتقالات صيف 2026 القادمة.
بعد تألقه مؤخرًا .. النصر يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مستقبل عبد الرحمن غريب!
كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن نادي النصر يتجه لتجديد عقد غريب الذي ينتهي في يونيو 2026، حيث سيدخل الفترة الحرة بداية من يناير المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن غريب الذي كان قريبًا من الرحيل عن النصر خلال الصيف الماضي، بعد تقدم ناديي نيوم والعلا طلبًا بشراء عقده، أصبح الآن وضعه أفضل، خاصة بعد رحيل المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي.
وكان غريب قد دخل في خلاف مع بيولي، بسبب قلة الدقائق التي يحصل عليها مع الفريق، الأمر الذي دفعه للاتجاه إلى الرحيل عن صفوف العالمي.
ليفاندوفسكي يغلق الباب "مؤقتًا" في وجه ميلان .. وخيار وحيد يسمح له بمجاورة مودريتش!
يدخل العملاق الإيطالي ميلان الموسم الحالي بثبات ورغبة واضحة في استعادة هيبته على المستوى المحلي، مستعينًا بكتيبة مميزة يقودها النجم الكرواتي لوكا مودرتيش، والتي حققت نتائج جيدة بعد مرور 10 جولات من "الكالتشيو".
ومع احتلال ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ب21 نقطة، متخلفًا عن نابولي المتصدر بفارق نقطتين، بدأت الإدارة تخطط لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتحديدًا على مستوى خط الهجوم، إلا أن الأمر لن يكون سهلًا للغاية.
وذهب التفكير في ميلان إلى عنصر خبرة آخر إلى جانب لوكا مودريتش، أسطورة ريال مدريد السابق، لكن هذه المرة نظروا إلى الجانب الآخر في برشلونة، حيث المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، صاحب الـ36 عامًا والذي ينتهي عقده مع البارسا بنهاية الموسم الجاري.
ليفربول يستهدف بوتمان وبايرن يراقب موقف كوناتي
دخل ليفربول مع تشيلسي في سباق من أجل حسم التعاقد مع قلب دفاع نيوكاسل ستيف بوتمان في انتقالات يناير بحسب "كوت أوفسايد"، وذلك لمعالجة أزمة النقص الدفاعي في صفوفه عقب إصابة جيوفاني ليوني التي ستبعده للموسم المقبل، نفس سبب اهتمام البلوز بالمدافع الهولندي في ظل الغيابات العدة بخطه الخلفي.
وفي سياق آخر، أبدى بايرن ميونخ اهتمامًا بموقف إبراهيما كوناتي مع ليفربول في ظل انتهاء عقده في يونيو المقبل وعدم مده، وذلك بحسب "بيلد"، ليدخل في دائرة المهتمين بالفرنسي الدولي وأبرزهم ريال مدريد.
تونالي قد يعود إلى إيطاليا
ذكرت "كورييري ديلا سيرا" أن ساندرو تونالي يفضل العودة مستقبلًا إلى إيطاليا ويشعر بالحنين للعيش في بلده الأم، وأوضح التقرير أن ميلان ويوفنتوس أبرز الأندية المهتمة بلاعب الوسط الإيطالي.
وكشفت "سكاي" أن عقد اللاعب مع نيوكاسل الممتد حتى يونيو 2029 لا يحتوي على شرط جزائي، وأن اللاعب وناديه متفقان على فكرة التمديد الإضافي بمبدأ كل عام.
