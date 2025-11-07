يدخل العملاق الإيطالي ميلان الموسم الحالي بثبات ورغبة واضحة في استعادة هيبته على المستوى المحلي، مستعينًا بكتيبة مميزة يقودها النجم الكرواتي لوكا مودرتيش، والتي حققت نتائج جيدة بعد مرور 10 جولات من "الكالتشيو".

ومع احتلال ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي ب21 نقطة، متخلفًا عن نابولي المتصدر بفارق نقطتين، بدأت الإدارة تخطط لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتحديدًا على مستوى خط الهجوم، إلا أن الأمر لن يكون سهلًا للغاية.

وذهب التفكير في ميلان إلى عنصر خبرة آخر إلى جانب لوكا مودريتش، أسطورة ريال مدريد السابق، لكن هذه المرة نظروا إلى الجانب الآخر في برشلونة، حيث المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، صاحب الـ36 عامًا والذي ينتهي عقده مع البارسا بنهاية الموسم الجاري.