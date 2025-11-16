Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | حقيقة رحيل ليفاندوفسكي في يناير .. عرض سعودي لجيراسي يفوق "خيال وكيله" ونجم بورنموث يتخذ قراره أمام صراع ليفربول ومانشستر سيتي
هل يرحل ليفاندوفسكي في يناير؟
أكد صحفي الانتقالات الشهير فابريتسيو رومانو أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي؛ مهاجم برشلونة، لا يُفكر نهائيًا في الرحيل عن البرسا خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مشددًا في الوقت ذاته إلى استبعاده لخيار الاعتزال حاليًا.
وأوضح رومانو أن تركيز النجم البولندي منصب بالكامل على موسم البرسا حتى يونيو المقبل، راغبًا في التتويج بجميع الألقاب الممكنة ثم بعدها ينظر في فرصة الرحيل وبدء فصل جديد في مسيرته الكروية.
نهاية حقبة وخمسة بدلاء محتملين.. خطة برشلونة لتأمين خليفة روبرت ليفاندوفسكي!
على الرغم من القيود المالية التي يواجهها، لا يزال برشلونة واثقًا من التعاقد مع مهاجم عالمي جديد ليحل محل روبرت ليفاندوفسكي، حيث يُعد نجم بايرن ميونخ هاري كين أحد الخيارات المطروحة.
يقترب ليفاندوفسكي من نهاية عقده الحالي، ومن المتوقع أن يغادر النادي كلاعب حر الصيف المقبل، حيث من غير المرجح أن يعرض عليه العملاق الكتالوني عقدًا جديدًا. (طالع التفاصيل)
صراع آرسنال ومانشستر يونايتد على موهبة أولمبياكوس
قبل الميركاتو الشتوي 2026 في يناير المقبل، بدأت عدة أندية إنجليزية الصراع على الموهبة اليونانية كريستوس موزاكيتيس؛ لاعب وسط أولمبياكوس.
بحسب نيكولا شيرا فإن أندية آرسنال، نوتنجهام فورست، مانشستر يونايتد، أستون فيلا، بجانب نابولي الإيطالي أبدوا اهتمامًا بالتعاقد مع صاحب الـ18 عامًا.
وأشار صحفي الانتقالات إلى أن مسؤولي النادي اليوناني حددوا سعر موزاكيتيس بـ30 مليون يورو، نظير بيعه لأحد المتصارعين عليه.
رئيس كومو يوضح حقيقة رحيل فابريجاس
كشف ميروان سوارسو؛ رئيس نادي كومو، حقيقة ما تردد خلال الصيف الماضي عن احتمالية رحيل المدير الفني للفريق سيسك فابريجاس، مبديًا استغرابه من ترديد مثل هذه الأنباء.
وقال سوارسو خلال تصريحاته لشبكة "سكاي سبورت": "لم يقل فابريجاس لي أبدًا إنه يريد الرحيل عن كومو. كانت تتردد تلك التكهنات بالفعل في الصيف الماضي، لكنني كنت أتعامل معها بهدوء، لأنه لم يكن يرغب في الرحيل أبدًا".
وأضاف رئيس كومو: "لقد أخبرت سيسك أنني أحب أن يكون مدربنا ويواصل مهمته خلال السنوات المقبلة".
جدير بالذكر أن فابريجاس كان قد تولى المسؤولية الفنية لكومو في يوليو 2024، ليقوده منذ ذلك الحين خلال 52 مباراة، فاز في 19 منها، وتعادل في 16، فيما خسر 17 آخرين.
عرض سعودي لجيراسي يفوق خيال وكيله
كثُرت الأنباء عن احتمالية انتقال الغيني سيرهو جيراسي، مهاجم بوروسيا دورتموند لدوري روشن السعودي في الميركاتو الشتوي المقبل، رغم انتهاء عقده مع النادي الألماني بنهاية يونيو 2028.
الجديد في هذا الشأن، كشفه الصحفي نيكولا شيرا الذي أكد أن أحد الأندية السعودية مستعد لتقديم عرض ضخم للاعب، يحصل بموجبه على 20 مليون يورو سنويًا ولمدة ثلاثة مواسم.
هذا الراتب يفوق خيال وكيل جيراسي، حيث أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية أن اللاعب لا يمانع اتخاذ خطوة اللعب في دوري روشن إلا أن وكيله يشترط حصوله على راتب يتراوح بين 15-18 مليون يورو، في وقت يتقاضى به تسعة ملايين يورو فقط مع دورتموند.
نجم بورنموث يفضل ليفربول على مانشستر سيتي
أكدت شبكة "سكاي سبورت" أن هناك صراع دائر بين ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام للظفر بخدمات الغاني أنطوان سيمينيو؛ جناح بورنموث، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.
لكن بحسب " indykaila News " فإن الجناح الغاني أخطر ناديه بأن ليفربول هو الخيار الأول بالنسبة له، حال الرحيل عن النادي.
وأشار المصدر ذاته إلى أن رغبة سيمينيو بتمثيل الريدز نابع من قناعته بقدرته على التتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2025-2026.
ميلان يقترب من تجديد عقد توموري
مع انتهاء عقده بنهاية يونيو 2027، بدأ ميلان بالفعل منذ أسابيع التفاوض مع مدافعه الإنجليزي فيكايو توموري لتجديد مدة إقامته مع الروسونيري.
بحسب الصحفي نيكولا شيرا فإن المدافع الإنجليزي قريب من تجديد عقده لمدة موسمين آخرين، لينتهي العقد الجديد بنهاية يونيو 2029.
خرج عن صمته بكلمات تقلق كونسيساو .. كانتي يرد على ترك الاتحاد والعودة إلى فرنسا!
تتفق أم تختلف معه، ولكنه يظل أحد العوامل الرئيسة في عودة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، إلى منصات التتويج، في موسم 2024-2025، وأحد أكثر اللاعبين حفاظًا على ثبات مستواه، كعنصر مؤثر في وسط الميدان، ذلك هو "الغزال الفرنسي" نجولو كانتي.
بين الحين والآخر، تخرج تقارير جديدة، تشير إلى اقتراب نجولو كانتي، من الرحيل عن الاتحاد، في ظل وجود اهتمام من أندية أوروبية، للتعاقد مع نجم المنتخب الفرنسي، بالتزامن مع قرب انتهاء عقده مع العميد، في صيف 2026.
وأفادت تقارير بأن نادي باريس إف سي، الصاعد حديثًا إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليج آ" قد أبدى اهتمامًا بضم كانتي، خاصة وأنه استعاد الكثير من بريقه، بعد خطوة الانتقال إلى دوري روشن السعودي، قبل عامين ونصف. (طالع التفاصيل)
ريال مدريد يترقب.. كوناتي يكسر صمته بشأن التجديد لليفربول: لا أعرف من أين يأتي هذا الكلام!
قدم إبراهيما كوناتي تحديثًا جديدًا حول مستقبله مع ليفربول قبل انتهاء عقده الصيف المقبل. المدافع الفرنسي (26 عامًا) مطلوب بقوة من ريال مدريد، الذي يسعى لتكرار سيناريو ضم ألكساندر أرنولد مجانًا.
أكد كوناتي خلال مؤتمر صحفي لمنتخب فرنسا أن "المفاوضات لا تزال مستمرة" مع ليفربول، مشيرا إلى أنه يأمل في حسم قراره وإعلانه "قريبا جدا" لإنهاء الجدل.
ونفى المدافع الفرنسي المزاعم القائلة بأن ليفربول قدم له عرضًا جديدًا لتجديد العقد. (طالع التفاصيل)
بعد حسم بقاء يايسله وتوني .. الأهلي يبدأ التحرك لتأمين استمرار نجمه قبل الفترة الحرة
يبدو أن إدارة النادي الأهلي، قد قررت التحرك لتأمين استمرار نجوم الفريق الأول لكرة القدم، الذين تشارف عقودهم على الانتهاء، في ظل توقع حصولهم على عروض عدة من أجل مغادرة قلعة الراقي.
ومن أجل استمرار الاستقرار في صفوف الأهلي، فإن الإدارة بدأت التفاوض مع نجم الفريق، من أجل تمديد عقده، وهو الحارس السنغالي إدوارد ميندي.
وتضم قائمة الأهلي عددًا من اللاعبين، الذين تنتهي عقودهم في الصيف المُقبل، على غرار إدوارد ميندي وفرانك كيسييه وميريح ديميرال وزكريا هوساوي وفهد الرشيدي وعبد الله العمار. (طالع التفاصيل)
إعلان