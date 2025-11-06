adidas
أخبار الانتقالات | ريال مدريد ينسحب من سباق جيهي ويقترب من أوباميكانو وميسي نحو العودة إلى أوروبا من بوابة تركيا
ربط جلطة سراي بميسي
شهدت الفترة الماضية، محاولات من جانب وكلاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لانتقاله إلى فريق آخر، وذلك قبل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.
الدوري الأمريكي سيتوقف لمدة 4 أشهر كاملة، قبل انطلاق كأس العالم في صيف 2026، ولذلك يُريد ميسي اللعب مع أي فريق لتفادي التأثر بدنيًا بالابتعاد عن المشاركة في مباريات رسمية.
كشف الإعلامي "Zeki Uzundurukan" عبر حسابه على "يوتيوب" عن أن وكلاء ليونيل ميسي، قاموا بعرض خدماته على نادي جلطة سراي، من أجل الانضمام له لمدة 4 شهور، على سبيل الإعارة.
وأوضح الإعلامي التركي أن ميسي ووكلائه يُريدون استغلال فترة توقف الدوري الأمريكي لمدة 4 أشهر، والانتقال إلى فريق آخر لضمان المشاركة في المباريات.
ومن جانبهم، يقوم فريق الكشافين في نادي جلطة سراي، بمتابعة وضع ليونيل ميسي عن كثب، من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية الانتقال إلى الفريق التركي.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، حسم هذا الملف، إما بانتقال ميسي إلى جلطة سراي على سبيل الإعارة، أو البقاء دون فريق في فترة التوقف.
النصر يستهدف ديبالا
الصحفي التركي المختص بأخبار الانتقالات، إكرم كونور، أفاد عبر حسابه على منصة إكس أن النصر يُتابع عن كثب مستقبل باولو ديبالا مع روما، تمهيدًا للتعاقد معه حال أتيحت الفرصة في سوق الانتقالات الشتوي أو الصيفي القادم.
وأوضح كونور أن روما يُريد تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري لثلاثة مواسم قادمة، لكن التفاصيل المالية تقف عائقًا أمام خططه، حيث يتقاضى ديبالا حاليًا 8 ملايين يورو سنويًا والعقد الجديد سيتضمن راتبًا سنويًا أقل كثيرًا.
طريق النصر ليس ممهدًا تمامًا للتعاقد مع ديبالا، إذ ينافسه على ضمه أندية فلامنجو البرازيلي وإنتر ميامي الأمريكي وبوكا جونيورز الأرجنتيني، والصراع سيشتعل بين الأندية الأربعة حال رفض اللاعب تجديد عقده مع روما وحسم أمره بالرحيل عن العاصمة الإيطالية.
ريال يقترب من أوباميكانو
ذكر "سانتي أونا" من "فوت ميركاتو" أن ريال مدريد توصل لاتفاق مبدئي مع قلب دفاعي بايرن ميونخ وفرنسا دايوت أوباميكانو من أجل الانتقال إلى صفوفه مجانًا عقب نهاية عقده في يونيو القادم مع النادي الألماني.
وتزامنت تلك الأنباء مع تأكيد "آس" المقربة من النادي الملكي على أن الأخير قرر الانسحاب من سباق التعاقد مع مارك جيهي، قائد كريستال بالاس، تحت نفس الظروف بسبب مغالاة اللاعب في طلباته المادية.
وتشابك مصير اللاعبين من حيث الظروف التعاقدية واهتمام عدة أندية كبرى بضمهما مثل ريال مدريد وليفربول وبرشلونة، بينما قيل إن إنتر هو الآخر في مفاوضات لحسم ضم جيهي في يناير للتغلب على المنافسة مبكرًا.
يوفنتوس يتحرك لتأمين ييلدز
أوضح "تيم توك" أن يوفنتوس بدأ تحركاته من أجل تمديد عقد نجمه الشاب كينان ييلديز، وذلك عقب ارتباطه بعديد الأندية الكبرى في أوروبا عقب تألقه في الآونة الأخيرة.
وقالت مصادر إن ريال مدريد مستعد لعرض مبلغ يقارب 100 مليون يورو لضم الجناح التركي الشاب، وسط اهتمام من قطبي مانشستر وبرشلونة بلاعب شباب بايرن ميونخ السابق.
وينتهي عقد ييلديز الحالي مع السيدة العجوز في يونيو 2029 ولكن الفريق بحسب عدة مصادر إيطالية يعمل على عرض راتب وظروف مادية أفضل لإقناع اللاعب بالاستمرار.
روما ينافس على زيركسي
أبدى روما اهتمامًا بالتعاقد مع مهاجم مانشستر يونايتد جوشوا زيركسي في يناير المقبل من أجل تعزيز هجومه في ظل معاناة الثنائي أرتيم دوفبيك وإيفان فيرجسون بحسب "فيكاخيس".
وتم ربط الهولندي بعرض من وست هام على سبيل الإعارة في ظل رغبته بالمغادرة وعدم استكمال الموسم في مانشستر لرغبته باللعب بشكل مستمر للحفاظ على فرصه بالمنافسة على مقعد في تشكيل هولندا بكأس العالم 2026 المقبلة.
جنوى يعلن تعيين دي روسي
عاد دانييلي دي روسي إلى مجال التدريب عقب إقالته من منصبه في روما مطلع الموسم الماضي، وذلك عقب أن أعلن جنوى تعيينه على رأس الجهاز الفني لخلافة باتريك فييرا الذي أُقيل في الأيام الماضية بسبب سوء النتائج.
