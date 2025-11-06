أخبار الانتقالات | ريال مدريد ينسحب من سباق جيهي ويقترب من أوباميكانو وميسي نحو العودة إلى أوروبا من بوابة تركيا

شهدت الفترة الماضية، محاولات من جانب وكلاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لانتقاله إلى فريق آخر، وذلك قبل مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 الذي سيقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

الدوري الأمريكي سيتوقف لمدة 4 أشهر كاملة، قبل انطلاق كأس العالم في صيف 2026، ولذلك يُريد ميسي اللعب مع أي فريق لتفادي التأثر بدنيًا بالابتعاد عن المشاركة في مباريات رسمية.

كشف الإعلامي "Zeki Uzundurukan" عبر حسابه على "يوتيوب" عن أن وكلاء ليونيل ميسي، قاموا بعرض خدماته على نادي جلطة سراي، من أجل الانضمام له لمدة 4 شهور، على سبيل الإعارة.

وأوضح الإعلامي التركي أن ميسي ووكلائه يُريدون استغلال فترة توقف الدوري الأمريكي لمدة 4 أشهر، والانتقال إلى فريق آخر لضمان المشاركة في المباريات.

ومن جانبهم، يقوم فريق الكشافين في نادي جلطة سراي، بمتابعة وضع ليونيل ميسي عن كثب، من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن إمكانية الانتقال إلى الفريق التركي.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة، حسم هذا الملف، إما بانتقال ميسي إلى جلطة سراي على سبيل الإعارة، أو البقاء دون فريق في فترة التوقف.

المزيد من التفاصيل هنا.