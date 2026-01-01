Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | نجم مانشستر سيتي يرفض مورينيو وصفقة برازيلية لريال مدريد وقرار نهائي لنيمار
منافسة على برناردو سيلفا
كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" عن وجود منافسة شرسة على التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأشارت إلى أن كل من يوفنتوس وميلان وكذلك برشلونة، جميعهم أبدوا اهتمامًا بالحصول على خدمات صانع الألعاب البرتغالي بعد نهاية الموسم الحالي.
وفي الوقت ذاته، يراقب نادي بنفيكا الموقف، ولكن اللاعب قد يميل إلى رفض الانتقال لفريق المدرب جوزيه مورينيو في هذه المرحلة من مسيرته.
مانشستر يُسرع خطواته في صفقة ديوماندي
قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تسريع خطواته من أجل التعاقد مع يان ديوماندي جناح نادي لايبزيج الألماني، بعد ضياع فرصة ضم أنطوان سيمينيو.
الجناح الغاني أصبح قريبًا للغاية من مغادرة بورنموث والانتقال إلى مانشستر سيتي في شهر يناير الجاري، مما دفع سيتي للبحث عن حلول بديلة.
شبكة "سكاي سبورتس" قالت إن يونايند يريد حسم صفقة دوماندي في أقرب وقت ممكن، ويطمح في انضمام اللاعب له بعد انتهاء منافسات كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا الحالية، ومن المحتمل أن تصل صفقة انتقاله للنادي إلى 62 مليون جنيه استرليني.
ماريسكا يقترب من الرحيل
تتزايد الشكوك بشكل مستمر حول إمكانية رحيل إنزو ماريسكا عن منصبه كمدرب لتشيلسي، بسبب اهتزاز النتائج للفريق اللندني على مدار الأسابيع القليلة الماضية.
التعادل الأخير مع بورنموث جعل الأمور تتوتر من وراء الكواليس، بعد قيام مجموعة من المشجعين بإطلاق صافرات الاستهجان في ملعب ستامفورد بريدج بعد التعادل الأخير مع بورنموث.
صحيفة "تيلجراف" البريطانية، قالت إن العلاقة ليست على ما يُرام بين ماريسكا ومالك النادي تود بولي، وهناك عدة مناقشات حول إمكانية رحيله قريبًا.
هدف برازيلي لريال مدريد
يواصل نادي ريال مدريد الإسباني سعيه نحو إبرام تعاقدات جديدة من قارة أمريكا الجنوبية مثلما اعتاد في السنوات القليلة الماضية، بعد نجاح تجربتي فينيسيوس جونيور ورودريجو.
الصحفي "رودي جاليتي" قال إن ريال يستهدف كايو جورج مهاجم نادي كروزيرو البرازيلي، والذي قدم مستويات جيدة مع الفريق خلال عام 2025.
ومن أهم العوامل الجاذبة للمدرب تشابي ألونسو للتعاقد مع اللاعب، هو امتلاكه تجربة سابقة في أوروبا مع يوفنتوس، وسجله التهديفي الجيد بصفوف كروزيرو، حيث سجل 33 هدفًا في 69 مباراة بكل المنافسات.
جوريتسكا لن ينضم لنابولي في يناير
نفى الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" وجود أي تحركات من نادي نابولي للتعاقد مع ليون جوريتسكا لاعب وسط بايرن ميونخ في شهر يناير الجاري.
وأشار إلى أن اللاعب يأتي على رادار نابولي في الصيف بعد انتهاء عقده كصفقة مجانية في حالة رفضه التجديد لبايرن، ولا توجد نية لتعجيل قدومه إلى النادي في الميركاتو الشتوي.
ويأتي ذلك بعد ظهور تقارير من صحف إسبانية، حول تواصل اللاعب مع هانز فليك مدرب برشلونة، لمناقشة صفقة انضمامه للفريق الكتالوني.
تجديد عقد نيمار
أغلق النجم البرازيلي نيمار الباب أمام كافة التكهنات المحيطة بمستقبله، بعدما اتخذ قرارًا حاسمًا في تحديد مصيره مع نادي طفولته سانتوس.
الصحفي "فابريتسيو رومانو" قال إن نيمار وافق على التجديد لسانتوس لمدة عام واحد، حيث من المقرر أن يستمر ارتباطه الجديد مع النادي حتى ديسمبر 2026.
وينتهي بذلك الجدل تمامًا حول مصير نيمار، والذي ارتبط خلال الأسابيع الماضية، بإمكانية الانتقال لصفوف نادي إنتر ميامي الأمريكي، لمجاورة الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.
فولهام ينقذ ستيرلينج
يدرس نادي فولهام الإنجليزي، إنهاء معاناة رحيم ستيرلينج جناح تشيلسي، عن طريق التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في ظل تعرضه للتهميش والاستبعاد مع البلوز.
موقع "تيم توك" الإنجليزي قال إن المدرب ماركو سيلفا يعتبر من المعجبين بقدرات اللاعب، ويريد ضمه في الميركاتو الشتوي لدعم هجوم فريقه.
ستيرلينج لم يشارك حتى الآن في أي مباراة هذا الموسم، ويأتي ذلك بعد تجربة الإعارة الفاشلة التي قضاها مع آرسنال، وعدم اقتناع المدرب إنزو ماريسكا بقدراته.
