Getty Images
أخبار الانتقالات | برشلونة يرتبط بأراوخو جديد وريال مدريد يرد على نابولي بخصوص استعارة ماتانتونو
برشلونة يرتبط بأراوخو جديد
في إطار حديثه مع "فابريزيو رومانو"، ربط الوكيل علي بارات موكله توماس أراوخو، مدافع بنفكيا، وبرشلونة، وذلك بسبب قدرته على اللعب في خد دفاع عالي على حد تعبيره.
وقال بارات إن عديد الأندية الكبرى ستطلب المدافع صاحب ال23 سنة في الصيف بسبب قدراته الفنية وسرعته، وهو الذي شارك في 44 مباراة بكل المسابقات الموسم الماضي مع بنفيكا و21 مباراة بكل المسابقات أيضًا بالموسم الجاري.
ريال مدريد يرفض عرض نابولي من أجل ماتانتونو
كشفت "ماركا" عن تقدم نابولي بعرض رسمي في الأيام الماضية من أجل الحصول على خدمات نجم ريال مدريد الشاب فرانكو ماتانتونو على سبيل الإعارة في انتقالات يناير القادمة.
وأفاد التقرير بأن إدارة ريال مدريد ردت بالرفض مباشرة رغم معاناة اللاعب لاستعادة مستواه والمشاركة بشكل أساسي مؤخرًا عقب تعافيه من الإصابة التي أبعدته منذ بداية نوفمبر الفائت، وذلك لأن الأرجنتيني يعد مشروعًا للمستقبل، ويوجد إيمان بقدراته كبير في أوساط ريال مدريد كما ذكرت "ماركا".
جيرونا يستهدف تير شتيجن
بحسب "سبورت"، قد يبقى مارك أندريه تير شتيجن في إقليم كتالونيا حتى نهاية الموسم، ولكن يغير الأزياء من برشلونة إلى الجار جيرونا الذي يحاول ضمه على سبيل الإعارة.
ويعاني جيرونا من أزمة في مركز حراسة المرمى مؤخرًا بسبب رفض لاعبه دومينيك ليفاكوفيتش المشاركة احتجاجًا على وضعه كلاعب احتياطي، وهو الذي لم يبدأ أي مباراة بالليجا أو الكأس هذا الموسم بسبب تفضيل الجهاز الفني باولو جازانيجا كأساسي.
وتعافى تير شتيجن من إصابته على مستوى أسفل الظهر وعاد للمشاركة مع برشلونة مؤخرًا عبر بوابة كأس الملك، ولكن يطمح لفرصة اللعب بشكل أساسي لضمان مركزه في كأس العالم المقبلة مع ألمانيا.
استمرار اهتمام يوفنتوس بفراتيسي
أكد "نيكولا شيرا" الأنباء بخصوص وجود اهتمام حقيقي من قبل يوفنتوس بالتعاقد مع الدولي الإيطالي دافيدي فراتيسي من صفوف إنتر في يناير، وأنه سيعرض استعارة بمبلغ مالي مرتفع وأحقية شراء، ما يرفضه إنتر.
ويطلب إنتر مبلغًا في حدود 35 مليون يورو لبيع لاعب خط الوسط الذي لا يشارك بصفة أساسية، وسط أنباء عن عرض تركي من فنربخشه للاعب، بالإضافة لاهتمام أندية من إيطاليا وإنجلترا بجانب يوفنتوس.
بطلها نصراوي .. مفاجأة مرعبة للهلال بشأن مستقبل روبن نيفيش!
يشكل مستقبل البرتغالي روبن نيفيش صداعًا حقيقيًا لإدارة نادي الهلال في الوقت الراهن، إذ يقترب عقده من نهايته مع حلول الصيف المقبل دون أن يتم التوصل لاتفاق حول التجديد، رغم العرض الرسمي الذي قدمته الإدارة للاعب منذ أسابيع.
وبينما كانت كل التوقعات تشير إلى خيارين لا ثالث لهما، تمديد الإقامة في الرياض أو العودة إلى القارة الأوروبية، جاءت تصريحات نصراوية مفاجئة لتقلب الموازين وتفتح باب التكهنات على مصراعيه حول مستقبل نجم الوسط البرتغالي، في تطور وصفه البعض بأنه الرسالة الأكثر رعبًا لجماهير الهلال حتى الآن.
المزيد هنا.
تفصيلة وحيدة تُكذب مزاعم الشنيف .. أمل عودة سعود عبدالحميد إلى الهلال يعود من جديد ولكن!
مع اقتراب الميركاتو الشتوي لعام 2026، يزداد الحديث عن قائمة الهلال تحديدًا في دوري روشن السعودي في ظل الجدل القائم بشأن استبعاد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، وما إذا كان سيستمر أم سيعود للقيد المحلي، لكن الجديد هنا هو الحديث عن احتمالية عودة سعود عبدالحميد؛ ظهير لانس الفرنسي.
المزيد هنا.
تحركات سعودية لتأمين "مشاركات منتظمة" للاعبين قبل كأس العالم 2026
أمام كثرة شكاوى الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، من قلة مشاركة اللاعبين المحلي مع أنديتهم في دوري روشن والاعتماد أكثر على الأجانب ما انعكس على أداء الأخضر، بدأ اتحاد الكرة برئاسة ياسر المسحل، محاولة تذليل أي عقبات قد تؤثر على مشاركة الصقور الخضر في كأس العالم 2026.
المزيد من التفاصيل هنا.
إعلان