أخبار الانتقالات | برشلونة يرتبط بأراوخو جديد وريال مدريد يرد على نابولي بخصوص استعارة ماتانتونو

في إطار حديثه مع "فابريزيو رومانو"، ربط الوكيل علي بارات موكله توماس أراوخو، مدافع بنفكيا، وبرشلونة، وذلك بسبب قدرته على اللعب في خد دفاع عالي على حد تعبيره.

وقال بارات إن عديد الأندية الكبرى ستطلب المدافع صاحب ال23 سنة في الصيف بسبب قدراته الفنية وسرعته، وهو الذي شارك في 44 مباراة بكل المسابقات الموسم الماضي مع بنفيكا و21 مباراة بكل المسابقات أيضًا بالموسم الجاري.