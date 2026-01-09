أخبار الاتحاد اليوم | غموض بشأن مستقبل عبدالرحمن العبود .. وكونسيساو يبحث عن تدعيم صفوفه

أفادت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي الاتحاد بدأت تحركات فعلية في سوق الانتقالات الشتوية الحالية من أجل دعم الخط الخلفي للفريق، في ظل رغبة الجهاز الفني في سد الثغرات الدفاعية قبل استكمال منافسات الموسم.

وبحسب الصحيفة فإن المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو وضع تعزيز الدفاع على رأس أولوياته، مع وجود تفكير موازٍ في تدعيم منطقة خط الوسط، بما يتوافق مع رؤيته الفنية واحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويُريد كونسيساو تدعيم فريقه بلاعبين مميزين من أجل مواصلة المنافسة على بطولتي دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين، ودوري أبطال آسيا للنخبة.