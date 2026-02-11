أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | نجم العميد يرد على استنكار كريم بنزيما .. وفرنسي يستهدف خطف سيرجيو كونسيساو
فرنسي يستهدف كونسيساو .. وفوائد رحيل بنزيما
تزامنًا مع أنباء رحيله عن الاتحاد .. مارسيليا يضع كونسيساو على رأس المرشحين لخلافة دي زيربي
استمرارًا للشكوك حول مستقبل المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مع الاتحاد، ظهرت أنباء جديدة تؤكد إمكانية انتقاله للعمل مع نادي مارسيليا الفرنسي هذا الموسم.
مارسيليا أعلن اليوم، الأربعاء، عن رحيل مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي بشكل فوري، وذلك لشعوره بالاستنزاف وعدم القدرة على إخراج أفضل ما عند لاعبيه، خاصة بعد النتائج المتخبطة في الفترة الأخيرة.
دي زيربي ارتبط بالعديد من الوظائف الأخرى في الأشهر الماضية، كان أبرزها ريال مدريد وتوتنهام بعد رحيل توماس فرانك عن الأخير، ولكن ما يهم الاتحاد هو المدرب القادم لمارسيليا.
المزيد من الفوائد لرحيل بنزيما .. الكشف عن "14 وظيفة" وفرها الاتحاد بعد انتقال الفرنسي للهلال
تفاصيل جديدة تخرج عن صفقة انتقال كريم بنزيما المثيرة للجدل من الاتحاد السعودي إلى نظيره الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وهذه المرة مع المزيد من الأموال التي وفرها النادي.
اللاعب دخل في محادثات لتجديد عقده بمنتصف الموسم، ولكن بسبب خلافات مالية، قرر الفرنسي إنهاء رحلته مع العميد، محولًا وجهته إلى الزعيم.
الصفقة شهدت حالة هائلة من الصخب والجدل، البعض قال إن الاتحاد خسر أهم عناصره، والبعض الآخر قلل من قيمة رحيله عن النادي، خاصة بعد التعاقد مع المغربي يوسف النصيري.
- Getty
فابينيو يرد على بنزيما .. وبلانيس يرد على مزاعم انتقاله إلى الهلال
"لذلك ودّعنا نجولو كانتي فقط" .. فابينيو يرد على سؤال كريم بنزيما، ودانيلو بيريرا يورط إدارة الاتحاد: اسألوهم عن مستقبلي!
بعد أيام من الجدل، رد البرازيلي فابينيو؛ لاعب وسط الاتحاد، على الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم العميد السابق والهلال الحالي، بشأن سبب عدم توديع لاعبي الفريق لـ"الحكومة" قبل رحيله الجدل.
دخل كريم بنزيما الفترة الحرة في عقده مع نادي الاتحاد بيناير الماضي، وبينما كانت تسير مفاوضات التجديد له، نشب خلاف بينه وبين إدارة العميد..
بحسب التقارير الصحفية، إدارة النادي الجداوي عرضت على بنزيما التجديد لمدة موسم وحيد بدون راتب ثابت، مع الاكتفاء بالمقابل المادي لحقوق الصور، وهو ما اعتبره الفرنسي إهانة لتاريخه، رافضًا التجديد.
تلك الأزمة استغلها نادي الهلال بأمثل طريقة، إذ نجح في الحصول على توقيع بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع الاتحاد بالتراضي بين الطرفين.
لكن لم يحظ النجم الفرنسي بفرصة توديع لاعبي الاتحاد الذين قضى معهم موسمين ونصف، وعند سؤاله عن السبب، علق: "اسألوهم هم عن السبب!".
"هم وانزاح".. رسالة ساخرة من الاتحاد ورامون بلانيس يرد على انضمامه إلى كريم بنزيما في الهلال
يبدو أن نادي الاتحاد أشعل معركته ضد نجمه السابق الفرنسي كريم بنزيما؛ وذلك بعد فوزه الكاسح على الغرافة القطري، مساء يوم الثلاثاء.
الاتحاد فاز (7-0) على الغرافة، بملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2025-2026.
- Getty Images Sport
أبرز ملامح الانتصار العريض للاتحاد أمام الغرافة بسباعية نظيفة
الغرافة يدفع ثمن "معاناة" الاتحاد: السخرية تُخرج أفضل ما في نجم العميد .. ومن حسام عوار لكريم بنزيما: لا وقت للبكاء عليك!
"من رحم المعاناة يولد الأمل" .. عبارة جسدها الاتحاد على أرض ملعب الإنماء في جدة اليوم الثلاثاء، حيث استأسد لاعبوه داخل المستطيل الأخضر، واحتشدت جماهيره في المدرجات، حتى دفع الغرافة القطري الثمن غاليًا..
النمور أسقطوا الفهود بالليلة بسباعية نظيفة، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
السباعية سجلها الجزائري حسام عوار "ثلاثية – هاتريك"، البرتغالي روجر فيرنانديز "ثنائية"، وهدف لكل من البرتغالي دانيلو بيريرا والمغربي يوسف النصيري.
بهذا الفوز تأهل الاتحاد بقيادة مدربة البرتغالي سيرجيو كونسيساو رسميًا إلى دور الـ16 من النخبة الآسيوية، بعدما احتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الغرب برصيد 12 نقطة. فيما يبقى أمل الغرافة ضعيفًا في التأهل بالجولة الأخيرة، إذ تجمد رصيده عند ست نقاط في المركز العاشر.
اختبارات تحدد موقف شراحيلي
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن سيخضع اليوم الأربعاء، لاختبارات طبية ولياقية، لتحديد موقفه من المشاركة أمام الفيحاء، المقرر لها بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
مدافع العميد كان قد تعرض للإصابة قبل مواجهة النصر، التي أقيمت في السادس من فبراير الجاري، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن، ما تسبب في غيابه عن مواجهة الغرافة بالأمس، ضمن الجولة السابع من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.