أخبار الاتحاد اليوم | نجم العميد يرد على استنكار كريم بنزيما .. وفرنسي يستهدف خطف سيرجيو كونسيساو

تزامنًا مع أنباء رحيله عن الاتحاد .. مارسيليا يضع كونسيساو على رأس المرشحين لخلافة دي زيربي

استمرارًا للشكوك حول مستقبل المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مع الاتحاد، ظهرت أنباء جديدة تؤكد إمكانية انتقاله للعمل مع نادي مارسيليا الفرنسي هذا الموسم.

مارسيليا أعلن اليوم، الأربعاء، عن رحيل مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي بشكل فوري، وذلك لشعوره بالاستنزاف وعدم القدرة على إخراج أفضل ما عند لاعبيه، خاصة بعد النتائج المتخبطة في الفترة الأخيرة.

دي زيربي ارتبط بالعديد من الوظائف الأخرى في الأشهر الماضية، كان أبرزها ريال مدريد وتوتنهام بعد رحيل توماس فرانك عن الأخير، ولكن ما يهم الاتحاد هو المدرب القادم لمارسيليا.

المزيد من الفوائد لرحيل بنزيما .. الكشف عن "14 وظيفة" وفرها الاتحاد بعد انتقال الفرنسي للهلال

تفاصيل جديدة تخرج عن صفقة انتقال كريم بنزيما المثيرة للجدل من الاتحاد السعودي إلى نظيره الهلال، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، وهذه المرة مع المزيد من الأموال التي وفرها النادي.

اللاعب دخل في محادثات لتجديد عقده بمنتصف الموسم، ولكن بسبب خلافات مالية، قرر الفرنسي إنهاء رحلته مع العميد، محولًا وجهته إلى الزعيم.

الصفقة شهدت حالة هائلة من الصخب والجدل، البعض قال إن الاتحاد خسر أهم عناصره، والبعض الآخر قلل من قيمة رحيله عن النادي، خاصة بعد التعاقد مع المغربي يوسف النصيري.