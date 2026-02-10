"لذلك ودّعنا نجولو كانتي فقط" .. فابينيو يرد على سؤال كريم بنزيما، ودانيلو بيريرا يورط إدارة الاتحاد: اسألوهم عن مستقبلي!

دخل كريم بنزيما الفترة الحرة في عقده مع نادي الاتحاد بيناير الماضي، وبينما كانت تسير مفاوضات التجديد له، نشب خلاف بينه وبين إدارة العميد..

بحسب التقارير الصحفية، إدارة النادي الجداوي عرضت على بنزيما التجديد لمدة موسم وحيد بدون راتب ثابت، مع الاكتفاء بالمقابل المادي لحقوق الصور، وهو ما اعتبره الفرنسي إهانة لتاريخه، رافضًا التجديد.

تلك الأزمة استغلها نادي الهلال بأمثل طريقة، إذ نجح في الحصول على توقيع بنزيما في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقده مع الاتحاد بالتراضي بين الطرفين.

لكن لم يحظ النجم الفرنسي بفرصة توديع لاعبي الاتحاد الذين قضى معهم موسمين ونصف، وعند سؤاله عن السبب، علق: "اسألوهم هم عن السبب!".