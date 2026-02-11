تزامنًا مع أنباء رحيله عن الاتحاد .. مارسيليا يضع كونسيساو على رأس المرشحين لخلافة دي زيربي

استمرارًا للشكوك حول مستقبل المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو مع الاتحاد، ظهرت أنباء جديدة تؤكد إمكانية انتقاله للعمل مع نادي مارسيليا الفرنسي هذا الموسم.

مارسيليا أعلن اليوم، الأربعاء، عن رحيل مدربه الإيطالي روبرتو دي زيربي بشكل فوري، وذلك لشعوره بالاستنزاف وعدم القدرة على إخراج أفضل ما عند لاعبيه، خاصة بعد النتائج المتخبطة في الفترة الأخيرة.

دي زيربي ارتبط بالعديد من الوظائف الأخرى في الأشهر الماضية، كان أبرزها ريال مدريد وتوتنهام بعد رحيل توماس فرانك عن الأخير، ولكن ما يهم الاتحاد هو المدرب القادم لمارسيليا.