Sergio Conceicao Riyad Mahrez Ittihad Ahli (Goal Only)Goal AR
أحمد فرهود

أخبار الاتحاد اليوم | حسم مصير كريم بنزيما ضد الرياض .. تحديد مقر "المعسكر الإعدادي" ورد محرز على سخرية محمد نور

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • خطة نادي الاتحاد في فترة توقف المسابقات السعودية

    كشف الإعلامي الرياضي نجيب الجداوي عن خطة نادي الاتحاد، خلال فترة توقف المسابقات المحلية في المملكة العربية السعودية؛ بالتزامن مع بطولة كأس العرب "فيفا 2025".

    الدوحة القطرية تستضيف بطولة كأس العرب "فيفا 2025"؛ وذلك في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، بمشاركة منتخب السعودية الأول لكرة القدم.

    الجداوي أعلن في تصريحات مع فضائية "العربية"، مساء اليوم الأربعاء، إقامة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني البرتغالي سيرجيو كونسيساو، معسكرًا إعداديًا خارج المملكة العربية السعودية؛ بالتزامن مع بطولة كأس العرب.

    وأشار الجداوي إلى أن المعسكر الاتحادي الخارجي؛ سيكون في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

    • إعلان
  • Karim Benzema Sergio Conceicao Ittihad GOAL ONLYGOAL AR

    بنزيما يرد على توتر علاقته مع رونالدو.. وكونسيساو يحسم مصيره من لقاء الرياض

    تمنى التحدث باللغة العربية بعد جدل رايكوفيتش! .. سيرجيو كونسيساو يرد على مقولة "كريم بنزيما عبء على الاتحاد" ويبرر غيابه المفاجئ

    ظهر البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في مؤتمر صحفي؛ وذلك قبل مواجهة نادي الرياض المرتقبة، مساء يوم الجمعة القادم.

    الاتحاد يستضيف فريق الرياض الأول لكرة القدم، مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    "لا يمكننا فعل ذلك على أرض الملعب" .. بنزيما يرد على أنباء علاقته المتوترة مع كريستيانو رونالدو

    كشف كريم بنزيما عن مشاعره الحقيقية تجاه الأسطورة كريستيانو رونالدو، زميله السابق في صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد؛ وذلك بعد لقاء متوتر بينهما، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    بنزيما ورونالدو يلعبان حاليًا في السعودية، مع ناديي الاتحاد والنصر على التوالي؛ وذلك بعد أن تزاملا معًا في صفوف ريال مدريد، في الفترة من 2009 إلى 2018.

    وحقق بنزيما ورونالدو العديد من الألقاب مع ريال مدريد؛ وكانا جزءًا من الثلاثي الشهير "BBC"، إلى جانب الدولي الويلزي جاريث بيل. 

    معًا.. فاز هذا الثلاثي بالدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا؛ مسجلين أرقامًا رائعة، من حيث الأهداف.

  • Como 1907 vs Al-Ahli - Como CupGetty Images Sport

    رياض محرز يرد على "سخرية" محمد نور.. وجدل مفاوضات الهلال

    بعد تحدي محمد نور .. رياض محرز يرد بـ"سخرية" على جدل هدفه أمام الاتحاد

    رد الساحر الجزائري رياض محرز، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على سخرية محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد؛ بسبب هدف ديربي جدة الكبير.

    محرز سجل هدفًا؛ ليقود الأهلي للفوز (1-0) على فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    صدفة أو خطة تحوّلت إلى عادة تاريخية! .. مفاوضات الهلال ترتبط بـ"معسكرات السعودية" وثلاثي المنتخب الجديد أكبر دليل

    يقول الفيلسوف السويسري كارل هيلتي "إن مشكلة الحياة الرئيسية هي العادات"؛ ونحن نردد هُنا من ورائه، أن هذا الأمر أصبح جزءًا لا يتجزّأ من نادي الهلال.

    نعم.. العادة التي تُشكل نمط حياة الإنسان؛ ارتبطت باسم الهلال تاريخيًا، في مفاوضاته مع عددٍ من النجوم الكبار.

    ولأنه نادٍ كبير أساسًا؛ فمن حق الزعيم الهلالي أن يبحث عن النجوم الذين يليقون بقميصه، سواء كانوا محليين أو محترفين أجانب.

  • ittihad kooora

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 8 مباريات في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 3 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث هزائم.

    الخسائر الثلاث في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الجولة الرابعة، وضد الهلال والأهلي في الأسبوعين السادس والثامن - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور ربع النهائي، عقب تجاوزه عملاق الرياض النصر.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي
القادسية crest
القادسية
القادسية
كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الشباب crest
الشباب
الشباب