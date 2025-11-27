أخبار الاتحاد اليوم | مفاجأة "غريبة" في صفقة سعود عبدالحميد .. عقوبة موسى ديابي وتجديد عقد نجم الفريق قريبًا

في انتظار تأهل الأخضر .. المواعيد الجديدة للجولة 10 من دوري روشن السعودي "حال التأجيل"!

قررت رابطة دوري المحترفين السعودي، حسم الجدل حول جدول المسابقة، في ظل أزمة "تضارب التوقيت" بين مواعيد الجولة العاشرة، والمباريات الختامية في بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025".

وتُقام بطولة كأس العرب 2025، خلال الفترة بين 1 و18 ديسمبر، فيما اكتملت مقاعد دور المجموعات، بعد نهاية مرحلة التصفيات؛ حيث يلعب المنتخب السعودي الأول، في المجموعة الثانية، ليواجه المغرب وجزر القُمر وسلطنة عُمان.

"اللاعب السعودي كومبارس ولا أتمنى رونالدو في الهلال" .. عبدالله بن مساعد يكشف لعنته "المرتبطة بالنصر" ومفاجأة اتحادية وراء احتراف سعود!

تحدث الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة الأسبق، والذي ترأس نادي الهلال أيضًا، حول عدد من النقاط التي تتعلق بالزعيم، و"لعنته" مع الجماهير، كما أشاد بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر.

وتطرق ابن مساعد أيضًا للحديث عن أزمة اللاعب السعودي، ونصائحه لإعداد المنتخب الأول لكأس العالم 2034 التي ستقام في المملكة، فضلًا عن اقتراحاته لتطوير الدوري، واعتراضه على عدد اللاعبين الأجانب.