أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | كونسيساو يحسم مستقبل كادش والبيشي والناشري، وتغيير ملعب مواجهة ناساف في النخبة
الاتحاد يحسم مستقبل البيشي والناشري
حسم نادي الاتحاد السعودي مصير لاعبي وسطه السعوديين، عوض الناشري وعبد العزيز البيشي، خاصة أن الثنائي مرتبط بعقد ينتهي مع العميد بنهاية المموسم الجاري.
وأوضح موقع 365scores أن بطل الثنائية المحلية في الموسم الماضي قرر عدم تجديد عقدي اللاعبين والاكتفاء بما قدماه خلال فترة وجودهما مع الفريق.
وأشار إلى أن الثنائي سيُغادر الاتحاد بنهاية الموسم الجاري، مفيدة أن القرار جاء بتوصية من المدرب سيرجيو كونسيساو.
الاتحاد يُجدد عقد حسن كادش
أفاد موقع 365scores أن نادي الاتحاد السعودي قرر تجديد عقد مدافعه السعودي حسن كادش.
وأضاف أن الإدارة الاتحادية توصلت لاتفاق مبدئي بالفعل مع كادش على تجديد العقد لموسمين قادمين، مشيرة إلى أن ما ينقص توقيع العقود هو حسم البنود المالية في العقد.
كونسيساو يحسم مصير الدوليين من مواجهة ناساف
أوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، سيحسم اليوم الأحد مصير اللاعبين الدوليين العائدين من المنتخب السعودي من مواجهة ناساف الأوزبكي في الجولة السادسة من مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة.
العميد يُواجه ناساف مساء الثلاثاء القادم في جدة، وسيُحدد كونسيساو إمكانية الاعتماد على الثلاثي، حامد الشنقيطي وصالح الشهري وعبد الرحمن العمود، من عدمها اليوم الأحد.
يُشار إلى أن الاتحاد ينقصه نجم وسطه محمد دومبيا لتواجده مع منتخب كوت ديفوار في كأس أمم إفريقيا التي ستُفتتح اليوم في المغرب، وكذلك حسام عوار للإصابة التي تسببت في خروجه من قائمة منتخب الجزائر.
الاتحاد يُعلن تغيير ملعب مواجهة ناساف
أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا تغيير ملعب مواجهته أمام ناساف الأوزبكي في سادس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة.
وكان من المقرر إقامة اللقاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية بجدة، لكن النادي الجداوي أعلن تغيير ملعب المباراة إلى ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية.
وأوضح النادي عبر منصة إكس أنه سيتم تعويض الجمهور الذي اشترى تذاكر المباراة في ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بتذاكر أخرى من نفس الفئات والدرجات على ملعب الإنماء.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن تسع مباريات، تمكن خلالها من تحقيق أربعة انتصارات مقابل تعادلين واحد وثلاث هزائم كانت أمام النصر والهلال والأهلي.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي، وبعدها حقق الفريق عودة مذهلة أمام الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي، حيث حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4، وأخيرًا حقق العميد فوزًا جديدًا في دوري أبطال آسيا للنخبة بتخطي الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة، لكن تلك السلسلة تعرضت لانتكاسة قوية بالخسارة في ديربي جدة ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي أمام الأهلي بهدف نظيف سجله رياض محرز.
الجولة الأخيرة من دوري روشن، التاسعة، شهدت عودة العميد للانتصارات بالفوز على الرياض بهدفين مقابل هدف واحد، لكن الفريق سقط في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الدحيل القطري في ملعب الإنماء بأربعة أهداف مقابل هدفين.
الاتحاد كان قد أقال مدربه الفرنسي، المتوج بالثنائية المحلية الموسم الماضي، لوران بلان، في نهاية سبتمبر الماضي، وبعد أسبوعين تقريبًا أعلن النادي تعاقده مع كونسيساو الذي كان دون نادٍ منذ إقالته من تدريب ميلان بنهاية الموسم الماضي، ورغم البداية الإيجابية والمشجعة إلا أن النتائج السلبية الأخيرة بدأت تُثير الشكوك حول المدرب.