أخبار الاتحاد اليوم | تحفيز النمور بمبلغ ضخم للحفاظ على كأس الملك .. والعميد يطلب تغيير موعد مباراته ضد الرياض

قرعة دور الـ8 في كأس الملك .. الاتحاد يخوض مواجهة أخرى ضد فرق الرياض، والأهلي يصطدم بالقادسية

أجريت اليوم قرعة دور الـ8 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد أسفرت عن مباريات تعد بالكثير من المتعة والإثارة، فما هي نتائج القرعة؟

خلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين من المفاجآت تقريبًا، إذ ضمن جميع الكبار تواجدهم في دور الـ16 باستثناء النصر الذي واجه الاتحاد وخسر أمامه بهدفين بهدف واحد في ملعبه الأول بارك بالرياض.

وضمنت أندية الهلال والأهلي والقادسية والشباب والاتحاد التواجد في ربع النهائي، ومعهم أندية الخليج والخلود والفتح، وكان الاتفاق قد غادر البطولة من دور الـ32 بعد خسارته أمام الباطن بركلات الترجيح، وقد نجح الحزم في نفس المرحلة من إقصاء نيوم.

فيديو | خرج عن شعوره وعنف مساعده .. كونسيساو يُظهر العين الحمراء بسبب "تمثيل" رايكوفيتش في الكلاسيكو!

أظهر المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني لنادي الاتحاد العين الحمراء، لمدرب حراس المرمى، حيث قام بتعنيفه أمام أعين الجميع، بسبب تمثيل الحارس الصربي رايكوفيتش في كلاسيكو النصر.

في الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو الذي حسمه الاتحاد لصالحه، قام مدرب حراس مرمى نادي الاتحاد، بتوجيه تعليمات إلى رايكوفيتش، بالسقوط على الأرض وادعاء الإصابة، لإهدار الوقت.

وبالفعل استجاب الحارس الصربي لتعليمات مدربه، وسقط على الأرض في محاولة لإهدار الوقت، حتى ينتهي اللقاء بفوز العميد.

متراجعًا عن تصرفه المثير للجدل .. كريم بنزيما يخمد نيران الفتنة مع كريستيانو رونالدو برسالة صريحة

حرص الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد السعودي، على توجيه رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، ليغلق بها كافة أبواب الشائعات والفتنة بينهما، بعد ساعات من مواجهتهما في كأس الملك السعودي.

كريم بنزيما قاد الاتحاد للفوز (2-1) على نادي النصر، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، ليصعد العميد إلى الدور ربع النهائي لأغلى الكؤوس؛ بجوار كل من "الفتح، الخليج، الخلود، الأهلي، القادسية، الشباب والهلال".