أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | تحفيز النمور بمبلغ ضخم للحفاظ على كأس الملك .. والعميد يطلب تغيير موعد مباراته ضد الرياض
كونسيساو ينفعل على مساعده .. وبنزيما يخمد الفتنة مع رونالدو
قرعة دور الـ8 في كأس الملك .. الاتحاد يخوض مواجهة أخرى ضد فرق الرياض، والأهلي يصطدم بالقادسية
أجريت اليوم قرعة دور الـ8 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وقد أسفرت عن مباريات تعد بالكثير من المتعة والإثارة، فما هي نتائج القرعة؟
خلى دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين من المفاجآت تقريبًا، إذ ضمن جميع الكبار تواجدهم في دور الـ16 باستثناء النصر الذي واجه الاتحاد وخسر أمامه بهدفين بهدف واحد في ملعبه الأول بارك بالرياض.
وضمنت أندية الهلال والأهلي والقادسية والشباب والاتحاد التواجد في ربع النهائي، ومعهم أندية الخليج والخلود والفتح، وكان الاتفاق قد غادر البطولة من دور الـ32 بعد خسارته أمام الباطن بركلات الترجيح، وقد نجح الحزم في نفس المرحلة من إقصاء نيوم.
فيديو | خرج عن شعوره وعنف مساعده .. كونسيساو يُظهر العين الحمراء بسبب "تمثيل" رايكوفيتش في الكلاسيكو!
أظهر المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو المدير الفني لنادي الاتحاد العين الحمراء، لمدرب حراس المرمى، حيث قام بتعنيفه أمام أعين الجميع، بسبب تمثيل الحارس الصربي رايكوفيتش في كلاسيكو النصر.
في الدقائق الأخيرة من الكلاسيكو الذي حسمه الاتحاد لصالحه، قام مدرب حراس مرمى نادي الاتحاد، بتوجيه تعليمات إلى رايكوفيتش، بالسقوط على الأرض وادعاء الإصابة، لإهدار الوقت.
وبالفعل استجاب الحارس الصربي لتعليمات مدربه، وسقط على الأرض في محاولة لإهدار الوقت، حتى ينتهي اللقاء بفوز العميد.
متراجعًا عن تصرفه المثير للجدل .. كريم بنزيما يخمد نيران الفتنة مع كريستيانو رونالدو برسالة صريحة
حرص الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي الاتحاد السعودي، على توجيه رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، ليغلق بها كافة أبواب الشائعات والفتنة بينهما، بعد ساعات من مواجهتهما في كأس الملك السعودي.
كريم بنزيما قاد الاتحاد للفوز (2-1) على نادي النصر، بملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، ليصعد العميد إلى الدور ربع النهائي لأغلى الكؤوس؛ بجوار كل من "الفتح، الخليج، الخلود، الأهلي، القادسية، الشباب والهلال".
بيريرا يكشف كواليس حواره مع جيسوس .. ومدرب النصر يستسلم أمام كونسيساو
"لهذا السبب لم احترم جمهور النصر" .. دانيلو بيريرا يكشف كواليس حواره الساخن مع جورج جيسوس
كشف النجم البرتغالي دانيلو بيريرا مدافع نادي الاتحاد، عن كواليس حواره الساخن مع مواطنه جورج جيسوس المدير الفني لنادي النصر، عقب مباراة الكلاسيكو بين الفريقين.
وشهدت نهاية المباراة حوارًا ساخنًا بين جيسوس وبيريرا، فسره البعض بأنه كان أشبه بالمشادة الكلامية بينهما، ليوضح مدافع النمور الحقيقة.
"الدليل ما قاله جيسوس" .. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن خروج النصر من كأس الملك: البطولة ليست من أهدافه ولا تعني له شيئًا!
يرى الإعلامي تركي السهلي، أن توديع نادي النصر لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الاتحاد، لا يعني أي شيء للعالمي، مؤكدًا على أن الهدف الأساسي للفريق هذا الموسم هو دوري روشن السعودي.
وخلال برنامج "نادينا" قال الإعلامي تركي السهلي: "خسر النصر وخرج من كأس الملك على يد الاتحاد، وهذه ليست القصة، ولكن القصة الكبرى أن العالمي لم يضع في حساباته أو أهدافه هذه البطولة".
لم يتفوه بكلمة ولكن تصرفه يكفي .. جورج جيسوس أعلن استسلامه أمام كونسيساو في كلاسيكو الاتحاد والنصر
من عادة مباريات القمة، إن كل دقيقة قد تحمل لقطة جدلية أو موقف يستحق الوقوف عنده، وها هو كلاسيكو النصر والاتحاد، لا يزال ينضح بالجديد من اللقطات، التي تستحق الحديث.
الاتحاد نجح في الثأر من هزيمتي السوبر والدوري، وكرّس مجددًا عقدة النصر في كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز عليه بنتيجة (2-1)، على ملعب الأول بارك، في دور الـ16 من البطولة.
وأحرز كريم بنزيما وحسام عوار، ثنائية الاتحاد في الدقيقتين 15 و45+2، فيما وقّع أنجيلو جابرييل على هدف النصر بالدقيقة 30، علمًا بأن العميد واصل المباراة بعشرة لاعبين، منذ الدقيقة 49 التي شهد بطاقة حمراء مباشرة للظهير أحمد الجليدان.
عضو شرف النصر يلوم الماجد بسبب تسريب اعتذاره لرئيس الاتحاد .. وإحصائية تحرج إعلامي بسبب النصر
بسبب خبر كاذب .. عضو شرف النصر يلوم عبدالله الماجد بعد 72 يومًا من تسريب اعتذاره لرئيس الاتحاد!
بفوزين مقابل واحد، سجل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مواجهاته الثلاث أمام الاتحاد، خلال موسم 2025-2026، والتي كان آخرها في كلاسيكو كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي شهد وداع رونالدو ورفاقه للبطولة من ثمن النهائي.
الاتحاد، بقيادة سيرجيو كونسيساو، نجح في إيقاف القطار النصراوي الذي كان يحافظ على العلامة الكاملة، في جميع المسابقات، مع جورج جيسوس، ليحقق الفوز عليه بنتيجة (2-1)، في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، ويكتب استمرار العقدة النصراوية مع أغلى الكؤوس، والمستمرة منذ عام 1990.
وما بين المواجهات الثلاث، أعاد طلال عبد الله الرشيد، عضو شرف نادي النصر، الحديث بشأن واقعة سابقة، تحدث عنها أحد الإعلاميين، عقب كلاسيكو نصف نهائي كأس السوبر السعودي في هونج كونج، الذي شهد فوز النصر على الاتحاد بنتيجة (2-1).
فيديو | لم يستطع الرد بعد معلومته غير الدقيقة .. إحصائية تُحرج إعلامي على الهواء بشأن تفوق النصر على منافسيه!
وقع الإعلامي متعب الهزاع في موقف محرج على الهواء، بسبب تصريحاته التي أكد فيها على تفوق نادي النصر على جميع منافسيه في المواجهات المباشرة.
وكان الهزاع قد خرج بتصريحات ليلة مباراة كلاسيكو النصر والاتحاد في دور الـ16 ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، أكد فيها على أن العالمي يتفوق على جميع منافسيه.
- Getty Images Sport
الاتحاد يطلب تغيير موعد مباراته أمام الرياض
كشفت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي الاتحاد تواصلت رسميًا مع رابطة دوري المحترفين السعودي لطلب تعديل موعد مباراة الفريق أمام الرياض، المقرر إقامتها يوم الخميس 21 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة.
ووفقًا للمصادر، فقد تم تحديد موعد انطلاق المباراة عند الساعة الرابعة وخمس وأربعين دقيقة عصرًا، إلا أن إدارة الاتحاد طالبت بنقلها إلى الفترة المسائية، مبررة طلبها بأن التوقيت الحالي لا يتناسب مع أجواء جدة وظروف الحضور الجماهيري.
وتنتظر الإدارة الاتحادية رد الرابطة خلال الأيام القليلة المقبلة قبل اعتماد برنامج الفريق التحضيري للمواجهة.
يُذكر أن لجنة المسابقات برابطة الدوري كانت قد حددت هذا الموعد نظرًا لتزامن المباراة مع لقاء آخر في اليوم نفسه بين الأهلي والقادسية في جدة، إضافةً إلى اعتماد مواعيد مبكرة نسبيًا لبقية مواجهات الجولة بسبب دخول التوقيت الشتوي، إذ تُقام المباريات ما بين الرابعة عصرًا والثامنة والنصف مساءً.
- Getty
الاتحاد يحفز نجومه بمبلغ ضخم للتتويج بكأس الملك
كشفت صحيفة "الرياضية" عن أن لاعبي نادي الاتحاد وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية والطبية سيحصلون على 60% من قيمة جائزة البطل في حال تمكن الفريق من التتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين خلال الموسم الرياضي الحالي.
وكان الاتحاد، حامل اللقب، قد تأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة بعد فوزه على النصر بنتيجة (2-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ليضرب موعدًا ناريًا مع الشباب في الدور المقبل.
وتبلغ الجائزة المالية المخصصة لبطل الكأس من الاتحاد السعودي لكرة القدم 10 ملايين ريال سعودي، فيما يحصل الوصيف على 5 ملايين ريال.
ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد اعتمدت إدارة الاتحاد الجديدة نفس آلية توزيع المكافآت التي تم تطبيقها في الموسم الماضي، حيث يحصل اللاعبون وأفراد الطاقم الفني والإداري والطبي على نحو 60% من إجمالي الجائزة في حال الفوز باللقب، بينما يتم صرف نسبة أقل محددة مسبقًا في حال الاكتفاء بالمركز الثاني.
يُذكر أن الاتحاد كان قد تُوّج بلقب الكأس في الموسم الماضي بعد تفوقه على القادسية في النهائي، ويسعى هذا الموسم بقيادة مدربه البرتغالي سيرجيو كونسيساو إلى الحفاظ على لقبه وإضافة بطولة جديدة إلى سجل إنجازاته، في ظل الدعم الإداري الكبير والتحفيز المالي المعلن من إدارة النادي.
- Getty Images Sport
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
بدأ نادي الاتحاد موسمه الرياضي 2025-2026 بمستوى متذبذب، إذ تلقى ضربة مبكرة بخسارته كأس السوبر السعودي أمام النصر بنتيجة (1-2) في نصف النهائي، وهي نتيجة لم تكن متوقعة لجماهير "العميد" التي كانت تأمل في بداية قوية تمهد لموسمٍ مليء بالبطولات.
وفي دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد ست مباريات حتى الآن، حقق خلالها ثلاثة انتصارات وتعادلًا واحدًا، مقابل هزيمتين جاءت الأولى أمام النصر والثانية أمام الهلال، ليضع الفريق نفسه في موقف يحتاج إلى تصحيح المسار سريعًا للحاق بركب المنافسة على القمة.
أما على الصعيد الآسيوي، فقد عانى الاتحاد من بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، بعد خسارته في أول جولتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي، قبل أن ينتفض في الجولة الثالثة ويحقق فوزًا كبيرًا على الشرطة العراقي (4-1)، ليعيد الأمل لأنصاره في إمكانية المنافسة على بطاقات التأهل.
ورغم تذبذب النتائج، يتفق كثير من المحللين على أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يعمل على إعادة الانضباط التكتيكي وترميم الثقة داخل المجموعة، في محاولة لفرض فلسفته الجديدة على أسلوب لعب العميد.
وخلال الأسابيع الأخيرة، بدأت ملامح التحسن تظهر بوضوح على أداء الفريق، حيث نجح الاتحاد في تتويج تطوره الفني بفوز ثمين على النصر في دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين بنتيجة (2-1)، ليحجز مقعده في ربع النهائي ويؤكد أنه بدأ يستعيد شيئًا من بريقه المعتاد.