أخبار الاتحاد اليوم | شكوك حول مشاركة نجم العميد أمام النصر .. ورسالة "أنين" بعد رحيل كريم بنزيما

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الشكوك تحوم حول موقف الجناح الفرنسي موسى ديابي من المشاركة في كلاسيكو النصر المقبل، المقرر إقامته بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

ديابي كان قد أصيب خلال مباراة الفريق الأخيرة أمام النجمة، ضمن الجولة الـ20، ومن وقتها غاب عن حصتين تدريبيتين، ما يثير الشكوك حول جاهزيته للكلاسيكو.