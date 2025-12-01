لم تكن أزمة نواف العقيدي؛ حارس المنتخب السعودي، مع الصحفي العماني عبدالله المسروري، هي وحدها ما أشعل الغضب خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المنتخبين، إنما كذلك ما فعله الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للصقور الخضر.
"هذا الفرنسي لا يجب أن يكون مدربًا للمنتخب السعودي" .. حديث هيرفي رينارد مع الإعلام العماني يفجر الغضب
ما القصة؟
المنتخب السعودي يلتقي بنظيره العماني، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العرب قطر 2025.
وقد عقد رينارد مؤتمرًا صحفيًا قبل المباراة، أمس الإثنين، مصطحبًا معه حارس مرمى النصر نواف العقيدي.
من جانبه، وجه الصحفي العماني عبدالله المسروري سؤالًا لهيرفي رينارد حول الضغوطات حول المنتخب السعودي، لعدم تحقيق أي إنجاز في السنوات الأخيرة، إذ فشل في التأهل لنهائي كأس الخليج العربي 2024، مع عبور صعب لنهائيات كأس العالم 2026 من الدور الرابع "المحلق الآسيوي". هذا رغم ضخ الحكومة الكثير من الأموال لتطوير كرة القدم السعودية وهو ما لم ينعكس على الأخضر بعد.
هنا رد هيرفي رينارد: "الدوري السعودي يتطور يومًا تلو الآخر، ويعج بالكثير من النجوم بالفعل، لكنهم ليسوا سعوديين، فما حدث من تطور أثر على اللاعب السعودي وفترات لعبه".
هجوم على هيرفي رينارد
حديث المدير الفني الفرنسي عن تهميش اللاعب السعودي في الدوري المحلي مقارنة بالأجنبي، أغضب عدد من الإعلاميين السعوديين ومنهم جمال عارف، الذي طالب بإقالة رينارد على خلفية تصريحاته مع الصحفي العماني.
وكتب جمال عارف عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "هل هيرفي رينارد لا يعرف استراتيجية الاتحاد السعودي والقائمين على كرة القدم حتى يخرج بهذا التصريح المستفز؟".
وأضاف: "بعد هذا التصريح لا يجب أن يكون هذا الفرنسي مدربًا للمنتخب السعودي ولو في يدي حجزت له من بكرة حجز ذهاب إلى بلاده بدون عودة".
تصريح رينارد ليس الأزمة الوحيدة .. نواف العقيدي المشكلة الأكبر
بالحديث عن المؤتمر نفسه، فقد شهد انفعالًا من العقيدي على خلفية نفس السؤال الذي وجهه الصحفي العماني عبدالله المسروري لرينارد، بشأن الضغوطات على المنتخب السعودي.
الأزمة بدأت بعدم ذكر المسروري لاسم العقيدي، إذ اكتفى بقول "السؤال أيضًا للاعب أو الكابتن الحارس الموجود"، هنا رد نواف: "أنا اسمي نواف العقيدي، ما عليك زود، لكن أنا بصراحة لم أكن مركزًا وأنت تقول اسمك!".
وأضاف حارس الأخضر: "نحن ندعم قيادتنا في ملف التطور السعودي في الدوري، نحن نضخ المليارات بالفعل، هي ملياراتنا ونضخها أينما نريد، ونحن هدفنا التطور ومواكبة العالم ولذا نقوم بهذا الأمر".
وتابع عن المواجهة السعودية العمانية: "المنتخب السعودي دومًا ما كان كعبه عالٍ على عُمان، نحن كنا في كأس العالم، وسنشارك في النسخة القادمة، وسنظهر بصورة جيدة في البطولة، وغدًا سترون جميعًا مدى تطور وقوة المنتخب السعودي. مثلما قلت، نحن نتطور وفي كل المجالات وسعداء وفخورون بهذا الأمر".
كواليس آخر مواجهة بين السعودية وعمان
بالحديث عن مواجهة السعودية وعمان، فقد تقابل المنتخبان قبل عام من الآن، وتحديدًا في 31 من ديسمبر 2024، في نصف نهائي كأس الخليج العربي.
وقتها نجح المنتخب العماني في الإطاحة بالأخضر السعودي من البطولة، منتصرًا عليه بثنائية مقابل هدف وحيد.
لكن العقيدي كان جالسًا على مقاعد البدلاء في تلك المواجهة، حيث حرس عرين السعودية محمد العويس.
مواجهات المنتخب السعودي في كأس العرب 2025
بعد الانتهاء اليوم الثلاثاء من مواجهة عمان، يلتقي المنتخب السعودي في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب قطر 2025 بمنتخب جزر القمر في الخامس من ديسمبر الجاري، فيما يكون ختام هذه المرحلة بمواجهة المغرب في الثامن من الشهر ذاته.
ويسعى الأخضر السعودي لتصحيح الصورة التي ظهر بها في كأس العرب قطر 2021، حيث ودع وقتها من دور المجموعات، متلقيًا الهزيمة أمام أسود المغرب بهدف نظيف، وبالنتيجة نفسها أمام الأردن، فيما تعادل أمام فلسطين (1-1).
لكن وقتها كان يشارك المنتخب السعودي بالصف الثاني دون نجوم الهلال والنصر، أما في نسخة 2025 يخوض المنافسات بكامل نجوم الصف الأول.