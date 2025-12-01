"هذا الفرنسي لا يجب أن يكون مدربًا للمنتخب السعودي" .. حديث هيرفي رينارد مع الإعلام العماني يفجر الغضب

المنتخب السعودي يلتقي بنظيره العماني، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بكأس العرب قطر 2025.

وقد عقد رينارد مؤتمرًا صحفيًا قبل المباراة، أمس الإثنين، مصطحبًا معه حارس مرمى النصر نواف العقيدي.

من جانبه، وجه الصحفي العماني عبدالله المسروري سؤالًا لهيرفي رينارد حول الضغوطات حول المنتخب السعودي، لعدم تحقيق أي إنجاز في السنوات الأخيرة، إذ فشل في التأهل لنهائي كأس الخليج العربي 2024، مع عبور صعب لنهائيات كأس العالم 2026 من الدور الرابع "المحلق الآسيوي". هذا رغم ضخ الحكومة الكثير من الأموال لتطوير كرة القدم السعودية وهو ما لم ينعكس على الأخضر بعد.

هنا رد هيرفي رينارد: "الدوري السعودي يتطور يومًا تلو الآخر، ويعج بالكثير من النجوم بالفعل، لكنهم ليسوا سعوديين، فما حدث من تطور أثر على اللاعب السعودي وفترات لعبه".