الفائز والخاسر من رحيل تشافي عن برشلونة .. من ليفاندوفسكي إلى ريال مدريد ومفاجأة الدوري الإسباني!

من الفائز والخاسر من رحيل تشافي عن برشلونة؟

هناك بعض السعداء من قرار تشافي، مدرب برشلونة بالرحيل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم الجارى، ولكن البعض الآخر أصيب بالصدمة والغضب من هذا القرار.

وكان من المتوقع أن ينتهى عصر تشافي في برشلونة قريبًا، مع تزايد الضغط على جوان لابورتا، رئيس النادي ومطالبته بالتدخل في الأسابيع الأخيرة بعد سلسلة من النتائج السيئة.

لقد وعد تشافي، بالكثير بعد قيادته برشلونة للتتويج بأول لقب للدوري الإسباني منذ أربع سنوات في الموسم الماضي، لكنه لم يفى بوعوده ويحتل البلوجرانا المركز الرابع في الدوري هذا الموسم وودع بطولة كأس الملك، وأمامه مواجهة صعبة ضد نابولي في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرصد موقع "جول" في التقرير التالي الفائزين والخاسرين من رحيل تشافي عن تدريب برشلونة على النحو التالي:-