البريطانيون في الخارج: هاري كين يحطم ثلاثة أرقام قياسية في فوز دير كلاسيكر على حساب جوب بيلينغهام، بينما يواصل راحيم سترلينج بدايته البطيئة مع فينورد "الدجاجة المقطوعة الرأس"

تسلط GOAL الضوء على اللاعبين البريطانيين الذين يكسبون رزقهم بعيدًا عن وطنهم، حيث يقرر العديد من النجوم مغادرة مناطق راحتهم بحثًا عن حياة كروية أفضل في أماكن أخرى. لا تزال الدوري الإنجليزي الممتاز أحد أكثر الدوريات إثارة في العالم، ويمكن أن يكون الدوري الإنجليزي الثاني رائعًا للتطور، ولكن هناك المزيد من الخيارات المتاحة.

أعاد قائد منتخب إنجلترا كتابة التاريخ مرة أخرى في ألمانيا، على الرغم من أن ذلك كان على حساب زميل محتمل في المنتخب الوطني في المستقبل. في الوقت نفسه، أحد لاعبي أرسنال المعارين أحدث تأثيرًا كبيرًا في فرنسا، بينما حصل جناح مخضرم في طريقه للعودة إلى الأضواء على المزيد من الدقائق في الملعب.

كل يوم اثنين من هذا الموسم، يقدم لكم GOAL آخر أخبار النجوم البريطانيين في الخارج، وماذا يفعلون، ومن يصل إلى أعلى المستويات ومن يحتاج إلى العودة إلى الوطن. دعونا نبدأ في استعراض أحداث هذا الأسبوع...

    ثنائية كين تساعد في حسم المباراة الكلاسيكية

    كرة القدم هي لعبة بسيطة. إذا كان هاري كين يلعب، فمن شبه المؤكد أنه سيسجل هدفاً. لقد كان يفعل ذلك منذ أكثر من عقد من الزمن، ولكن هذا الموسم مع بايرن ميونيخ هو بالفعل الأفضل له من الناحية الشخصية.

    بفضل هدفيه في فوز بايرن 3-2 على منافسه بوروسيا دورتموند يوم السبت، ارتفع رصيده هذا الموسم إلى 45 هدفًا، متجاوزًا رقمه القياسي السابق البالغ 44 هدفًا خلال موسمه الأول 2023-24 في بافاريا. كما أصبح كين أول إنجليزي منذ الأسطورة ديكسي دين يسجل 45 هدفًا في موسم واحد مع نادٍ من الدرجة الأولى - وهو رقم قياسي قائم منذ عام 1932 - وهو واحد من أربعة لاعبين فقط سجلوا هدفين في أربع مباريات متتالية في الدوري الألماني.

    جاءت أهداف كين في سيغنال إيدونا بارك في أوقات حاسمة لبايرن أيضًا. كان نيكو شلوتربك قد منح أصحاب الأرض التقدم قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يعادل قائد منتخب إنجلترا النتيجة بتسديدة رائعة من مسافة قريبة. ثم وضع بايرن في المقدمة 2-1 من ركلة جزاء، وعلى الرغم من أن دانيال سفينسون بدا أنه استعاد نقطة متأخرة لـ BVB، إلا أن جوشوا كيميش سجل في الدقائق الأخيرة ليخرج الزوار فائزين.

    تحدث كيميش بعد المباراة عن دهشته من ثبات مستوى كين. قال لاعب الوسط: "هاري لاعب لا يصدق. يسجل هدفين كل أسبوع، ومن المهم جدًا بالنسبة لنا أن يكون لدينا لاعب مثله. ليس فقط بسبب أهدافه، ولكن أيضًا بسبب طريقة قيادته للفريق، وكيفية تقدمه، ورغبته في تحمل مسؤولية الانتصارات والنتائج. من المهم جدًا للفريق أن يكون لديه لاعبون مثله".

    لا يزال هناك رقم قياسي آخر في متناول كين، وهو رقم روبرت ليفاندوفسكي البالغ 41 هدفًا في موسم واحد من الدوري الألماني. كين سجل 30 هدفًا مع تبقي 10 مباريات، وقال: "أعلم أن هذا السؤال سيطرح بعد كل مباراة الآن، ولكن لا يزال هناك العديد من المباريات التي يجب لعبها. أحتاج إلى الحفاظ على ثباتي خلال هذه الفترة، وسنرى في نهاية أبريل ما إذا كان ذلك ممكنًا".

    جوب "يقدم المساعدة" لبايرن ميونيخ في الفوز

    بينما كانت هذه الليلة لا تُنسى بالنسبة لكين، إلا أنها ليلة يريد جوب بيلينغهام أن ينساها بسرعة. لم يستمتع الأخ الأصغر لبطل دورتموند السابق جود بأول موسم له مع الفريق الشهير ذي القميص الأصفر والأسود، وبعض المشجعين ينتقدونه بسبب دوره في الهزيمة الأخيرة أمام بايرن.

    دخل بيلينغهام كبديل في الدقيقة 75 بينما كان بوروسيا دورتموند لا يزال متأخراً 2-1، وعلى الرغم من أنه لم يشارك في الهجمة التي أدت إلى هدف التعادل الذي سجله سفينسون، إلا أنه تعرض للسخرية لأنه "ساعد" في تسجيل هدف الفوز لفريق متصدر الدوري الألماني. انطلق مايكل أوليس إلى خط التماس وأرسل عرضية إلى جمال موسيالا، لكن بيلينغهام سبقه إلى الكرة برأسه. ومع ذلك، سقطت الكرة في مكان مناسب لكيميش الذي سددها على الطاير وسجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من المباراة.

    هل كان هذا حقًا خطأ بيلينغهام؟ من الصعب إلقاء اللوم عليه. فغريزته الأولى هي ببساطة التخلص من عرضية قد تكون أو لا تكون متجهة نحو الهدف المقصود. حتى لو أردت أن تنتقد المكان الذي سقطت فيه الكرة (أو كانت ستسقط فيه، لتكون أكثر دقة)، فإن فرص دخول كيميش وتسديد الكرة بقدمه الأضعف في الزاوية العليا من المرمى ضئيلة للغاية.

    إذن، خلاصة القول، هل بيلينغهام هو الملام؟ ليس تمامًا، لكنها لا تزال نقطة سلبية أخرى في موسمه الأول الصعب في الخارج.

    كوانسا ينقذ ليفركوزن في الدقائق الأخيرة

    عاد باير ليفركوزن إلى المنافسة المحلية بعد تغلبه على أولمبياكوس في مباريات التصفيات الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، ليتأهل إلى دور الـ16 حيث سيواجه أرسنال. ولكن قبل أن يوجه انتباهه إلى الغانرز، عليه أن يعيد مسيرته المتعثرة في الدوري الألماني إلى المسار الصحيح.

    تراجع فريق كاسبر هجولماند إلى المركز السادس في الترتيب بعد سلسلة من فوز واحد في آخر أربع مباريات، بما في ذلك التعادل 1-1 على أرضه أمام ماينز يوم السبت. بعد أن أرهقهم إصرار ضيوفهم، تأخر ليفركوزن في منتصف الشوط الثاني بهدف من شيرالدو بيكر، وبدا أنه يتجه نحو هزيمة أخرى. لكن المدافع السابق لليفربول جاريل كوانسا أصبح مهاجمًا بديلًا في الدقائق الأخيرة من المباراة وسجل هدف التعادل قبل دقيقتين من النهاية، حيث انزلق أمام المرمى ليحول تمريرة كريستيان كوفاني إلى هدف.

    كان هذا الهدف الرابع لقوانسا مع ليفركوزن منذ انضمامه إليه قادمًا من ليفربول الصيف الماضي، ونظرًا للمنافسة الشديدة على المراكز في تشكيلة توماس توخيل لكأس العالم، فإن اللاعب الدولي الإنجليزي الذي خاض مباراة دولية واحدة لا يضر بفرصه في الحصول على مكان في التشكيلة من خلال إظهار خطورته في كلا المرميين.

    وقال كوانسا لقنوات نادي ليفركوزن: "لم تكن لدينا الطاقة الكافية، ولم نلعب بكثافة كافية. هذه ليست نهاية العالم، علينا أن نضع ذلك في اعتبارنا. لا يزال هناك العديد من المباريات والأشهر المهمة المقبلة. نريد التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بالطبع. وللقيام بذلك، علينا الفوز بالمباريات، هذا هو كل ما يهم في نهاية الموسم".

    نوانيري يسجل هدف الفوز المتأخر لمارسيليا

    إعارة إيثان نوانيري من أرسنال إلى مرسيليا لم تؤت ثمارها بعد. لقد بدأ مسيرته مع OM بتسجيل هدف في أول مباراة له في الفوز 3-1 على لينس، المنافس على لقب الدوري الفرنسي، لكنه لم يلعب سوى ساعة واحدة في واحدة من المباريات الست التالية. لم يساعد رحيل المدرب روبرتو دي زيربي والاضطرابات العامة التي تعصف بمرسيليا في أي وقت من الأوقات في تحسين الوضع.

    لكن يوم الأحد قد يكون نقطة تحول في مسيرة نوانيري في فرنسا. دخل كبديل في الدقائق الـ 27 الأخيرة من المباراة على أرضه أمام منافسه ليون، بينما كانت النتيجة 1-1، وعلى الرغم من أن الضيوف تقدموا مرة أخرى بعد دخول الإنجليزي بوقت قصير، إلا أن بيير-إيميريك أوباميانج أدرك التعادل لمارسيليا قبل نهاية المباراة.

    ثم، في هجمة أخيرة، انطلق نوانيري إلى اليسار ومرر الكرة بتمريرة عرضية رائعة إلى زميله السابق في أرسنال أوباميانغ الذي سجل الهدف وأشعل جنون ملعب فيلودروم.

    وبهذا النتيجة، اقترب مرسيليا بفارق نقطتين من ليون الذي يحتل المركز الثالث، وهو آخر مركز يؤهل تلقائياً إلى دوري أبطال أوروبا في الدوري الفرنسي.

    ستيرلينج يعاني في ظهوره الثاني مع فينورد

    من الإنصاف القول إن راحيم ستيرلينج لا يزال يشعر بآثار استبعاده من تشكيلة الفريق الأول لتشيلسي في النصف الأول من موسم 2025-26، والذي جاء في أعقاب عام مخيب للآمال قضاه معارًا إلى أرسنال. وجد الجناح موطناً جديداً له في روتردام مع فريق فينورد بقيادة روبن فان بيرسي، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الهولندي، لكنه يتأخر بفارق 17 نقطة عن المتصدر PSV. ورغم أن حلم الفوز باللقب قد تلاشى تقريباً، إلا أن الفريق لا يزال بإمكانه ضمان التأهل التلقائي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

    ومع ذلك، سيحتاج الفريق إلى تغيير أفكاره. ظهر ستيرلينج لأول مرة كبديل الأسبوع الماضي خلال فوز فينورد غير المقنع 2-1 على أرضه أمام تيلستار الذي يصارع الهبوط، ثم خسر 2-0 أمام توينتي في مباراته الثانية يوم الأحد.

    لعب نجم إنجلترا لمدة نصف ساعة - "ستيرلينج لا يستطيع اللعب لأكثر من نصف ساعة"، كان هذا رسالة فان بيرسي بعد المباراة - حيث سعى الزوار إلى تعويض تأخرهم بهدف. ولصالحه، حاول ستيرلينج الدخول في المباراة، لكن أداءه كان سيئًا، حيث فشل في إكمال أي من محاولاته الثلاث للتوغل بالكرة، وفاز في اثنتين فقط من مواجهاته السبع.

    ووجهت معظم الانتقادات إلى فان بيرسي، بينما تم تبرئة اللاعبين بسبب افتقارهم المفترض للتعليمات التكتيكية. وقال كينيث بيريز، نجم أياكس وبي إس في السابق، لشبكة ESPN: "كانت الفوضى تعم الملعب. كانت هناك نظرات اتهامية تجاه كل شيء وكل شخص. لم يكن أحد سعيدًا. إذا كنت لا تعرف ماذا تفعل وكيف تحل المشاكل، فلن تكون سعيدًا.

    لقد كنت محظوظًا بما يكفي لأن يكون لدي مدربون رائعون قادرون على تنفيذ التكتيكات خلال المباريات. مدربون لديهم سيناريوهان أو ثلاثة سيناريوهات في أذهانهم مسبقًا. هذا ما يجعلك واثقًا من نفسك على أرض الملعب. كان فينورد مثل دجاجة بلا رأس. لا توجد توجيهات من على خط التماس. لا يوجد أي تواصل على الإطلاق. كان اليوم سيئًا للغاية".

    لينجارد يقترب من انتقال مثير إلى البرازيل

    في ختام استعراضنا لهذا الأسبوع، لدينا بعض الأخبار عن آخر مغامرة لجيسي لينجارد. بعد عامين حافلين بالأحداث في كوريا الجنوبية مع نادي سيول، ينتقل لاعب أكاديمية مانشستر يونايتد إلى أمريكا الجنوبية.

    لينجارد، الذي اعتاد اللعب خارج أوروبا، سيوقع قريبًا عقدًا مع نادي كورينثيانز البرازيلي، مما سيسمح له بالانضمام إلى زميله السابق ميمفيس ديباي مرة أخرى. التقى اللاعبان لفترة وجيزة خلال فترة وجود الهولندي في أولد ترافورد التي استمرت عامين، لكنهما لم يلعبا معًا منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

    يبدو أن لينجارد، البالغ من العمر 33 عامًا، يقضي نهاية مسيرته في محاولة إكمال تحدي الخماسي في لعبة Football Manager في الحياة الواقعية. هذا أمر مقبول.

