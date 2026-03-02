البريطانيون في الخارج: هاري كين يحطم ثلاثة أرقام قياسية في فوز دير كلاسيكر على حساب جوب بيلينغهام، بينما يواصل راحيم سترلينج بدايته البطيئة مع فينورد "الدجاجة المقطوعة الرأس"

من الإنصاف القول إن راحيم ستيرلينج لا يزال يشعر بآثار استبعاده من تشكيلة الفريق الأول لتشيلسي في النصف الأول من موسم 2025-26، والذي جاء في أعقاب عام مخيب للآمال قضاه معارًا إلى أرسنال. وجد الجناح موطناً جديداً له في روتردام مع فريق فينورد بقيادة روبن فان بيرسي، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الهولندي، لكنه يتأخر بفارق 17 نقطة عن المتصدر PSV. ورغم أن حلم الفوز باللقب قد تلاشى تقريباً، إلا أن الفريق لا يزال بإمكانه ضمان التأهل التلقائي إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.
ومع ذلك، سيحتاج الفريق إلى تغيير أفكاره. ظهر ستيرلينج لأول مرة كبديل الأسبوع الماضي خلال فوز فينورد غير المقنع 2-1 على أرضه أمام تيلستار الذي يصارع الهبوط، ثم خسر 2-0 أمام توينتي في مباراته الثانية يوم الأحد.
لعب نجم إنجلترا لمدة نصف ساعة - "ستيرلينج لا يستطيع اللعب لأكثر من نصف ساعة"، كان هذا رسالة فان بيرسي بعد المباراة - حيث سعى الزوار إلى تعويض تأخرهم بهدف. ولصالحه، حاول ستيرلينج الدخول في المباراة، لكن أداءه كان سيئًا، حيث فشل في إكمال أي من محاولاته الثلاث للتوغل بالكرة، وفاز في اثنتين فقط من مواجهاته السبع.
ووجهت معظم الانتقادات إلى فان بيرسي، بينما تم تبرئة اللاعبين بسبب افتقارهم المفترض للتعليمات التكتيكية. وقال كينيث بيريز، نجم أياكس وبي إس في السابق، لشبكة ESPN: "كانت الفوضى تعم الملعب. كانت هناك نظرات اتهامية تجاه كل شيء وكل شخص. لم يكن أحد سعيدًا. إذا كنت لا تعرف ماذا تفعل وكيف تحل المشاكل، فلن تكون سعيدًا.
لقد كنت محظوظًا بما يكفي لأن يكون لدي مدربون رائعون قادرون على تنفيذ التكتيكات خلال المباريات. مدربون لديهم سيناريوهان أو ثلاثة سيناريوهات في أذهانهم مسبقًا. هذا ما يجعلك واثقًا من نفسك على أرض الملعب. كان فينورد مثل دجاجة بلا رأس. لا توجد توجيهات من على خط التماس. لا يوجد أي تواصل على الإطلاق. كان اليوم سيئًا للغاية".