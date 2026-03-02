البريطانيون في الخارج: هاري كين يحطم ثلاثة أرقام قياسية في فوز دير كلاسيكر على حساب جوب بيلينغهام، بينما يواصل راحيم سترلينج بدايته البطيئة مع فينورد "الدجاجة المقطوعة الرأس"

كرة القدم هي لعبة بسيطة. إذا كان هاري كين يلعب، فمن شبه المؤكد أنه سيسجل هدفاً. لقد كان يفعل ذلك منذ أكثر من عقد من الزمن، ولكن هذا الموسم مع بايرن ميونيخ هو بالفعل الأفضل له من الناحية الشخصية.

بفضل هدفيه في فوز بايرن 3-2 على منافسه بوروسيا دورتموند يوم السبت، ارتفع رصيده هذا الموسم إلى 45 هدفًا، متجاوزًا رقمه القياسي السابق البالغ 44 هدفًا خلال موسمه الأول 2023-24 في بافاريا. كما أصبح كين أول إنجليزي منذ الأسطورة ديكسي دين يسجل 45 هدفًا في موسم واحد مع نادٍ من الدرجة الأولى - وهو رقم قياسي قائم منذ عام 1932 - وهو واحد من أربعة لاعبين فقط سجلوا هدفين في أربع مباريات متتالية في الدوري الألماني.

جاءت أهداف كين في سيغنال إيدونا بارك في أوقات حاسمة لبايرن أيضًا. كان نيكو شلوتربك قد منح أصحاب الأرض التقدم قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يعادل قائد منتخب إنجلترا النتيجة بتسديدة رائعة من مسافة قريبة. ثم وضع بايرن في المقدمة 2-1 من ركلة جزاء، وعلى الرغم من أن دانيال سفينسون بدا أنه استعاد نقطة متأخرة لـ BVB، إلا أن جوشوا كيميش سجل في الدقائق الأخيرة ليخرج الزوار فائزين.

تحدث كيميش بعد المباراة عن دهشته من ثبات مستوى كين. قال لاعب الوسط: "هاري لاعب لا يصدق. يسجل هدفين كل أسبوع، ومن المهم جدًا بالنسبة لنا أن يكون لدينا لاعب مثله. ليس فقط بسبب أهدافه، ولكن أيضًا بسبب طريقة قيادته للفريق، وكيفية تقدمه، ورغبته في تحمل مسؤولية الانتصارات والنتائج. من المهم جدًا للفريق أن يكون لديه لاعبون مثله".

لا يزال هناك رقم قياسي آخر في متناول كين، وهو رقم روبرت ليفاندوفسكي البالغ 41 هدفًا في موسم واحد من الدوري الألماني. كين سجل 30 هدفًا مع تبقي 10 مباريات، وقال: "أعلم أن هذا السؤال سيطرح بعد كل مباراة الآن، ولكن لا يزال هناك العديد من المباريات التي يجب لعبها. أحتاج إلى الحفاظ على ثباتي خلال هذه الفترة، وسنرى في نهاية أبريل ما إذا كان ذلك ممكنًا".