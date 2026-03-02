أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | الحقيقة وراء مفاوضات العبود والشنقيطي .. رسالة بنزيما الخفية ومصير روزنامة كأس الملك!
الحقيقة وراء مفاوضات الهلال "المزعومة" مع الشنقيطي
أثيرت مؤخرًا حالة واسعة من الجدل، بشأن تحرك إدارة شركة الاتحاد، لتقديم شكوى رسمية ضد أحد الإداريين في نادٍ عاصمي، بشأن التفاوض مع لاعبي العميد، خلال الفترة المحمية في عقودهم، فيما جاء الاختصاص بالذكر، كل من مهند الشنقيطي وعبد الرحمن العبود.
وكشف برنامج "المنتصف"، عن حقيقة مفاوضات الهلال مع ثنائي الاتحاد، حيث أكد الإعلامي عبد الله المنيع، أن إدارة الهلال لم تتواصل بشكل مباشر، مع أيٍ من اللاعبين، خلال فترة الميركاتو الشتوي الماضي.
وأوضح أن الهلال أرسل خطابًا رسميًا لشراء المدة المتبقية من عقد عبد الرحمن العبود، إلا أن إدارة الاتحاد، اشترطت ما يقارب 70 مليون ريال، ليتم إغلاق الصفقة، أما عن مهند الشنقيطي، فإن اللاعب تم تسويقه على إدارة الزعيم، إلا أن النادي رفض الدخول في مفاوضات من شأنها أن تخالف اللوائح المتعلقة بانتقالات اللاعبين، فيما أكد المنيع أن كلًا من سعود كريري وفهد المفرج، لم يتواصلا مع لاعبي الاتحاد.
وكيل الشنقيطي يرد: حقيقة تورط الهلال وشكوى الاتحاد حول أزمة "الفترة المحمية"!
لا تزال أزمة التحرك القانوني للاتحاد، بشأن مفاوضات أحد الأندية مع لاعبيه في الفترة المحمية، تشهد الكثير من الكواليس، حول حقيقة الشكوى المرفوعة، في الوقت الذي أشارت فيه أصابع الاتهام إلى أحد الإداريين بنادي الهلال.
- Getty
هل شارة القيادة مجرد "قطعة قماش" كما قال الدعيع؟
أنقذت حياة طفل وكتبت أعظم لقطة في دوري الأبطال .. شارة القيادة ليست مجرد "قطعة قماش" يا الدعيع!
"مجرد قطعة من القماش"، هكذا وصف أسطورة الهلال، محمد الدعيع، شارة القيادة بعد واقعة رفض سالم الدوسري، قائد الفريق الأول لكرة القدم، لارتدائها أثناء مشاركته بديلًا في ديربي الشباب.
في قمة الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي، فاجأ الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، الجميع بإبقاء سالم الدوسري ومالكوم أوليفيرا، على مقاعد البدلاء، قبل أن يقرر الدفع بسالم في الدقيقة 79، ليشارك بديلًا لماركوس ليوناردو، وعندما قام خاليدو كوليبالي، بتنبيهه بارتداء شارة القيادة، من الحارس ياسين بونو، الذي ارتداها بعد خروج محمد كنو، أشار الدوسري إليه برفض ارتدائها.
هنا، أثار الدعيع جدلًا بوصفه، للشارة بأنها مجرد "قطعة من قماش"، ولا يحتاج إليها سالم الدوسري من أجل إثبات قيادته، وسبق وأن فعل ذلك الأمر، كل من سامي الجابر ويوسف الثنيان.
رسالة إلى محمد الدعيع؛ قد تبدو شارة القيادة في ظاهرها، مجرد قطعة قماش، إلا أن هناك العديد من القصص التي كتبت في ملاعب كرة القدم، والتي تؤكد أنها أكبر من ذلك، وليس مجرد قطعة تميز قائد الفريق من غيره.
- Getty
موقف الهلال من اقتراح تعديل مواعيد كأس الملك
باستغلال تأجيل النخبة الآسيوية .. رد الهلال على "مقترح" بتعديل موعد مباريات كأس الملك!
أعطى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كلمة الحسم، بتأجيل "روزنامة" مباريات البطولات القارية، في ظل الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، والصراع العسكري بين أمريكا وإيران.
ونشر الآسيوي بيانًا رسميًا، اليوم، أعلن فيه عن تأجيل مباريات الذهاب، في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة (منطقة الغرب)، المقررة يومي 2 و3 مارس، وكذلك مباريات الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 ودوري التحدي الآسيوي، المقررة خلال يومي 3 و4 مارس، حتى إشعار آخر.
وكشفت تقارير إعلامية عن تطورات الوضع لدى الاتحاد الآسيوي، بعد اجتماعه العاجل، خلال الساعات الماضية، لمناقشة الأوضاع ومصير المسابقات القارية، بحيث أنه في حالة استمرار الأزمة الراهنة، قد يتم إقامة دور الـ16 من مباراة واحدة، بدلًا من نظام الذهاب والإياب، وأن تنضم إلى مرحلة التجمع، المقرر إقامتها في مدينة جدة.
رسميًا .. "الصراع الأمريكي - الإيراني" يُجبر الآسيوي على تأجيل مباريات دوري الأبطال
بعد اجتماع عاجل، عُقد خلال الساعات الماضية، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسميًا صباح اليوم الأحد، تأجيل مباريات دول الغرب بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة ودور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2، حتى إشعار آخر.
هذا التأجيل يأتي بعدما اشتد الصراع "الأمريكي – الإيراني" في منطقة الخليج العربي خلال الساعات الماضية، ما أجبر عدة دول على إيقاف النشاط الرياضي بها.
- Goal AR
رسالة خفية من بنزيما ورونالدو يحتاج لحظ نيمار
بين حظ نيمار ووصفة بنزيما: إصابة كريستيانو رونالدو تفتح ملف 2019 .. ولا خوف على النصر!
"أتمنى أن أصل لـ1000 هدف ما لم أتعرض لإصابة إن شاء الله"، هكذا تحدث الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أثناء تكريمه بجائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، ضمن حفل جوائز "جلوب سوكر 2025".
ولكن، تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فإن بوادر إصابة ظهرت على رونالدو، أثناء مشاركته في مباراة النصر الأخيرة ضد الفيحاء، في الجولة الرابعة والعشرين من دوري روشن السعودي، والتي دفعته للتواصل مع طبيب الفريق، بعدم قدرته على استكمال المباراة، التي أهدر فيها ركلة جزاء، وشهدت فوز النصر بثلاثية مقابل هدف.
ورغم أن الإصابة لا تعد خطيرة، إلا أنها قد تحمل معها مؤشرًا مُقلقًا لرونالدو، الذي يسعى للحفاظ على لياقته البدنية، في ظل دخول معترك حاسم في موسم النصر، الذي ينافس على دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا 2، أو مشاركة منتخب البرتغال في نهائيات كأس العالم 2026، خلال الصيف المُقبل.
هل قصد التقليل من الاتحاد؟ بنزيما في ظهور جديد: القوة الحقيقية بالعاصمة
لا يزال الشد والجذب بين المهاجم الفرنسي كريم بنزيما وناديه السابق الاتحاد مستمر منذ انتقال إلى الهلال، وهذه المرة في إعلان رسمي لإحدى العلامات التجارية.
- Getty Images Sport
مشوار الهلال في موسم 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 17 انتصارًا مع 7 تعادلات في 24 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي، ليحتل المركز الثالث في الترتيب، بـ58 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن النصر المتصدر.
أما على المستوى القاري، فقد نجح الهلال في إنهاء مرحلة الدوري، من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، في الصدارة بـ22 نقطة من ثماني مباريات، ليضرب موعدًا مع السد القطري في دور الـ16، حيث يقام الذهاب على ملعب جاسم بن حمد، والإياب في المملكة أرينا.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.