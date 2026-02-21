أخبار الهلال اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | إنزاجي يستبعد رباعي من مواجهة الاتحاد .. والتسلح بخطة "معسكر الإمارات"
إنزاجي يستبعد رباعي ضد الاتحاد
قرر المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي استبعاد الرباعي محمد قادر ميتي، بالإضافة إلى ماتيو بوتيه، والثنائي يوسف أكتشيشيك وماركوس ليوناردو من قائمة الفريق التي ستواجه الاتحاد بحسب "اليوم".
تعافي تيو
أعلن الهلال عبر موقعه الرسمي عن تعافي النجم الفرنسي تيو هيرنانديز عقب إنهاء برنامجه العلاجي، وعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية مع بقية لاعبي الفريق.
ولم يتضح حتى الآن موقف الظهير الأعسر من المشاركة في قمة مساء السبت المرتقبة ضد الاتحاد لحساب دوري روشن.
إنزاجي يشيد بمعسكر الإمارات
أشاد مدرب الهلال سيموني إنزاجي بالمعسكر الإعدادي الذي خاضه الفريق في الإمارات، وقال إن الفريق قام بتجربة عدة خطط وحلول فنية جديدة هناك، ويتطلع لتجربتها في لقاء الاتحاد بجولة التأسيس.
وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر اللقاء إن الفريق سيلعب 8 مباريات في رمضان، ما يشكل جهدًا على اللاعبين وحاجة لاستعدادات خاصة، ولكن التركيز الآن بأكمله على قمة الاتحاد السبت.
جديد أزمة ماركوس ليوناردو
أسال اسم النجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، قلب هجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الكثير من الحبر في وسائل الإعلام، طوال الأسابيع القليلة الماضية.
جدل ليوناردو بدأ بصعوبة تسجيله في قائمة الهلال "تحت السن"؛ وصولًا إلى تعثر رحيله عن الفريق، وسط اتهامات للاعب بتعمُد رفض العروض المقدّمة إليه.
وفي النهاية.. قرر الزعيم الهلالي تسجيل النجم البرازيلي، في قائمته المحلية كـ"أجنبي فوق السن"؛ وذلك على حساب الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الآخر.
تصريحات كالزادا
"هل يصير الأمر واقعًا؟"، هكذا تلقى ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي بنادي الهلال، سؤالًا حول مدى إمكانية أن يتواجد الزعيم في بطولة مثل دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد وصفه بـ"ريال مدريد آسيا".
كالزادا علّق بدوره على وصف الهلال، وما إذا كان يضايقه، خاصة مع ماضيه في برشلونة، كما تحدث عن كبرى مفاجآت الفترة الشتوية، بالتعاقد مع كريم بنزيما من الاتحاد، وفشل صفقة نيمار جونيور.
ويملك ستيف كالزادا خبرة رياضية وإدارية طويلة، فقبل العمل لمدة عامين مع الهلال، كان المدير التجاري لمانشستر سيتي ومدير التسويق في برشلونة.
انتقادات لتعامل الهلال مع الأحمد
الناقد "إبراهيم العنقري" تحدث عن تألق الأحمد مع القادسية هذا الموسم، وناقش طريقة تعامل ناديه السابق الهلال مع اللاعب، وذلك في ظهوره في حلقة "أكشن مع وليد" مساء الجمعة.
- Getty Images Sport
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 5 تعادلات في 21 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري فقد حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية قبل التعادل سلبيًا في الأسبوع السابع مع شباب الأهلي دبي الإماراتي ويختتم دور المجموعات بفوز جديد على الوحدة.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي في بداية الموسم الحالي جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.