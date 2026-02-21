أخبار الهلال اليوم | إنزاجي يستبعد رباعي من مواجهة الاتحاد .. والتسلح بخطة "معسكر الإمارات"

أشاد مدرب الهلال سيموني إنزاجي بالمعسكر الإعدادي الذي خاضه الفريق في الإمارات، وقال إن الفريق قام بتجربة عدة خطط وحلول فنية جديدة هناك، ويتطلع لتجربتها في لقاء الاتحاد بجولة التأسيس.

وقال المدرب الإيطالي في مؤتمر اللقاء إن الفريق سيلعب 8 مباريات في رمضان، ما يشكل جهدًا على اللاعبين وحاجة لاستعدادات خاصة، ولكن التركيز الآن بأكمله على قمة الاتحاد السبت.