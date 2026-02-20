Goal.com
"لم أغضب كبرشلوني سابق من وصف ريال مدريد آسيا" .. كالزادا يرد على مفاجأة بنزيما ومشاركة الهلال في دوري أبطال أوروبا!

لم يغلق الباب أمام فينيسيوس..

"هل يصير الأمر واقعًا؟"، هكذا تلقى ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي بنادي الهلال، سؤالًا حول مدى إمكانية أن يتواجد الزعيم في بطولة مثل دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد وصفه بـ"ريال مدريد آسيا".

كالزادا علّق بدوره على وصف الهلال، وما إذا كان يضايقه، خاصة مع ماضيه في برشلونة، كما تحدث عن كبرى مفاجآت الفترة الشتوية، بالتعاقد مع كريم بنزيما من الاتحاد، وفشل صفقة نيمار جونيور.

ويملك ستيف كالزادا خبرة رياضية وإدارية طويلة، فقبل العمل لمدة عامين مع الهلال، كان المدير التجاري لمانشستر سيتي ومدير التسويق في برشلونة.

    ريال مدريد آسيا .. هل يصير الأمر واقعًا في دوري الأبطال؟

    وفي حوار مع صحيفة "آس"، الإسبانية، كشف كالزادا، عن مدى إمكانية مشاركة الهلال في بطولة دوري أبطال أوروبا، معلقًا بقوله "لا يمكنك أبدًا أن تقول لا لأي شيء، سنكون سعداء بذلك".

    وأضاف "قدمنا عرضًا رائعًا في كأس العالم للأندية، أظهرنا مستوانا في اللعب مع ريال مدريد، وتمكنا من إقصاء مانشستر سيتي، أنت أمام مسرح الجميع، لقد تنافسنا مع الفرق العظيمة وتمكنا من إظهار مستوانا، ولو تنافسنا في دوري أبطال أوروبا، لكنا قاتلنا، لأنه إذا نظرت لفريقنا، كل لاعب لديهم مستوى التشامبيونزليج بلا شك".

    مفاجأة بنزيما

    وتطرق كالزادا للحديث عن موقفه عندما طُلب منه توقيع كريم بنزيما، بعد فترة من الجدل مع الاتحاد، قبل انتقاله إلى قلعة الزعيم في الشتوية، بعقد لمدة موسم ونصف.

    وقال كالزادا "نحن راضون للغاية عن وصول بنزيما، التأثير مذهل سواءً من الناحية الإعلامية أو التسويقية، ولكنه ليس صفقة تجارية، بل رياضية بحتة، لقد اتخذنا القرار على المستوى الرياضي، لأنهم يريدون التعاقد مع مهاجم من الطراز الأول.

    وعلّق بدوره عن أزمة فشل صفقة نيمار بسبب الإصابات، مؤكدًا أن تأثير البرازيلي كان مذهلًا في زيادة شهرة الهلال على المستوى الدولي، وتم استغلال هذا الزخم، واستمر الهلال في النمو حتى بعد رحيله.

    وعن الأنباء المتعلقة بصفقة فينيسيوس، قال كالزادا "سنتحدث عن جميع اللاعبين الكبار مثل فينيسيوس، وفي النهاية، إذا كان بعضهم قد وصل بالفعل، فلا عجب أن يأتي آخرون".

  • حقيقة غضبه من وصف الهلال بريال مدريد

    وتلقى كالزادا سؤالًا آخر بشأن ما إذا كان وصف الهلال بريال مدريد آسيا، يغضبه، بسبب ماضيه في برشلونة، فيما علق قائلًا "أحب ذلك الاسم، لطالما كنت محظوظًا بالعمل في أندية وتمكنت من المساهمة ورؤية مؤشرات النمو وتحقيق الفوز، سواءً في برشلونة عندما فزنا بدوري أبطال أوروبا في باريس، أو مانشستر سيتي عندما تربعنا على عرش أوروبا في إسطنبول (2023)، وهذا يعني نموًا كبيرًا في الإيرادات، وهذا ما نبحث عنه هنا".

    وأضاف "لدينا تحدي لجعل النادي أكثر اعتمادًا على نفسه من خلال توليد موارده الخاصة، في الواقع، خلال العامين الماضيين، ضاعفنا معدل الدوران لدينا، نحن مستوى 20 ناديًا لديها أعلى معدل دوران في أوروبا".

    السعودية تختلف عن الصين

    وتحدث كالزادا عن نادي الهلال، بوصفه بأنه أكثر ضخامة وطموحًا، وتميزًا مما كان يتخيل، مضيفًا أن ما فاجأه في السعودية هو شغف المشجعين، ولعل هذا ما يميز المملكة عن تجربة مشروع الصين.

    وأوضح "عندما ذهبنا إلى الصين، رأينا أن الأمور لم تنجح لأنه لا يوجد مشجعون حقيقيون، النمو الذي يشهده الدوري السعودي مؤسس على ولع المشجعين الذين يحبون كرة القدم حقًا، وهذه مسؤولية يجب إدارتها، الهلال ليس أهم نادٍ فقط في السعودية، بل في آسيا".

    وأعرب كالزادا عن ثقته الكاملة بنسبة 100% في تطور الدوري السعودي، مضيفًا لدينا في الأفق كأس العالم 2034 وسلسلة أخرى من الأحداث التي تشهدها المملكة حتى ذلك الحين.

    وتابع "لكي تتطور كرة القدم السعودية، فإن التدريب مع شخصيات مثل كريم بنزيما، يجعلها تنمو، إنه واحد من أفضل المهاجمين في العالم، وهذا واضح، كما أن الهلال هو الأكثر تمثيلًا في المنتخب السعودي، ومنه كان التشكيل الشهير الذي هزم الأرجنتين في مونديال 2022، بقائمة مكونة بالكامل من لاعبي الهلال".

    مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكل متذبذب في المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 5 تعادلات في 21 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري فقد حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية قبل التعادل سلبيًا في الأسبوع السابع مع شباب الأهلي دبي الإماراتي ويختتم دور المجموعات بفوز جديد على الوحدة.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي في بداية الموسم الحالي جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي. 

