"لم أغضب كبرشلوني سابق من وصف ريال مدريد آسيا" .. كالزادا يرد على مفاجأة بنزيما ومشاركة الهلال في دوري أبطال أوروبا!

"هل يصير الأمر واقعًا؟"، هكذا تلقى ستيف كالزادا، الرئيس التنفيذي بنادي الهلال، سؤالًا حول مدى إمكانية أن يتواجد الزعيم في بطولة مثل دوري أبطال أوروبا، خاصة بعد وصفه بـ"ريال مدريد آسيا".

كالزادا علّق بدوره على وصف الهلال، وما إذا كان يضايقه، خاصة مع ماضيه في برشلونة، كما تحدث عن كبرى مفاجآت الفترة الشتوية، بالتعاقد مع كريم بنزيما من الاتحاد، وفشل صفقة نيمار جونيور.

ويملك ستيف كالزادا خبرة رياضية وإدارية طويلة، فقبل العمل لمدة عامين مع الهلال، كان المدير التجاري لمانشستر سيتي ومدير التسويق في برشلونة.