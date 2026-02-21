"الهلال أجلسه في المنزل" .. انتقادات لتعامل العالمي مع نجم القادسية وليد الأحمد

الناقد "إبراهيم العنقري" تحدث عن تألق الأحمد مع القادسية هذا الموسم، وناقش طريقة تعامل ناديه السابق الهلال مع اللاعب، وذلك في ظهوره في حلقة "أكشن مع وليد" مساء الجمعة.

وقال العنقري: "وليد الأحمد انتقل بأربعين مليون ريال، هذا اللاعب من فئات الهلال السنية، انتهى عقده وتُرك في المنزل ورحل للفيصلي مجانًا".

وأكمل: "تعجبت من التعامل معه بهذه الشكلية وعندما سألت قيل لي إن الأحمد لاعب عادي، هل هذا لاعب عادي وهل التفريط فيه بالشيء السهل في إدارة فريق والفئات السنية؟!".

مقدم البرنامج وليد الفراج طرح سؤالًا على العنقري على سبب قهرته إذا كانت بسبب ترك الهلال أم النادي الذي سجل فيه أم نسبة غرم العمري (وكيل اللاعب)، ليرد العنقري مبتسمًا بأن أبرد شيء على قلبه بأن العمري مستفيد.