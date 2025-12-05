تعرفوا عليه رغم التخفي .. سافيتش يُفاجئ جمهور لاتسيو في مباراة ميلان بكأس إيطاليا!

فاجأ النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط نادي الهلال، جمهور ناديه السابق لاتسيو، في مباراة كأس إيطاليا ضد ميلان، التي أقيمت مساء أمس الخميس.

ويحصل سافيتش حاليًا على فترة راحة، بسبب توقف دوري روشن السعودي، لمشاركة منتخب السعودية في كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر.

"لم أتدرب على التسديد" .. حارس نابولي يخطف الأضواء في كأس إيطاليا بسرعة ركلته الجنونية!

"إذا كنتم في حاجة إليّ، فلا مشكلة لديّ في تنفيذها".. بتلك الكلمات كشف فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، عن لقطته البطولية، في مباراة كالياري، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا، بموسم 2025-2026.

من عادة حراس المرمى، أن ينالوا لقطة المباراة، بتصدٍّ إعجازي، أو منع هدف محقق، إلا أن فانيا سافيتش، انتزع الأضواء، بعدما سدد ركلة الترجيح في مواجهة كالياري، فما هو السبب؟