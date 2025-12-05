Ali Al-Bulayhi Cristiano Ronaldo Hilal NassrGetty
محمود خالد

أخبار الهلال اليوم | أسطورة الزعيم في قرعة كأس العالم .. وكواليس "هلالية" تكذب رواية آل معمر في صفقة رونالدو!

أخبار نادي الهلال اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025..

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH14-REAL MADRID-HILALAFP

    تطورات إيجابية في إصابة اليامي

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن حمد اليامي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، يسير بخطى إيجابية نحو التعافي من إصابته العضلية بشكل ملحوظ، وذلك بعدما أعلن النادي في منتصف نوفمبر الماضي، عن معاناة اللاعب من الإصابة في العضلة الخلفية، وحاجته للبرنامج العلاجي والتأهيلي لفترة تتراوح بين 6-8 أسابيع.

    وفي سياق متصل، تطير بعثة الهلال، الأحد المُقبل، إلى مدينة العين الإماراتي، من أجل تنظيم معسكر إعدادي قصير حتى 13 ديسمبر، حيث يلعب مباراة تجريبية أمام المحرق البحريني.

    • إعلان

  • أسطورة الهلال في قرعة كأس العالم

    يتواجد سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال، في العاصمة الأمريكية واشنطن، من أجل حضور مراسم قرعة نهائيات كأس العالم 2026، والتي تقام بمشاركة المنتخب السعودي، ضمن 48 منتخبًا، في الصيف المُقبل.

    وكان الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، قد أثار جدلًا بالسفر إلى واشنطن، برفقة ياسر المسحل، رئيس اتحاد القدم، من أجل حضور قرعة المونديال، في ظل ارتباط الأخضر بمباراة جزر القمر، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025".

  • Milinkovic Savic Luis Alberto LazioGetty Images

    سافيتش يظهر "متخفيًا" وشقيقه يتألق في كأس إيطاليا

    تعرفوا عليه رغم التخفي .. سافيتش يُفاجئ جمهور لاتسيو في مباراة ميلان بكأس إيطاليا!

    فاجأ النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط نادي الهلال، جمهور ناديه السابق لاتسيو، في مباراة كأس إيطاليا ضد ميلان، التي أقيمت مساء أمس الخميس.

    ويحصل سافيتش حاليًا على فترة راحة، بسبب توقف دوري روشن السعودي، لمشاركة منتخب السعودية في كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر.

    "لم أتدرب على التسديد" .. حارس نابولي يخطف الأضواء في كأس إيطاليا بسرعة ركلته الجنونية!

    "إذا كنتم في حاجة إليّ، فلا مشكلة لديّ في تنفيذها".. بتلك الكلمات كشف فانيا ميلينكوفيتش سافيتش، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، عن لقطته البطولية، في مباراة كالياري، ضمن دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا، بموسم 2025-2026.

    من عادة حراس المرمى، أن ينالوا لقطة المباراة، بتصدٍّ إعجازي، أو منع هدف محقق، إلا أن فانيا سافيتش، انتزع الأضواء، بعدما سدد ركلة الترجيح في مواجهة كالياري، فما هو السبب؟

  • Saud Abdulhamid GFXGOAL AR

    وكالة جديدة لسعود عبدالحميد .. والدوري السعودي جاهز لصفقة محمد صلاح!

    صاحبها كان يعمل في النصر .. سعود عبدالحميد ينقل وكالته إلى شركة بدلًا من أحمد المعلم!

    أنهى النجم سعود عبد الحميد الظهير الأيمن لنادي روما الإيطالي، والمعار حاليًا لنادي لانس الفرنسي، علاقته مع وكيل أعماله أحمد المعلم، لينضم إلى شركة تسويق جديدة.

    روما قرر إعارة عبد الحميد إلى صفوف لانس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من أجل منحه الفرصة للمشارة بشكل أكبر مع لانس بالدوري الفرنسي.

    وكان سعود قد انضم إلى روما خلال صيف 2024 قادمًا من الهلال، ولكنه لم يحصل على فرصة للمشاركة مع فريقه، ليتقرر أن يرحل على سبيل الإعارة لفريق آخر.

    بعد استبعاده من تشكيل ليفربول .. الدوري السعودي يُبدي استعداده للتحرك لضم محمد صلاح

    أصبح مستقبل محمد صلاح في ليفربول موضع شك جديد بعد أن استبعد أرني سلوت نجم الدوري الإنجليزي الممتاز من مباريات متتالية، مما أدى إلى تجدد اهتمام الدوري السعودي للمحترفين. وبحسب ما ورد، فإن قيادة الدوري مستعدة لتمويل عرض كبير للاعب البالغ من العمر 33 عامًا، حيث تعتبر المفاوضات السابقة والعلاقات القوية التي تربط صلاح بمسؤولي الدوري السعودي للمحترفين عوامل رئيسية في انتقال محتمل.

  • Cristiano Ronaldo is Officially Unveiled as Al Nassr PlayerGetty Images Sport

    تطورات جديدة تتعلق بالهلال حول صفقة رونالدو التاريخية

    "هذا ليس النادي الذي تفاوض معي!".. الكشف عن كواليس مختلفة في صفقة كريستيانو رونالدو والنصر ردًا على مسلي آل معمر

    الكثير من الجدل يشهده الشارع الرياضي السعودي، في الفترة الحالية؛ بخصوص كواليس صفقة انتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى فريق النصر الأول لكرة القدم.

    رونالدو انضم إلى النصر في يناير 2023، عندما كان مسلي آل معمر رئيسًا للنادي وقتها؛ وبعقدٍ لمدة موسمين ونصف، حتى 30 يونيو 2025.

    ومؤخرًا.. جدد الأسطورة البرتغالية البالغ من العمر 40 سنة، عقده مع الفريق النصراوي؛ ولمدة موسمين أخريين، حتى 30 يونيو 2027.

  • Al Hilal v Al Fateh: King's CupGetty Images Sport

    موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيش هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب العلامة الكاملة بـ27 نقطة.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 5 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد آخر آخر انتصاراته على حساب الشرطة العراقي بأربعة أهداف دون رد في ملعبه المملكة أرينا.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال