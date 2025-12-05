Milinkovic-Savic desktopGetty Images
تعرفوا عليه رغم التخفي .. سافيتش يُفاجئ جمهور لاتسيو في مباراة ميلان بكأس إيطاليا!

شاهد ما فعله سافيتش في مدرجات لاتسيو ضد ميلان

فاجأ النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط نادي الهلال، جمهور ناديه السابق لاتسيو، في مباراة كأس إيطاليا ضد ميلان، التي أقيمت مساء أمس الخميس.

ويحصل سافيتش حاليًا على فترة راحة، بسبب توقف دوري روشن السعودي، لمشاركة منتخب السعودية في كأس العرب 2025 المقامة حاليًا في قطر.

    ماذا حدث؟

    ضمن فترة الراحة، فضّل سافيتش أن يؤازر فريقه السابق لاتسيو، حينما واجه ميلان مساء أمس الخميس، في دور الـ16 ضمن منافسات كأس إيطاليا.

    وقام سافيتش بمحاولة التخفي، عن طريق ارتداء قبعة حتى لا يظهر بين الجماهير، ليتواجد في وسط جمهور لاتسيو، لمساندة الفريق في المباراة المهمة، من أجل التأهل إلى ربع النهائي.

    ولكن جمهور لاتسيو تعرف على سافيتش، وقاموا بالتصفيق والهتاف له، ليُظهر النجم الصربي سعادته البالغة بحب جمهور لاتسيو له، واستقبالهم الحار داخل المدرجات.

    وكان سافيتش أحد أبرز لاعبي لاتسيو، قبل الانتقال إلى الهلال خلال صيف 2023، في صفقة كانت قوية للغاية.

  • سافيتش يتفاعل مع انتصار لاتسيو

    والتقط أحد الجماهير صورة لسافيتش، وهو يحتفل بحرارة بعدما سجل لاتسيو هدفًا في مرمى ميلان، حيث عبر عن سعادته الكبيرة بهذا الهدف.

    وخطف لاتسيو بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد فوز مثير ومتأخر على ضيفه ميلان بهدف دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات دور الـ16.

    وجاء هدف الحسم عبر ماتيا زاكايني في الدقيقة 80، حين ارتقى بنجاح لركلة ركنية وحوّلها برأسية قوية داخل شباك مايك ماينان، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا ويحرم الروسونيري من مواصلة المشوار.

    بدأ لاتسيو المباراة بضغط مكثف أجبر دفاع ميلان، وتحديدًا بافلوفيتش، على ارتكاب خطأ مبكر ضد جندوزي نال على إثره بطاقة صفراء. وحاول النسور زيارة الشباك من كرة ثابتة سددها توما باسيتش، لكنها علت العارضة.

    واستحوذ أصحاب الأرض على الكرة لفترات طويلة دون فرص حقيقية، قبل أن يأتي التهديد الأبرز في الدقيقة 24 من هجمة مرتدة سريعة انتهت بتسديدة خطيرة من باسيتش مرت بجوار القائم.

    ومع تكرار الأخطاء الدفاعية لميلان، كاد كاستيلانوس أن يفتتح التسجيل مستغلاً ارتباك الخط الخلفي، لكن ماينان تألق بالتصدي. وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أنقذ الحارس هدفًا محققًا بتصدٍّ إعجازي لتسديدة إيساكسن.

    تحسن أداء ميلان نسبيًا في الشوط الثاني، فمرّت رأسية لوفتوس تشيك فوق العارضة بقليل، ثم تصدى مانداس لتسديدة قوية من ساليمايكيرس.

    وأهدر ميلان فرصتين ذهبية خلال دقيقتين، الأولى رأسية جديدة لتشيك مرت بجوار القائم، والثانية تسديدة لرافائيل لياو من وضع مثالي لكنها خرجت بغرابة عن المرمى.

    وفي المقابل، استغل لاتسيو فرصة ثابتة في الدقيقة 80 ليسجل هدف اللقاء الوحيد، فيما واصل الحارس مانداس تألقه وأبعد كرة خطيرة من بوليسيتش في الوقت بدل الضائع، حافظ بها على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية.

    وبهذا الفوز، يضرب لاتسيو موعدًا مع بولونيا في ربع النهائي، بينما يغادر ميلان البطولة مبكرًا من الدور ثمن النهائي.

  • سافيتش ولاتسيو.. مسيرة مميزة

    يمتلك الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش إرثًا خاصًا داخل نادي لاتسيو، بعدما أصبح واحدًا من أهم اللاعبين الذين مرّوا على الفريق خلال العقد الأخير. 

    فقد ارتدى قميص النسور على مدار ثمانية مواسم كاملة، منذ انضمامه في صيف 2015 وحتى رحيله في 2023، ليكتب خلال تلك الفترة أحد أبرز فصول مسيرته الاحترافية.

    وخاض سافيتش مع لاتسيو 341 مباراة في مختلف البطولات، نجح خلالها في ترك بصمة هجومية قوية رغم كونه لاعب وسط، حيث سجل 69 هدفًا وصنع 58 هدفًا آخرين، ليُعد أحد أكثر لاعبي الوسط إنتاجًا في الكالتشيو خلال تلك الفترة. 

    وتميّز سافيتش بأسلوب لعب شامل يجمع بين القوة البدنية، والقدرة على الربط بين الخطوط، إلى جانب مهاراته أمام المرمى سواء في صناعة اللعب أو إنهاء الهجمات.

    ولم يتوقف تأثيره عند الجانب الفردي، بل كان عنصرًا حاسمًا في تتويج لاتسيو بعدد من الألقاب، أبرزها كأس إيطاليا موسم 2018–2019، حيث لعب دورًا محوريًا في مشوار الفريق حتى النهائي، إضافة إلى مساهماته الواضحة في تحقيق كأس السوبر الإيطالي مرتين عامي 2017 و2019، حين قدّم مستويات لافتة في المباريات الحاسمة.

  • ما القادم لنادي الهلال؟

    يعود نادي الهلال للمنافسات مساء يوم الجمعة 19 ديسمبر الجاري، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، حينما يواجه التعاون.

    وبعدها سيلعب الهلال ضد الشارقة الإماراتي يوم 22 ديسمبر في دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم عدة مباريات محلية ضد الخليج ثم الخلود ثم ضمك ثم الحزم، قبل مواجهة النصر في ديربي الرياض يوم 12 يناير 2026.