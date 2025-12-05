تعرفوا عليه رغم التخفي .. سافيتش يُفاجئ جمهور لاتسيو في مباراة ميلان بكأس إيطاليا!

والتقط أحد الجماهير صورة لسافيتش، وهو يحتفل بحرارة بعدما سجل لاتسيو هدفًا في مرمى ميلان، حيث عبر عن سعادته الكبيرة بهذا الهدف.

وخطف لاتسيو بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد فوز مثير ومتأخر على ضيفه ميلان بهدف دون رد، في المواجهة التي احتضنها ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات دور الـ16.

وجاء هدف الحسم عبر ماتيا زاكايني في الدقيقة 80، حين ارتقى بنجاح لركلة ركنية وحوّلها برأسية قوية داخل شباك مايك ماينان، ليمنح فريقه انتصارًا ثمينًا ويحرم الروسونيري من مواصلة المشوار.

بدأ لاتسيو المباراة بضغط مكثف أجبر دفاع ميلان، وتحديدًا بافلوفيتش، على ارتكاب خطأ مبكر ضد جندوزي نال على إثره بطاقة صفراء. وحاول النسور زيارة الشباك من كرة ثابتة سددها توما باسيتش، لكنها علت العارضة.

واستحوذ أصحاب الأرض على الكرة لفترات طويلة دون فرص حقيقية، قبل أن يأتي التهديد الأبرز في الدقيقة 24 من هجمة مرتدة سريعة انتهت بتسديدة خطيرة من باسيتش مرت بجوار القائم.

ومع تكرار الأخطاء الدفاعية لميلان، كاد كاستيلانوس أن يفتتح التسجيل مستغلاً ارتباك الخط الخلفي، لكن ماينان تألق بالتصدي. وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، أنقذ الحارس هدفًا محققًا بتصدٍّ إعجازي لتسديدة إيساكسن.

تحسن أداء ميلان نسبيًا في الشوط الثاني، فمرّت رأسية لوفتوس تشيك فوق العارضة بقليل، ثم تصدى مانداس لتسديدة قوية من ساليمايكيرس.

وأهدر ميلان فرصتين ذهبية خلال دقيقتين، الأولى رأسية جديدة لتشيك مرت بجوار القائم، والثانية تسديدة لرافائيل لياو من وضع مثالي لكنها خرجت بغرابة عن المرمى.

وفي المقابل، استغل لاتسيو فرصة ثابتة في الدقيقة 80 ليسجل هدف اللقاء الوحيد، فيما واصل الحارس مانداس تألقه وأبعد كرة خطيرة من بوليسيتش في الوقت بدل الضائع، حافظ بها على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، يضرب لاتسيو موعدًا مع بولونيا في ربع النهائي، بينما يغادر ميلان البطولة مبكرًا من الدور ثمن النهائي.