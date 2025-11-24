أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | حقيقة شرط الـ100 مليون لضم مراد هوساوي .. وإنزاجي يرد على غضب نونيز ومستقبل نيفيش!
إنزاجي يرد على مستقبل نيفيش .. وتصريح خطير بـ"مؤامرة" ضد رونالدو بسبب نونيز
ثورة غضب نونيز ومستقبل روبن نيفيش .. إنزاجي يحسم ملفات الهلال "الجدلية" ويؤكد: لا نلعب بطريقة ثابتة!
كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن رأيه إزاء عدد من النقاط التي أثارت جدلًا في الفترة الأخيرة، أبرزها مستقبل نجم الوسط البرتغالي روبن نيفيش، وتصرف داروين نونيز "الغاضب" في مباراة الفتح.
وجاءت تصريحات إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الهلال ضد الشرطة العراقي، والتي تقام على ملعب المملكة أرينا بالرياض، مساء الغد "الثلاثاء"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة "موسم 2025-2026".
بعد تصرفه الغاضب أمام الفتح .. الصرامي: نونيز أكد أن كريستيانو رونالدو يتعرض لمؤامرة!
قدم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تصرفًا غريبًا في مباراة الفتح، عكس غضبه الكبير من قرار المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، باستبداله خلال مجريات اللقاء.
وسجل نونيز هدفًا، ليقود الهلال لتحقيق فوز مثير على الفتح بنتيجة (2-1)، في مباراة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي "2025-2026"، والتي أقيمت على ملعب المملكة أرينا.
بعد أنباء عروض مانشستر ويوفنتوس .. مؤشرات جديدة تطمئن جماهير الهلال حول مستقبل روبن نيفيش!
لا يزال موقف الدولي البرتغالي روبن نيفيش، وسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حول تجديد عقده، مثار جدل كبير، بين تأكيد على البقاء وأنباء حول اتجاه اللاعب نحو الرحيل عن قلعة الزعيم.
وفتح مسؤولو الهلال ملف تجديد عقود نجومه الأجانب، حيث أعلن - بالفعل - عن تمديد عقد الحارس المغربي ياسين بونو، ونجم الوسط الصربي سيرجي سافيتش، حتى صيف 2028، فيما لا تزال المفاوضات جارية مع روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي، اللذين ينتهي عقدهما الحالي في يونيو 2026.
حقيقة إيقاف مفاوضات الهلال وشرط الـ100 مليون لضم هوساوي
"هذا سعر مراد هوساوي" .. مسؤول الخليج يرد على شرط الـ100 مليون وحقيقة توقف مفاوضات الهلال!
أصبح مراد هوساوي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج، محور حديث الأوساط الرياضية، بعد تأكيد مسؤولي النادي بأن الهلال دخل في مفاوضات معه من أجل الحصول على توقيع اللاعب خلال الفترة الشتوية.
وأفادت تقارير بأن صفقة مراد هوساوي قد تشهد صراعًا في الميركاتو الشتوي، بعد دخول نادي الاتحاد في السباق، رغم التأكيد أن الهلال هو النادي الوحيد الذي قدم خطابًا رسميًا للخليج، فيما جاءت العروض الأخرى "شفهية".
رئيس الخلود يحرج عبد الإله المالكي
وضعه في موقف محرج .. رئيس الخلود يرد على عبد الإله المالكي: الأزمة ليست في المال!
رد بن هاربورج، مالك ورئيس نادي الخلود السعودي، على تصريحات عبد الإله المالكي نجم وسط الهلال بشأن شروط رحيله عن فريقه والتضحيات المالية الممكن تقديمها في سبيل الحصول على فرص للعب. فما الذي قاله؟
صاحب الـ31 عامًا شارك لأول مرة في الموسم الجاري من دوري روشن أمس السبت، أمام الفتح، ضمن الجولة التاسعة، على استاد المملكة أرينا.
مشاركة المالكي أتت كبديل في الثماني دقائق الأخيرة من المباراة، بدلًا من المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، في محاولة لتأمين النتيجة التي كانت تشير للتعادل (1-1) وقتها، في ظل طرد لاعب الوسط ناصر الدوسري، وتحقق المراد بالفعل، بل وخرج الهلال منتصرًا بثنائية مقابل هدف وحيد، بفضل ضربة جزاء احتسبت في الوقت القاتل، وأحرز منها النجم البرتغالي روبن نيفيش هدف الفوز.
"إما هذا الأمر أو إلغاء الخصخصة وإعادة الأندية للداعمين وأعضاء الشرف" .. رسالة حادة لصندوق الاستثمارات السعودي بشأن دوري روشن!
تلقى صندوق الاستثمار السعودي رسالة حادة وجادة بشأن دعمه للأندية في دوري روشن السعودي، وذلك بعد مرور عامين ونصف تقريبًا على استحواذه على 75% من ملكية أندية الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي ودعمها بالملايين من الريالات للتعاقد مع النجوم والمدربين الأجانب الكبار. فما مضمون تلك الرسالة؟
"هدف نجم الهلال أفضل من مقصية رونالدو"
"ليس الأفضل في التاريخ، هدفان يتفوقان عليه" .. جدل إعلامي حول "مقصية" كريستيانو رونالدو ضد الخليج!
في اللحظة الأخيرة، وبينما يستعد الحكم محمد السماعيل لإطلاق صافرة النهاية، قرر نواف بوشل، ظهير النصر، إرسال كرة عرضية متقنة، ليترجمها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، بركلة مقصية مذهلة، وضعت الكرة في شباك الخليج، لتعلن عن هدف خطف أنظار العالم.
ورغم جمالية هدف رونالدو في شباك الخليج، إلا أنه أثار جدلًا حول مدى اعتباره "المقصية" الأفضل في تاريخ الدوري السعودي.
قطار الهلال يواصل السير مع إنزاجي
على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.
ورفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب.
قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 4 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي.
كما ضمن الهلال تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا جديدًا مع الفتح في مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا بعد لقاء الدوري.
ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.
