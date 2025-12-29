Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | حسم مستقبل محمد القحطاني، وقرار إنزاجي بشأن مواجهة الخلود!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 29 ديسمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • محمد القحطاني يقترب من الرحيل في يناير

    كشفت شبكة ثمانية السعودية عن اقتراب محمد القحطاني، لاعب وسط الهلال، من الرحيل بعدما سمحت له إدارة النادي بالخروج معارًا خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

    وأوضح الصحفي نواف العقيل أن القحطاني يرغب في اللعب بشكل أكبر ولذا قرر الخروج بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن هناك 3 أندية مهتمة بالحصول على خدماته بينها نادي الخلود.

    وأكد العقيل أن الخلود يود استعارة اللاعب لكن بوجود بند يُتيح له ضمه نهائيًا في نهايتة فترة الإعارة، مؤكدًا أن الاتفاق مازال مفقودًا بين الأطراف حتى تلك اللحظة.

  • إنزاجي يُطبق مبدأ "المداورة" أمام الخلود

    كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن نية الإيطالي سيموني إنزاجي إجراء عدة تغييرات على قائمة الهلال لمواجهة الخلود في الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي يوم بعد غدٍ الأربعاء في القصيم.

    وأوضحت الصحيفة أن إنزاجي يهدف إلى الاستفادة من جميع اللاعبين خاصة في ظل ضغط المباريات الكبير خلال الفترة الحالية، إذ سيعتمد مبدأ المداورة بينهم.

    كان المدرب قد أخضع اللاعبين الأساسيين أمام الخليج لتدريبات استشفائية فيما أجرى البقية تدريبات عادية، ومن المقرر أن تُغادر بعثة الفريق إلى القصيم بعد انتهاء مران غدٍ الثلاثاء.

  • وكيل عبد الرحمن سفياني يكشف عن مفاجأة حول عرض الهلال!

  • موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الخليج بنتيجة 3-2، وقد كان الفريق متقدمًا بثلاثية نظيفة قبل أن يستقبل هدفين في الدقائق الأخيرة.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 8 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 10 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب العلامة الكاملة بـ30 نقطة.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 6 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد كان آخر انتصاراته على حساب الشارقة الإماراتي بهدف دون رد خارج ملعبه.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

