بعد إعلان تجديده للنصر .. وكيل عبد الرحمن سفياني يكشف عن مفاجأة حول عرض الهلال!

عبد الرحمن سفياني من مواليد 15 أبريل 2008؛ حيث بدأ لعب كرة القدم في "الملاعب الترابية" بحواري الخرج، جنوب العاصمة السعودية الرياض.
ومن حواري الخرج.. انضم سفياني إلى أكاديمية "آرتس فوتبول" ثم نادي الكوكب؛ الذي احتضن شغفه وصقل مهاراته الأولية.
وفي شتاء 2023.. اشتعل صراع شرس بين الهلال والنصر للتعاقد مع سفياني من الكوكب؛ قبل أن يحسم العالمي الصفقة لصالحه، في النهاية.
وأثبت هذا اللاعب نفسه مع النصر سريعًا؛ وذلك عندما سجل 34 هدفًا في صفوف الفئات السنية بالنادي، موسم 2023-2024.
وواصل عبدالرحمن سفياني التألق؛ حتى قام المدرب البرازيلي ماريو دا سيلفا باستدعائه إلى قائمة منتخب السعودية، في بطولة كأس آسيا للناشئين؛ التي نظمت في جدة والطائف، بداية الصيف.
وشارك سفياني أساسيًا في المباريات الأربع الأولى للمنتخب السعودي تحت 17 عامًا؛ وقاد الأخضر إلى المباراة النهائية، قبل الخسارة أمام أوزباكستان.
وبالدوحة القطرية.. برهن ابن مدينة الخرج على موهبته اللامعة؛ حيث حصل على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا، التي توّج بها المنتخب السعودي في أكتوبر الحالي.
وحسب ما ذكرته صحيفة "الرياضية" في وقتٍ سابق، يعشق سفياني نادي برشلونة، ويرى نفسه قادرًا على كتابة التاريخ بملعب "سبوتيفاي كامب نو"؛ بينما قال الإعلامي عبدالله المديفر إن أحد مكتشفي المواهب، وصف هذا اللاعب بأنه "لامين يامال السعودي".