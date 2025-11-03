أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | عقدة رونالدو تؤكد "نزاهة" السعودية .. وجون دوران يعطي حلًا مثاليًا لجيسوس!
- Getty Images Sport
عدم تتويج "الدون" بالبطولات دليل على نزاهة السعودية
وجه الناقد الرياضي عبد العزيز الغيامة، تصريحًا أثار الكثير من الجدل، بشأن غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، عن البطولات في ملاعب السعودية.
وقال الغيامة، عبر برنامج "في 90"، عبر فضائية الرياضية، إن أكبر دليل على نزاهة الكرة السعودية، هو عدم تحقيق كريستيانو رونالدو لأي بطولة "رسمية" مع نادي النصر، مضيفًا أنه على حسب آراء المشككين حول مجاملة "الدون"، فقد كان يفترض أن يمتلك أربع بطولات في الدوري، وأربع في كأس الملك، إلا أن غيابه عن الألقاب يؤكد النزاهة في رياضة المملكة.
- Goal Ar / Social
صراع ميسي وهؤلاء يشوهون صورة رونالدو
المعركة الثامنة | رونالدو يداوي جراح الكلاسيكو سريعًا وميسي يقترب من "النهاية الحزينة"
لقد حان هذا الوقت من كل موسم، عندما تبدأ المعركة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، ليس في ريال مدريد وبرشلونة، أو يوفتوس ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، بل مع النصر وإنتر ميامي.
المواجهة مختلفة تمامًا عن كل المعارك السابقة بينهما في أوروبا، حيث يواصل كل منهما العمل لقهر السن ومقاومة عنصر الزمن، من أجل البقاء تحت أضواء الشهرة لأطول فترة ممكنة.
الأهلي يتحرك قانونًا ضد "المسيء" لديميرال .. مطالبات بالعفو وإعلامي: كانوا ينتظرون قميص رونالدو والآن يشوهون صورته!
لم يسلم رباعي الأهلي والهلال، من الانتقادات اللاذعة، إزاء السخرية من ركلة الجزاء التي تم احتسابها للنصر في الدقائق الأخيرة من مباراة الفيحاء، إلا أن التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، كان بطلًا لأقذع الرسائل الهجومية، والتي قررت إدارة الراقي، التعامل معها بشكل رسمي.
النصر حافظ على علامته الكاملة في دوري روشن، بعد الفوز على الفيحاء، بنتيجة (2-1)، فيما قرر الحكم محمد الهويش، احتساب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، أثارت الكثير من الجدل والاختلاف بين خبراء التحكيم، وسط تشكيك حول مدى شرعيتها، فيما تولى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، تنفيذها بنجاح في الدقيقة 90+14، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.
- Getty Images Sport
جدل ركلة جزاء يتواصل: تحرك رسمي ومدرب الهلال يرفض التعليق
"شرعية" ركلة جزاء العمري وطرد فابينيو .. تحرك رسمي يحسم الجدل في لقطتي النصر والاتحاد!
حملت الجولة السابعة من دوري روشن السعودي "2025-2026"، العديد من اللقطات المثيرة للجدل، خاصة في اليوم الأخير من الجولة، الذي شهدت انتصارًا شاقًا للنصر أمام الفيحاء، وريمونتادا تاريخية للاتحاد ضد الخليج.
ونجح الاتحاد في العودة من التأخر برباعية نظيفة، للتعادل مع الخليج بنتيجة (4-4)، في سابقة لم تحدث في تاريخ دوري المحترفين السعودي، من قلب ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فيما انتزع النصر هدفًا في اللحظات الأخيرة، بركلة جزاء سددها القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليسجل انتصار فريقه على الفيحاء بنتيجة (2-1)، في الأول بارك.
أخطاء مباراة النصر والفيحاء ورد غير مباشر على هجوم الجابر .. رسائل سيموني إنزاجي في مؤتمر الغرافة!
كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن بعض النقاط حول الاستعداد لمباراة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما علّق على سؤاله حول قرارات حكم مباراة النصر والفيحاء، بالأمس، بتلك الكلمات.
ويحلّ الهلال ضيفًا على الغرافة، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، في 9:15 مساء "الإثنين"، ضمن الجولة الرابعة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بموسم 2025-2026.
موقف نيوم من طلب حكام أجانب أمام النصر .. ومطالب بعقوبة رباعي الهلال والأهلي!
بعد أزمة الهويش وركلة جزاء الفيحاء .. نيوم يحسم موقفه من طلب حكام أجانب في مباراة النصر
لا يزال الجدل دائرًا حول شرعية ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم محمد الهويش، لصالح النصر، في الدقائق الأخيرة من مباراة الفيحاء، والتي سجل بها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، انتصارًا لفريقه في دوري روشن السعودي.
واختلف خبراء التحكيم حول صحة ركلة الجزاء، التي تسبب بها، لاعب الفيحاء، فيانويفا، بداعي خطأ لمسة يد على عبد الإله العمري، لاعب النصر، كما تسبب هذا الأمر أيضًا في صدام بين مدربي الفريقين في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، ناهيك عن رسائل ساخرة من نجوم الأهلي والهلال.
وسط دعم المريسل .. محمد السهلاوي يُهدد نجوم الهلال والأهلي بعد سخريتهم من جزائية النصر أمام الفيحاء
لم يتوقف الجدل أبدًا منذ لحظة احتساب الحكم السعودي محمد الهويش ركلة جزاء في الوقت القاتل لصالح النصر أمام الفيحاء، نجح كريستيانو رونالدو في ترجمتها لهدف الفوز الثمين ليُعزز صدارة فريقه لجدول الترتيب. نجوم الهلال والأهلي كانوا قد سخروا من قرار الحكم لكن يبدو أن ذلك قد لا يمر مرور الكرام حيث باتوا مهددين بالعقاب! فما القصة؟
- Getty
الفراج يثير الجدل وجون دوران يتألق في تركيا
قرأها بنبرة أنثوية .. وليد الفراج يثير جدلًا واسعًا بردٍ ساخر على تغريدة متابِعة تتهمه بـ "الصياح"!
كما اعتاد دومًا، أثار الإعلامي السعودي وليد الفراج جدلًا واسعًا برد فعله الغريب والساخر تجاه تغريدة إحدى المتابعات لبرنامجه "أكشن مع وليد". فما القصة وكيف كان رد فعله؟
واحتسب الحكم السعودي محمد الهويش ركلة جزاء لصالح عبد الإله العمري بعد تعرضه للخنق والضرب، على حد وصف النصراويين، من مدافع الفيحاء، بجانب وجود لمسة يد ضد الأخير حيث استخدم يده لإبعاد الكرة، وقد تقدم رونالدو وسدد بنجاح ليمنح النصر أغلى وأصعب 3 نقاط هذا الموسم ويُحافظ له على سلسلة الانتصارات المتتالية منذ انطلاق المسابقة.
سكت دهرًا ونطق هدفًا: جون دوران يبدع في قمة تركيا .. ويمنح جيسوس حلًا مثاليًا!
هناك من يحتاج لسنوات، كي ينال الفرصة، وهناك من تكفيه لقطة واحدة، يدخل بها قلوب الجماهير، هكذا صنع جون دوران، مهاجم فنربخشه، الذي قاد فريقه لفوز دراماتيكي على بيشكتاش، في قمة الدوري التركي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
مُعار النصر الذي شارك بديلًا في الدقيقة 66، قدم لوحة فنية رائعة، كانت تستحق أن تكون "مسك الختام" لليلة الكلاسيكو التركي، بعدما قاد فنربخشه للعودة بالنقاط الثلاث من أرض الخصم.