أخبار النصر اليوم | جيسوس يطلب رحيل لاعبه رسميًا .. رونالدو يتراجع أمام ميسي وغموض حول عقوبة الفيفا!

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سلم تقريرًا فنيًا إلى إدارة الأصفر، يتضمن طلب رحيل الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، سواءً على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وطالب جيسوس، إدارة النصر، بضم لاعب أجنبي جديد في مركز المحور، فضلًا عن التعاقد مع مهاجم مواليد، ضمن فريق تحت 21 عامًا.

وفي سياق آخر، حدد الجهاز الفني للنصر، برنامجًا خاصًا، للجناح عبد الرحمن غريب، من أجل تسريع عودته من الإصابة التي تعرض لها في عضلة السمانة.

ويرغب النصر في الإسراع بعودة غريب، قبل مواجهة الزوراء العراقي، الأربعاء المُقبل، على ملعب الأول بارك، في ختام مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

يأتي ذلك، في ظل تأكد غياب السنغالي ساديو ماني، الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.