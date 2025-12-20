Ronaldo-MessiGetty/GOAL
محمود خالد

أخبار النصر اليوم | جيسوس يطلب رحيل لاعبه رسميًا .. رونالدو يتراجع أمام ميسي وغموض حول عقوبة الفيفا!

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم السبت الموافق العشرين من ديسمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جيسوس يطلب رحيل لاعب النصر رسميًا .. وبرنامج خاص لـ"غريب"

    أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، سلم تقريرًا فنيًا إلى إدارة الأصفر، يتضمن طلب رحيل الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، سواءً على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

    وطالب جيسوس، إدارة النصر، بضم لاعب أجنبي جديد في مركز المحور، فضلًا عن التعاقد مع مهاجم مواليد، ضمن فريق تحت 21 عامًا.

    وفي سياق آخر، حدد الجهاز الفني للنصر، برنامجًا خاصًا، للجناح عبد الرحمن غريب، من أجل تسريع عودته من الإصابة التي تعرض لها في عضلة السمانة.

    ويرغب النصر في الإسراع بعودة غريب، قبل مواجهة الزوراء العراقي، الأربعاء المُقبل، على ملعب الأول بارك، في ختام مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2.

    يأتي ذلك، في ظل تأكد غياب السنغالي ساديو ماني، الذي يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

  • في "دار النصر" .. شعار الفارس وجيسوس يعوض الغائبين

    كشف الحساب الرسمي بنادي النصر عن كواليس تدشين تدريبات الفريق في "دار النصر"، بعنوان "من هنا.. نبدأ فصلًا جديدًا في رحلة المجد".

    وأزاح النصر الستار عن قميصه الأسود الذي يحمل شعارًا جديدًا، والذي فوجئ به لاعبو "فارس نجد"، فيما علق عليه الفرنسي كينجسلي كومان، بقوله "الشعار يوحي بوجود فارس، كأنه معركة أو حرب".

    وقرر جيسوس الاستعانة بلاعبين من فئة الشباب، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول، في ظل غياب اللاعبين الدوليين، ورحيل ساديو ماني للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

    ووفق "الرياضية"، تشهد تدريبات الأحد، عودة اللاعبين الدوليين، عقب فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب، فيما يواصل الرباعي عبد الرحمن غريب، سامي النجعي، عبد الملك الجابر، أيمن يحيى، برامجهم التأهيلية للتعافي من الإصابة.

  • Valencia CF v Athletic Club - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    الفيفا يعلن إيقاف تسجيل العالمي

    ليس مانشستر سيتي وحده .. مدرب سابق وصفقة فاشلة وراء قرار الفيفا بإيقاف تسجيل النصر!

    تلقى نادي النصر السعودي، نبأ صادمًا في الساعات الأخيرة بعد إدراجه ضمن الأندية المعاقبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقافه عن التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.

    ومع صدور قرار الإيقاف عن التسجيل، خرجت عدة تقارير صحفية للكشف عن السبب الحقيقي وراء العقوبة المفروضة على نادي النصر السعودي، والتي قد تتسبب في أزمة كبيرة للفريق الذي ينافس بقوة هذا الموسم على لقب دوري روشن السعودي ويتقدم أيضًا في مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، حيث يسعى لتعزيز صفوفه بصفقات قوية تدعم مسيرته للاستمرار في المنافسة حتى الرمق الأخير.

    "النصر ليس له ذنب في النهاية" .. علامة استفهام على قرار لجنة المسابقات بشأن مباريات الهلال والأهلي والاتحاد!

    وجه الإعلامي الرياضي عبد العزيز الزلال، انتقادات لاذعة إلى لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، بسبب المباريات الكبرى التي تقام خلال شهر يناير، بالتزامن مع إقامة منافسات كأس الأمم الإفريقية 2025.

    وتنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية "كان 2025"، غدًا الأحد في المغرب، بالتزامن مع عودة منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين بنهاية الأسبوع الجاري، وهو ما يحرم عدد من الأندية السعودية من لاعبين مؤثرين في صفوفها، بسبب ارتباطهم بأداء الواجب الوطني مع منتخبات بلادهم في البطولة القارية التي تقام كل عامين.

  • Ronaldo MessiGoal Ar Only GFX

    رونالدو يتهاوى أمام ميسي في "معركة القمصان"

    القمصان الأكثر مبيعًا في 2025 .. برشلونة يُسيطر بقيادة يامال وشعبية رونالدو تتهاوى تمامًا أمام ميسي

    دليل آخر لنا على الشعبية الطاغية التي يتمتع بها النجم الشاب لامين يامال منذ تألقه مع برشللونة، وهو ما انعكس على مبيعات قمصان كرة القدم في عام 2025، في قائمة شهدت بعض الظواهر غير المتوقعة.

    منذ ظهوره مع برشلونة للمرة الأولى، والجميع تنبأ بأن يكون له شأنًا كبيرًا مع العملاق الكتالوني ومنتخب إسبانيا، وبالفعل، ساهم يامال في فوز بلاده ببطولة يورو 2024، وساعد العملاق الكتالوني على الفوز بالثلاثية المحلية الموسم الماضي " الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر".

    ولكن تأثير النجم الشاب البالغ من العمر 18 سنة، لم يقتصر فقط على مردوده داخل الملعب، بل هناك إضافة أخرى والكثير من الأرباح التي يجنيها برشلونة من وراء يامال.

  • Al Nassr v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات التسع الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.

    أيضًا.. فاز النصر في الجولات الخمس الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

