Al Shabab v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمد سعيد

ليس مانشستر سيتي وحده .. مدرب سابق وصفقة فاشلة وراء قرار الفيفا بإيقاف تسجيل النصر!

تعددت الأسباب و"عقوبة الفيفا" قائمة في النصر..

تلقى نادي النصر السعودي، نبأ صادمًا في الساعات الأخيرة بعد إدراجه ضمن الأندية المعاقبة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقافه عن التسجيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير 2026.

ومع صدور قرار الإيقاف عن التسجيل، خرجت عدة تقارير صحفية للكشف عن السبب الحقيقي وراء العقوبة المفروضة على نادي النصر السعودي، والتي قد تتسبب في أزمة كبيرة للفريق الذي ينافس بقوة هذا الموسم على لقب دوري روشن السعودي ويتقدم أيضًا في مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، حيث يسعى لتعزيز صفوفه بصفقات قوية تدعم مسيرته للاستمرار في المنافسة حتى الرمق الأخير.

  • Aymeric LaporteSocial gfx/ Goal Arabia

    مستحقات لابورت تورط النصر

    وفقًا لتقرير صحفية "الرياضية" السعودية، فإن قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف نادي النصر عن قيد اللاعبين سببه شكوى نادي مانشستر سيتي لعدم سداد النادي العاصمي إحدى الدفعات المستحقة جراء انتقال المدافع الإسباني إيميريك لابورت من "السماوي" إلى "الأصفر" خلال انتقالات صيف عام 2023.

    ونقلت الصحيفة عن مصدر خاص بها، أن المبلغ محل الشكوى، التي قدمها مانشستر سيتي للاتحاد الدولي، يُقدّر بـ9 ملايين يورو، وكان من المفترض أن يتم سدادها في موعد أقصاه 31 أغسطس 2025.

    وأشارت "الرياضية"، إلى أن قرار الإيقاف عن القيد سيُرفع تلقائيًا حال قيام إدارة النصر بسداد الدفعة المستحقة عن صفقة لابورت، الذي رحل عن النادي في الصيف الماضي إلى أتلتيك بلباو الإسباني.

    • إعلان

  • أموال فيتوريا هي السبب!

    في سياق متصل، نشر الإعلامي محمد البكيري عن أزمة جديدة بشأن القضايا العالقة لدى النصر أمام "الفيفا"، مؤكدًا أن شكوى البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني الأسبق للعالمي، هي السبب الأساسي في قرار منع العالمي من التسجيل.

    ونشر البكيري تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، قائلًا: "كشفت مصادرنا، أن خلف منع الاتحاد الدولي (فيفا) لنادي النصر من تسجيل اللاعبين _ لم يحدد القرار عدد فترات منع قيد اللاعبين _ كان بسبب متأخرات لمدرب الفريق السابق، البرتغالي  روي فيتوريا وتبلغ ما يقارب (5 ملايين دولار)، بعد أن قام النادي عام 2020 بفسخه من طرف واحد، رغم تحقيقه بطولة الدوري للنصر في الموسم الذي سبقه".

  • صفقة دافيد هانسكو التي لم تكتمل!

    في اتجاه آخر، تحدث الإعلامي عايد الرشيدي، عن تفسير آخر لقرار منع النصر من القيد، كاشفًا عن كواليس جديدة تتعلق بفشل صفقة انتقال المدافع السلوفاكي دافيد هانسكو، لاعب أتلتيكو مدريد الحالي إلى العالمي.

    وكتب الرشيدي في تغريدة عبر حسابه بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، قائلًا: "أعتقد أن مشكلة النصر وإيقافه من (فيفا) تخص المفاوضات مع المدافع دافيد هانسكو وألغيت بعد تعيين المدير الرياضي والرئيس التنفيذي الحالي (خوسيه سميدو)، وغردت عن هذا منذ أول يوم".

    وكان الرشيدي قد أشار في تغريدة سابقة، إلى أنه في حال ثبت الادعاء بأن المدافع هانسكو أتم الاتفاق الكامل مع النصر وبعدما غادر اللاعب إلى النمسا للانضمام للمعسكر وأخلى سكنه رغم عدم التوقيع الرسمي، فإن الضرر) الناتج قد يلزم النصر بتعويض مالي فقط.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • مسيرة لابورت "المتقلبة" مع النصر

    المدافع المتوج مع منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 انضم للعالمي في صيف 2023 قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 27.5 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية يونيو 2026.

    شارك لابورت في 69 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا، لكنه لم يحقق أي بطولة رسمية مع النادي السعودي، ومنذ عودته إلى أتلتيك بلباو، ناديه الذي سبق انتقاله إلى مانشستر سيتي، خاض 13 مباراة.

    ولم تكن نهاية الرحلة جيدة للطرفين، حيث استبعد اللاعب من المباريات الأخيرة في الموسم الماضي بسبب خلافات مع المدرب السابق ستيفانو بيولي، والذي رحل بنهاية الموسم وجاء بدلًا منه البرتغالي جورج جيسوس صاحب النجاحات الكبيرة مع الهلال.

    اتفق النصر وأتلتيك بيلباو على انتقال المدافع الإسباني لصفوف الأخير ليُحقق حلمه بالعودة إلى ناديه السابق، لكن لم تتم الصفقة لتأخر النصر في تقديم الأوراق اللازمة لإتمام الانتقال، ما اضطر أتلتيك بيلباو إلى رفع القضية للفيفا.

    بيلباو لجأ إلى فيفا لإتمام الصفقة لكن الرد الأول جاء بالرفض، وبعدها انتقلت القضية إلى غرفة فض المنازعات والتي وافقت بالفعل على طلب النادي الإسباني واعتمدت انتقال لابورت إلى صفوفه.

    فيفا سمح للاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) بالحصول على شهادة الانتقال الدولية (ITC)، ليُفتح الطريق أخيرًا أمام لابورت لتوقيع عقدٍ يمتد لثلاثة أعوام مع الفريق الباسكي.

دوري أبطال آسيا 2
النصر crest
النصر
النصر
الزوراء crest
الزوراء
الزوراء
0