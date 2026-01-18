أخبار الاتحاد اليوم | صراع ثلاثي على نجم التعاون .. وعبدالرحمن العبود بين البقاء أو "الصفقة التبادلية"!

أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأن إدارة نادي الاتحاد، ترغب في بقاء النجم الفرنسي نجولو كانتي، حتى نهاية الموسم الجاري "2025-2026"، قبل بدء التفاوض على تجديد عقده، في الوقت الذي ارتبط فيه اسم اللاعب برغبة ملحّة من نادي فنربخشه التركي من أجل التعاقد معه في الفترة الشتوية.

ومع تردد أنباء حول استفسار من قِبل نادي الهلال، بشأن ضم عبد الرحمن العبود، ووضع شرط لعقد صفقة تبادلية، فإن إدارة الاتحاد تتجه نحو الإبقاء عليه مع صالح الشهري، ومن المتوقع أن يعود العبود للمشاركة مع الفريق في الأيام المُقبلة، حيث تبدو أزمة استبعاده بقرار انضباطي، في طريقها إلى الحل.

"عبدالرحمن العبود" .. الاسم الأكثر جدلًا من بين اللاعبين المحليين في نادي الاتحاد بالميركاتو الشتوي الجاري، وسط أحاديث عن خلافات مع المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

الجناح الأيمن عبدالرحمن العبود خرج من قائمة الاتحاد في آخر ست مباريات بدوري روشن السعودي، بقرار من سيرجيو كونسيساو؛ المدير الفني، دون معاناته من إصابة.