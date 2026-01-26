أخبار الاتحاد اليوم | تأجيل مباريات كأس الملك .. وصفقة "أغلى مدافع في تاريخ السعودية" تحبط العميد مجددًا!

قررت لجنة المسابقات، في الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأجيل مباراتي نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إلى الـ18 من مارس المُقبل، والذي يوافق الـ29 من شهر رمضان المبارك، حيث تقام المباراتان معًا، في العاشرة مساءً.

وجاء هذا القرار بالتنسيق مع رابطة دوري المحترفين السعودي والجهات المعنية، بعد الاطلاع على روزنامة الموسم الرياضي، مع طلب مرئيات الأندية المتأهلة لهذا الدور، ليتم تعديل مواعيد المباراتين اللتين كانتا مقررتين يومي 16 و17 مارس.

وطبقًا لذلك، فإن الاتحاد، حامل اللقب، سيواجه نظيره الخلود، على ملعب الحزم بالرس، فيما تقام قمة الأهلي والهلال على ملعب الإنماء، في نفس التوقيت.

وذكر اتحاد القدم، بأن الموسم الرياضي سينتهي في 21 مايو 2026، من أجل بدء استعداد المنتخب السعودي الأول، للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي تقام في الصيف المُقبل.