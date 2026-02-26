أخبار الأهلي اليوم | موقف الانضباط من عقوبة إيفان توني .. كواليس أزمة مارادونا ومفاجأة حول إلغاء هدفي ضمك!

بشرى إلى الأهلي .. الكشف عن موقف لجنة الانضباط من واقعة إيفان توني ولاعب ضمك "المشينة"

بعدما استبشر خصوم الأهلي خيرًا بعد الواقعة المثيرة للجدل في مواجهة ضمك الأخيرة بين الثنائي الإنجليزي إيفان توني والمغربي جمال حركاس، أتت الصدمة من داخل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.

الثمن سيكون غاليًا: "طفولية" إيفان توني قد تمنح الهدايا للنصر والهلال.. وزميله في الأهلي "سيرقص على الأنقاض"

بينما تنتظر جماهير عملاق جدة الأهلي، من المهاجم الإنجليزي إيفان توني، أن يقود الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الغائب منذ سنوات طويلة؛ قد يتسبب هذا اللاعب المُتألق، في ضياع الحلم الكبير.

نعم.. خلف الأهداف التي يُسجلها، واللمسات الفنية التي يُقدّمها؛ طفت على الساحة تصرفات "طفولية" من توني، قد تؤدي إلى حرمان الأهلي منه لعدة مباريات.

توني قام بحركة مشينة، خلال مشادته مع المغربي جمال حركاس، لاعب نادي ضمك؛ وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري، والتي لُعِبت يوم أمس الإثنين.