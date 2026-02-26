أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | موقف الانضباط من عقوبة إيفان توني .. كواليس أزمة مارادونا ومفاجأة حول إلغاء هدفي ضمك!
- social gfx/ Getty Images
مفاجآت يايسله قبل مباراة الرياض
أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، قرر إراحة عدد من النجوم، عن مباراة الرياض، اليوم، ضمن الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وقرر يايسله إراحة الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي، من القائمة، كما يغيب متوسط الميدان الفرنسي، إنزو ميلوت، بقرار فني، فيما تمثلت المفاجأة في عودة التركي ميريح ديميرال، للسفر برفقة البعثة إلى الرياض، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، فيما تقرر ضم ماتيوس جونسالفس من أجل تعويض غياب محرز.
- Getty Images Sport
توني يفلت من عقوبة الانضباط
بشرى إلى الأهلي .. الكشف عن موقف لجنة الانضباط من واقعة إيفان توني ولاعب ضمك "المشينة"
بعدما استبشر خصوم الأهلي خيرًا بعد الواقعة المثيرة للجدل في مواجهة ضمك الأخيرة بين الثنائي الإنجليزي إيفان توني والمغربي جمال حركاس، أتت الصدمة من داخل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
الثمن سيكون غاليًا: "طفولية" إيفان توني قد تمنح الهدايا للنصر والهلال.. وزميله في الأهلي "سيرقص على الأنقاض"
بينما تنتظر جماهير عملاق جدة الأهلي، من المهاجم الإنجليزي إيفان توني، أن يقود الفريق الأول لكرة القدم، للتتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، الغائب منذ سنوات طويلة؛ قد يتسبب هذا اللاعب المُتألق، في ضياع الحلم الكبير.
نعم.. خلف الأهداف التي يُسجلها، واللمسات الفنية التي يُقدّمها؛ طفت على الساحة تصرفات "طفولية" من توني، قد تؤدي إلى حرمان الأهلي منه لعدة مباريات.
توني قام بحركة مشينة، خلال مشادته مع المغربي جمال حركاس، لاعب نادي ضمك؛ وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بمسابقة الدوري، والتي لُعِبت يوم أمس الإثنين.
الحكام تنصف الأهلي بعد أزمة الفار
أكد الإعلامي الرياضي وليد سعيد، أن الأهلي لم يستفد من أي خطأ تحكيمي، تعليقًا على تأكيد لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، صحة إلغاء هدفي ضمك في مرمى الأهلي، بناءً على ما أثبتته تقنية التسلل شبه الآلي.
مفاجأة .. عطل بتقنية الفيديو حرم ضمك من احتساب هدفه الملغي في شباك الأهلي
مفاجأة جديدة تخص هدف ضمك الملغي في شباك الأهلي، تثير ضجة جديدة في دوري روشن السعودي، بعدما تبين أن السبب جاء من "عطل" في تقنية الفيديو.
الأهلي فاز (1-0) على ضمك، مساء يوم الإثنين الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
الهدف سجله لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، في لقاء شهد إلغاء هدفين لضمك وهدف آخر للراقي.
- Hulton Archive
أزمة دخول مارادونا .. ومهاجم ضمك يتهم جماهير الأهلي بالعنصرية
فيديو | وصل بدون تأشيرة لتمثيل الأهلي .. مدير أمن سابق يكشف كواليس أزمة دخول مارادونا للسعودية في 1987!
تحدث الفريق المتقاعد أسعد عبد الكريم، مدير الأمن العام سابقًا، عن تفاصيل مثيرة جرت خلال عام 1987، عندما حاول النجم الأرجنتيني السابق دييجو أرماندو مارادونا دخول المملكة العربية السعودية.
الأمر تسبب في أزمة شديدة وحالة من التوتر في إدارة الجوازات بمدينة جدة، وذلك بسبب قرار المنع بالسفر الذي كان مفروضًا على مارادونا.
وصفوه بـ"القرد" .. مهاجم ضمك متهمًا جماهير الأهلي بالعنصرية : هذا ما يحدث في شهر رمضان!
خرج ياكو ميتي لاعب نادي ضمك السعودي، للشكوى من تعرضه لإساءات عنصرية من بعض جماهير الأهلي، عقب مباراة الفريقين التي أقيمت أمس، الإثنين، في دوري روشن.
- Getty Images Sport
الأهلي في دوري روشن
- Getty Images Sport
اختبارات صعبة في انتظار الأهلي
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم، لخوض العديد من الاختبارات الصعبة، في سبيل المنافسة على ثلاثية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري أبطال آسيا للنخبة.
* 26 فبراير: مباراة الرياض والأهلي "دوري روشن السعودي".
* 2 مارس: مباراة الدحيل القطري والأهلي "دوري أبطال آسيا للنخبة".
* 6 مارس: مباراة الأهلي والاتحاد "دوري روشن السعودي".
* 9 مارس: مباراة الأهلي والدحيل "دوري أبطال آسيا للنخبة".
* 13 مارس: مباراة القادسية والأهلي "دوري روشن السعودي".
* 18 مارس: مباراة الأهلي والهلال "نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين".