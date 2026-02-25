Goal.com
علي سمير

مفاجأة .. عطل في تقنية الفيديو حرم ضمك من هدفه المبكر في شباك الأهلي

واقعة أثارت حالة من الجدل ودفعت ضمك للاعتراض علنًا

مفاجأة جديدة تخص هدف ضمك الملغي في شباك الأهلي، تثير ضجة جديدة في دوري روشن السعودي، بعدما تبين أن السبب جاء من "عطل" في تقنية الفيديو.

الأهلي فاز (1-0) على ضمك، مساء يوم الإثنين الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة، بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

الهدف سجله لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول، في لقاء شهد إلغاء هدفين لضمك وهدف آخر للراقي.

  • قصة الهدف الملغي

    أول لقطة تحكيمية جدلية في مواجهة ضمك والأهلي، كانت في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط الأول، وقتما أحرز أصحاب الأرض، هدفًا من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

    لكن بمراجعة تقنية الفيديو، تقرر إلغاء الهدف، بداعي التسلل، ومع ذلك، يبدو أن طاقم تحكيم فيصل البلوي لم يحالفه التوفيق في قراره..

    بحسب العديد من خبراء التحكيم، فإن الهدف الذي سجله مورلاي سيلا لم يكن به أي شبهة تسلل، ما كان يتوجب احتسابه. 

  • مفاجأة

    صحيفة "الرياضية" السعودية، قالت إن برنامج تقنية التسلل شبه الآلي تعرض إلى عطل مفاجىء في غرفة الفيديو، أثناء محاولة الحكم للتأكد من صحة هدف ضمك في الدقائق الأولى من زمن المباراة.

    وأشارت الصحيفة من خلال مصادرها، إلى أن التعليمات الموجهة للحكام، تنص على اللجوء إلى التقنية التقليدية في حالة تعطل خاصية التسلل شبه الآلي.

    وأوضح مصدر لـ"الرياضية" أن الواقعة طبيعية وتحدث في بعض المباريات وعلى مستوى دوريات بطولات العالم بشكل عام، ولكنه في الوقت ذاته يعطل الرؤية بالشكل الصحيح وقد يُعرض أحد الفرق للظلم.

    ومن جانبها تواصلت الرياضية مع الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل التعليق على الأمر، لكن لم يتم الرد على التساؤلات حتى الآن.

  • بيان رسمي من ضمك

    وفي هذا السياق.. أعلن نادي ضمك تصعيد أحداث مباراته ضد فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى دائرة التحكيم.

    ضمك كشف في بيانٍ رسمي، عن أنه يعتزم توجيه خطاب إلى دائرة التحكيم؛ يشمل كافة الحالات التي تضرر منها الفريق الأول لكرة القدم، في مباراته ضد الأهلي.

    وشدد ضمك على أنه سيُطالب في خطابه، بتفسير واضح من دائرة التحكيم؛ بشأن ما اعتبره أخطاء مؤثرة تعرض لها، في هذه المباراة.

    وأوضح النادي أن هذا التصعيد؛ يأتي للحفاظ على حقوقه، وبما يضمنه القانون وكافة الأنظمة المعمول بها.

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. نادي ضمك ناشد دائرة التحكيم، بضرورة مراجعة الأخطاء التي تعرض لها الفريق الأول ضد عملاق جدة الأهلي؛ بشكلٍ مسؤول وجدي، لضمان عدم تكرارها مستقبلًا.

    كما طالب ضمك بضرورة إسناد المباريات، إلى حكام أصحاب خبرة وكفاءة؛ مع التأكيد على دعم النادي للحكام السعوديين، كما كان سابقًا.

    ورفض ضمك فكرة الهجوم شخصيًا على فيصل البلوي، الحكم الذي أدار مواجهة الأهلي؛ إلا أن النادي يريد ترسيخ العدالة والتكافؤ، بين الجميع.

    مشوار ضمك في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق ضمك الأول لكرة القدم يُعاني بشدة، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    ويحتل ضمك "المركز السادس عشر" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ وذلك برصيد 15 نقطة، من 23 مباراة.

    وحقق ضمك فوزين و9 تعادلات؛ مقابل 12 هزيمة في مسابقة دوري روشن السعودي، حتى الآن.

    أيضًا.. ودع ضمك مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، للموسم الرياضي الحالي، من الدور الأول؛ بعد الخسارة أمام نادي النجمة، بهدف مقابل اثنين.

    مسيرة الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج في البداية، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 17 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 23 لقاءً.

    وقاريًا.. تأهل الأهلي إلى دور ثمن النهائي؛ وذلك بعد احتلال "وصافة" جدول ترتيب مرحلة الدوري لـ"منطقة الغرب"، من مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة".

    وجمع الأهلي 17 نقطة، من 5 انتصارات وتعادلين مقابل هزيمة وحيدة فقط؛ ليقف خلف فريق الهلال الأول لكرة القدم "المتصدر"، صاحب الـ22 نقطة.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

