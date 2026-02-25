بعدما استبشر خصوم الأهلي خيرًا بعد الواقعة المثيرة للجدل في مواجهة ضمك الأخيرة بين الثنائي الإنجليزي إيفان توني والمغربي جمال حركاس، أتت الصدمة من داخل لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم.
بشرى إلى الأهلي .. الكشف عن موقف لجنة الانضباط من واقعة إيفان توني ولاعب ضمك
جدل مواجهة الأهلي وضمك
حل الراقي ضيفًا على ضمك، يوم الإثنين الماضي، في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بدوري روشن السعودي 2025-2026.
وتمكن نجوم الأهلي من تحقيق الفوز بهدف نظيف، سجله لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، بينما أُلغي هدفين لضمك وهدف آخر للضيوف، وسط جدل تحكيمي كبير.
لكن ما أثار الجدل أكثر هو ما حدث بين الثنائي إيفان توني وجمال حركاس..
ما القصة؟
في هذا السياق.. اندلعت مشادة بين إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ولاعب ضمك جمال حركاس؛ وذلك خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي أُقيمت مساء يوم الإثنين.
إلا أن ما لفت الأنظار حقًا؛ هو قيام حركاس ببعض التصرفات المثيرة للجدل، خلال مشادته مع توني.
وتم تداول هذه اللقطة على نطاقٍ واسع للغاية؛ خاصة أن اللاعب المغربي، ظهر كما ولو كان يُريد "تقبيل" المهاجم الإنجليزي.
ومن ناحيته.. علق الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على تصرف المغربي جمال حركاس معه؛ وذلك خلال المباراة ضد نادي ضمك، المؤجلة من الجولة 10 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.
توني سخر من حركاس؛ بالتعليق عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لم أشم رائحة أنفاس كريهة كهذه، من قبل".
لكن.. الموضوع لم ينتهِ عند حركة المغربي جمال حركاس، لاعب فريق ضمك الأول لكرة القدم؛ فقد ركز المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني على لقطة أخرى قام بها الإنجليزي إيفان توني، مهاجم النادي الأهلي.
القحطاني أوضح عبر برنامج "دورينا غير"، أن توني قام بحركة مشينة ضد حركاس؛ وذلك بالإشارة إلى "المنطقة الحساسة" في جسده.
وأشار القحطاني إلى أن الحكم، كان يجب عليه أن يقوم بـ"طرد" حركاس وتوني؛ وذلك بسبب تصرفاتيهما المشينة، أثناء المشادة بينهما.
وفجّر المستشار التحكيمي مفاجأة من العيار الثقيل؛ بتأكيده على أن الواقعة من الممكن أن يتم إحالتها إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خاصة أنها ظهرت عبر الناقل الرسمي.
وأعلن عبدالله القحطاني أن توني وحركاس؛ مهددان بالإيقاف 3 مباريات، حال وصلت الواقعة بالفعل إلى "الانضباط".
موقف لجنة الانضباط
الجديد في هذا الشأن، كشفته مصادر خاصة بصحيفة "الرياضية"، مؤكدة أن لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم لن تتدخل لإيقاف أي من توني وحركاس.
وأشارت المصادر إلى أن لجنة الانضباط لم توجه أي خطابات لناديي الأهلي وضمك على خلفية تلك الواقعة، ولم تستد أيًا من الطرفين، كما أنها لن تتخذ أي قرار بشأنها.
وأوضحت الصحيفة أن عدم تدخل لجنة الانضباط يرجع لما ينص عليه النظام، إذ أنها لا تتدخل في الأحداث التي تقع تحت إدارة حكم المباراة، ولا يتخذ بها عقوبات أو يدوّنها في تقريره، وبالتالي لم تًعرض على اللجنة.
- Getty Images Sport
وماذا بعد؟
وفقًا لهذه الأنباء، لن يفقد الأهلي خدمات توني في قادم المباريات على إثر تلك الحادثة الجدلية، ليكون مؤهلًا للمشاركة في المباراة المقبلة أمام الرياض، المقرر إقامتها اليوم الخميس، ضمن الجولة الـ24 من دوري روشن السعودي.
ويحتل الراقي المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن رصيد 56 نقطة من 23 مباراة، متأخرًا بنقطتين فقط عن النصر؛ صاحب المركز الأول.