بشرى إلى الأهلي .. الكشف عن موقف لجنة الانضباط من واقعة إيفان توني ولاعب ضمك

في هذا السياق.. اندلعت مشادة بين إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، ولاعب ضمك جمال حركاس؛ وذلك خلال الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي أُقيمت مساء يوم الإثنين.

إلا أن ما لفت الأنظار حقًا؛ هو قيام حركاس ببعض التصرفات المثيرة للجدل، خلال مشادته مع توني.

وتم تداول هذه اللقطة على نطاقٍ واسع للغاية؛ خاصة أن اللاعب المغربي، ظهر كما ولو كان يُريد "تقبيل" المهاجم الإنجليزي.

ومن ناحيته.. علق الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، على تصرف المغربي جمال حركاس معه؛ وذلك خلال المباراة ضد نادي ضمك، المؤجلة من الجولة 10 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

توني سخر من حركاس؛ بالتعليق عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لم أشم رائحة أنفاس كريهة كهذه، من قبل".

لكن.. الموضوع لم ينتهِ عند حركة المغربي جمال حركاس، لاعب فريق ضمك الأول لكرة القدم؛ فقد ركز المستشار التحكيمي عبدالله القحطاني على لقطة أخرى قام بها الإنجليزي إيفان توني، مهاجم النادي الأهلي.

القحطاني أوضح عبر برنامج "دورينا غير"، أن توني قام بحركة مشينة ضد حركاس؛ وذلك بالإشارة إلى "المنطقة الحساسة" في جسده.

وأشار القحطاني إلى أن الحكم، كان يجب عليه أن يقوم بـ"طرد" حركاس وتوني؛ وذلك بسبب تصرفاتيهما المشينة، أثناء المشادة بينهما.

وفجّر المستشار التحكيمي مفاجأة من العيار الثقيل؛ بتأكيده على أن الواقعة من الممكن أن يتم إحالتها إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، خاصة أنها ظهرت عبر الناقل الرسمي.

وأعلن عبدالله القحطاني أن توني وحركاس؛ مهددان بالإيقاف 3 مباريات، حال وصلت الواقعة بالفعل إلى "الانضباط".