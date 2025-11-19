أخبار الأهلي اليوم | يايسله يُعلق على إمكانية تغيير نظام المواليد، وثنائي الفريق مرشح لجائزة "جلوب سوكر"

توقع ماتياس ياسله، المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، مباراة قوية أمام القادسية في الجولة القادمة من دوري روشن السعودي، والتي ستقام مساء الجمعة القادم.

وأعاد يايسله صعوبة اللقاء إلى كونه الأول بعد فترة التوقف الدولي، مشيرًا إلى أن سفر اللاعبين لمسافات طويلة يجعل المباراة الأولى بعد عودتهم دومًا صعبة.

وأضاف عن اختيار الأجانب الـ8 للمواجهة "أستمتع حقًا بهذا النوع من التحديات قبل كل مباراة، أختار دومًا اللاعبين أصحاب الخصائص المختلفة، كون هذا التنوع يُساعدني في عملية الاختيار ويمنحني حلولًا أكثر داخل الملعب".

وعن طريقة اللعب المتبعة وإن كانت ستشبه تلك التي واجه بها الاتحاد في الجولة السابقة، قال "الديربي كان مباراة خاصة، خصوصًا للجمهور، والفوز به منحنا دفعة معنوية كبيرة بالطبع. بحثنا عن التوازن في اللقاء السابق أمام الاتحاد، لكن مواجهة القادسية متخلفة، ولن أكشف لكم عن نهجي التكتيكي".

واختتم المدرب الألماني حديثه بالإجابة ضاحكًا على سؤال حول موقفه من تغيير نظام المواليد خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث قال "هذا ليس قراري، ولو سألوني سأعطيهم رأيي".