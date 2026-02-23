أخبار الأهلي اليوم | موعد قرعة النخبة الآسيوية .. وإيفان توني يظهر "نضجه" بعد إهدار ركلة جزاء النجمة!

نشر برنامج "دورينا غير"، تصريح الإنجليزي إيفان توني، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عقب مباراة النجمة، والذي تحدث فيه عن إهدار ركلة الجزاء، ومدى تأثره بشأن هذا الأمر.

ورغم تسجيله "هاتريك" في مرمى النجمة، إلا أنه أهدر ركلة جزاء، بعدما نجح الحارس البرازيلي فيكتور براجا في التصدي لكرته.

وقال توني "هذه هي كرة القدم، لا يمكن لذلك الأمر أن يؤثر عليّ، وعدت مرة أخرى وسجلت، وهذا جيد، كما أن الجماهير كانوا يرددون اسمي عندما أضعت الركلة بين الشوطين، وهذا يؤكد أنهم يقفون خلف الفريق، آمل أن يبقوا معنا حتى نهاية الموسم".

جاء ذلك على الرغم من تصريح توني مع شبكة "سكاي سبورتس"، قبل أيام، فيما يتعلق بإتقانه للركلات الجزائية، حيث قال حينها "لقد أهدرت ضربة قبل سنوات، ويومها لم أنم من الحزن، وقررت بعدها التدرب عليها بشكل أكبر حتى لا أكرر الإهدار مرة أخرى".

البريطانيون في الخارج: هاري كين الذي لا يشبع يضع بايرن ميونيخ في طريقه نحو مزيد من المجد، بينما يهدد إيفان توني بانتزاع الحذاء الذهبي السعودي من كريستيانو رونالدو، ويعود رحيم سترلينج أخيرًا إلى الملاعب

تسلط GOAL الضوء على اللاعبين البريطانيين الذين يكسبون رزقهم بعيدًا عن وطنهم، حيث يقرر العديد من النجوم مغادرة مناطق راحتهم بحثًا عن حياة كروية أفضل في أماكن أخرى. لا تزال الدوري الإنجليزي الممتاز أحد أكثر الدوريات إثارة في العالم، ويمكن أن يكون الدوري الإنجليزي الثاني رائعًا للتطور، ولكن هناك المزيد من الخيارات المتاحة.